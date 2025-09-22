ETV Bharat / sports

ایشیا کپ 2025: بھارت نے پاکستان کو ٹورنامنٹ میں دوسری بار شکست دی، ابھیشیک نے طوفانی اننگز کھیلی

دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں اتوار کو سپر فور کے میچ میں بھارت نے پاکستان کو چھ وکٹوں سے شکست دے دی۔

ایشیا کپ 2025
ایشیا کپ 2025 (AP)
حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 میں بھارت نے پاکستان کو دوسری بار شکست دے کر روایتی حریف کو چھ وکٹوں سے شکست دے دی۔ میچ میں ہندوستانی ٹیم کے بلے کی رفتار دیکھی گیی۔ اس مقابلے میں بھی ہندوستان نے ٹاس کے دوران اور میچ کے بعد حریف ٹیم سے روایتی مصافحہ کو چھوڑنے کی اپنی رسم جاری رکھی۔ ابھیشیک شرما 74 رنز بنا کر شو کے اسٹار رہے جبکہ شیوم دوبے نے دو وکٹیں حاصل کیں۔

ہندوستان کا 172 کا کامیاب تعاقب

جب ہندوستانی ٹیم 172 کے ہدف کا تعاقب کرنے کے لیے میدان میں اتری تو میچ میں ابھیشیک شرما نے شو لوٹ لیا۔ انہوں نے پانچ چھکوں کی مدد سے صرف 39 گیندوں پر 74 رنز کی شاندار اننگز کے ساتھ ٹیم کے لیے ایک لانچنگ پیڈ بنایا۔

ہندوستانی اوپنرز ابھیشیک شرما اور شبمن گل نے صرف 4.4 اوورز میں 50 رنز بنانے کے لیے شاندار اسٹروکس لگاے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابھیشیک ٹی ٹوئنٹی میں سب سے کم گیندوں میں 50 چھکے لگانے کا ریکارڈ بنانے والے بلے باز بن گئے جنہوں نے 366 ​​گیندوں کے پچھلے ریکارڈ کو توڑ کر صرف 331 گیندوں میں یہ سنگ میل عبور کیا۔ اوپنرز نے اپنی جارحیت کو جاری رکھا اور ابھیشیک نے صرف 24 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی۔ اس جوڑی نے صرف 52 گیندوں میں 100 رنز بنائے۔

تاہم، ٹیم کو گل (47)، گل اور سیمسن کے آؤٹ ہونے کے ساتھ تین تیز جھٹکے لگے جس سے ہندوستان کا سکور 123/3 تک کم ہو گیا۔ سیمسن کے 13 پر آؤٹ ہونے کا مطلب تھا کہ بھارت کو 20 گیندوں پر 24 رنز درکار تھے۔

تلک اور ہاردک پانڈیا نے اس کے بعد ہندوستان کو فائنل لائن پر لے گیے اور مین ان بلیو نے چھ وکٹوں سے میچ جیت لیا۔

پاکستان کی شاندار بلے بازی

پاکستان کے اوپنرز صاحبزادہ فرحان اور فخر زمان (15) نے پاکستان کو جارحانہ اوپننگ دی۔ دونوں نے 2.1 اوورز میں 23 رنز بنائے۔ اس کے بعد صائم ایوب (21) نے فرحان کے ساتھ مل کر صرف 48 گیندوں پر دوسری وکٹ کے لیے 72 رنز جوڑے۔ بھارت کی جانب سے کچھ ناکارہ فیلڈنگ اور دونوں کے مثبت ارادے نے پاکستان کو مضبوط پوزیشن پر پہنچا دیا۔

مین ان گرین نے اس کے بعد وقفے وقفے سے وکٹیں گنوائیں جبکہ فرحان (58) نے ایک سرے سے رنز بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ فہیم اشرف کی آٹھ گیندوں پر ناقابل شکست 20 رنز کی کیمیو نے آخر میں پاکستان کو اسکور بورڈ پر 171/5 تک پہنچانے میں مدد کی۔ شیوم دوبے نے دو جبکہ کلدیپ یادو اور ہاردک پانڈیا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

