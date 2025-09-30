ETV Bharat / sports

بھارت اور پاکستان کا اتوار کے روز پھر مقابلہ، کیا اس بار ہاتھ ملائیں گے؟

پاکستانی ٹیم نے بھارت کا دورہ نہیں کیا ہے اس لیے ان کے تمام میچ سری لنکا کے شہر کولمبو میں کھیلے جائیں گے۔

بھارت اور پاکستان کا اتوار کے روز پھر مقابلہ، کیا اس بار ہاتھ ملائیں گے؟
بھارت اور پاکستان کا اتوار کے روز پھر مقابلہ، کیا اس بار ہاتھ ملائیں گے؟ (Image Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ایشیا کپ کا 17 واں ایڈیشن حال ہی میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ بھارت نے 28 ستمبر بروز اتوار فائنل میچ میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر نویں بار ایشیا کپ جیتا۔ اس ٹورنامنٹ میں ہندوستان اور پاکستان کی ٹیمیں ایک بار نہیں بلکہ تین بار آمنے سامنے ہوئیں۔

بھارت اور پاکستان اتوار کو پھر ٹکرائیں گے

بھارت نے تینوں میچ جیتے۔ بھارت اور پاکستان گزشتہ تین اتوار سے آمنے سامنے ہیں اور اب وہ چوتھے اتوار کو آمنے سامنے ہوں گے لیکن اس بار یہ خواتین کا میچ ہوگا۔

خواتین کا عالمی کپ 2025 آج 30 ستمبر کو بھارت میں شروع ہو رہا ہے۔ پہلا میچ میزبان بھارت اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف کولمبو میں کھیلے گا۔ چونکہ پاکستانی ٹیم نے بھارت کا دورہ نہیں کیا ہے اس لیے ان کے تمام میچ سری لنکا کے شہر کولمبو میں کھیلے جائیں گے۔

کیا اس بار ہاتھ ملائیں گے؟

دونوں ٹیموں کے درمیان یہ ہائی وولٹیج میچ 5 اکتوبر کو سہ پہر 3 بجے شروع ہوگا۔ یہ میچ آپریشن سندور کے بعد کے واقعات اور ایشیا کپ میں ہاتھ نہ ملانے کے حالیہ تنازع کی وجہ سے بڑے پیمانے پر توجہ مبذول کرائے گا۔ لوگ پہلے ہی سوچ رہے ہیں کہ کیا ہندوستانی خواتین ٹیم اس ٹورنامنٹ میں پاکستانی خواتین کھلاڑیوں سے ہاتھ ملائے گی یا نہیں۔

غور طلب ہے کہ ایشیا کپ 2025 میں مرد کھلاڑیوں نے تینوں میچوں میں ہاتھ ملانے سے گریز کرتے ہوئے پاکستانی کھلاڑیوں سے فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ خواتین کی ٹیم مردوں کی برتری کو فالو کرتی ہے یا نہیں۔

ٹیم انڈیا کا خواتین ورلڈ کپ کا شیڈول

بھارت بمقابلہ سری لنکا - 30 ستمبر

بھارت بمقابلہ پاکستان - 5 اکتوبر

ہندوستان بمقابلہ جنوبی افریقہ - 9 اکتوبر

ہندوستان بمقابلہ آسٹریلیا - 12 اکتوبر

ہندوستان بمقابلہ انگلینڈ - 19 اکتوبر

انڈیا بمقابلہ نیوزی لینڈ - 23 اکتوبر

بھارت بمقابلہ بنگلہ دیش - 26 اکتوبر

ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے ہندوستانی خواتین کی ٹیم

ہرمن پریت کور (کپتان)، ریچا گھوش (وکٹ کیپر)، پراتیک راول، اسمرتی مندھانا، ہرلین دیول، جمائمہ روڈریگس، دیپتی شرما، اسنیہا رانا، رادھا یادیو، کرانتی گوڈ، رینوکا سنگھ ٹھاکر، اروندھتی ریڈی، امنجوت کور، اوما چھیتری، شری چرنی

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN ON SUNDAYINDIA PAKISTAN NEXT MATCHIND W VS PAK W IN WORLD CUP 2025INDIA VS PAKISTAN HANDSHAKEINDIA VS PAKISTAN HANDSHAKE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.