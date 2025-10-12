ETV Bharat / sports

ورلڈ کپ میں بھارت کو لگاتار دوسری شکست، آسٹریلیا تین وکٹوں سے جیتا، الیسا ہیلی نے کھیلی دھواں دار اننگ

وشاکھاپٹنم میں کھیلے گئے ورلڈ کپ میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو شکست دی۔ آسٹریلوی کپتان ہیلی کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔

ind w vs aus w australia beat india by 3 wickets in womens odi world cup 2025 match 13th at visakhapatnam Urdu New
انڈیا بمقابلہ آسٹریلیا (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 12, 2025 at 11:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کے 13ویں میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 3 وکٹوں سے شکست دے کر 331 رنز کا ریکارڈ ہدف حاصل کر لیا۔ اس سے بھارت کا سیمی فائنل میں جانا کچھ مشکل ہو گیا ہے۔ وشاکھاپٹنم میں کھیلے گئے آج کے میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔

ہندوستانی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 48.5 اوورز میں 330 رن پر آل آؤٹ ہوگئی۔ آسٹریلیا نے یہ ہدف 49 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر کے 3 وکٹوں سے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ آسٹریلیا کی ٹورنامنٹ میں تیسری جیت ہے، جس نے اسے انگلینڈ کو پیچھے چھوڑ کر سات پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست رہنے میں مدد کی۔

آسٹریلوی کپتان کی سنچری

آسٹریلیا نے کپتان الیسا ہیلی کی شاندار سنچری کی بدولت بھارت کا 331 رنز کا ہدف باآسانی حاصل کر لیا۔ ہیلی نے 107 گیندوں پر 21 چوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے 142 رنز بنائے۔ پی بی لیچفیلڈ نے 40، ایشلے گارڈن نے 45 اور ایلیس پیری نے 47 رنز بنائے جس سے ٹیم کو آرام دہ فتح سے ہمکنار کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے شری چرانی نے تین جبکہ امنجوت کور اور دیپتی شرما نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔

مندھانا اور پرتیکا کی شاندار اننگز رائیگاں گئی

اس سے قبل میچ میں بھارت کی جانب سے اسمرتی مندھانا اور پرتیکا راول نے شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے پہلی وکٹ کے لیے 155 رنز جوڑے۔ مندھانا نے 66 گیندوں میں 9 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 80 رنز بنائے اور پرتیکا نے 96 گیندوں میں 10 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 75 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے جمیما روڈریگز نے 33 اور ریچا گھوش نے 32 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی اینابیل سدرلینڈ نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ الیسا ہیلی کو اس میچ میں شاندار کارکردگی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

اسمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی

اس اننگز کے ساتھ، اسمرتی مندھانا اب ایک کیلنڈر سال میں ون ڈے (خواتین کرکٹ) میں 1000 رنز کو عبور کرنے والی پہلی بلے باز بن گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مندھانا خواتین کے ون ڈے میں 5000 رنز مکمل کرنے والی سب سے کم عمر اور تیز ترین کھلاڑی بن گئی ہیں۔ انہوں نے یہ کارنامہ 112 اننگز اور 5568 گیندوں میں انجام دیا۔

یہ بھی پڑھیں:

پاکستان کے خلاف فائنل جیتنے کے باوجود بھارت نے ایشیا کپ کی ٹرافی کیوں قبول نہیں کی؟ بی سی سی آئی نے بتائی وجہ

پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا، ٹورنامنٹ میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے تیسری بار

جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں دو غیر ملکی کوچوں کو آوارہ کتوں نے کاٹ لیا، وجے گوئل نے اٹھائے سوالات

سپر اوور میں رن آؤٹ ہونے کے باوجود سری لنکن بلے باز ناٹ آؤٹ! کیا ہے آئی سی سی کا اصول؟

پاکستان ایشیا کپ سے قبل چیمپئن بن گیا، فائنل میں افغانستان کو شکست، بنا حیرت انگیز ریکارڈ

سلیکٹرز نے سرفراز خان کو کیوں سائیڈ لائن کیا؟ سرفراز خان کے اخراج کی وجہ جانیے کیا ہے؟

ہاکی کے بعد اب سجے گا کرکٹ کا میلہ، جانیں ٹورنامنٹ سے متعلق ہر چھوٹی بڑی معلومات

For All Latest Updates

TAGGED:

ICC WOMENS ODI WORLD CUP 2025WOMEN CRICKET INDIA VS AUSTRALIAAUSTRALIA BEAT INDIAALYSSA HEALY IND W VS AUS WINDIA VS AUSTRALIA WOMEN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.