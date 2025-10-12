ورلڈ کپ میں بھارت کو لگاتار دوسری شکست، آسٹریلیا تین وکٹوں سے جیتا، الیسا ہیلی نے کھیلی دھواں دار اننگ
وشاکھاپٹنم میں کھیلے گئے ورلڈ کپ میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو شکست دی۔ آسٹریلوی کپتان ہیلی کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔
Published : October 12, 2025 at 11:09 PM IST
حیدرآباد: آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کے 13ویں میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 3 وکٹوں سے شکست دے کر 331 رنز کا ریکارڈ ہدف حاصل کر لیا۔ اس سے بھارت کا سیمی فائنل میں جانا کچھ مشکل ہو گیا ہے۔ وشاکھاپٹنم میں کھیلے گئے آج کے میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔
ہندوستانی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 48.5 اوورز میں 330 رن پر آل آؤٹ ہوگئی۔ آسٹریلیا نے یہ ہدف 49 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر کے 3 وکٹوں سے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ آسٹریلیا کی ٹورنامنٹ میں تیسری جیت ہے، جس نے اسے انگلینڈ کو پیچھے چھوڑ کر سات پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست رہنے میں مدد کی۔
𝐀 #𝐂𝐖𝐂𝟐𝟓 c𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 🔥— ICC (@ICC) October 12, 2025
Australia hold their nerve against India to pull off the highest-successful chase in Women's ODIs 👏#INDvAUS 📝: https://t.co/ll6vMWzbmi pic.twitter.com/xKFUTBOmDj
آسٹریلوی کپتان کی سنچری
آسٹریلیا نے کپتان الیسا ہیلی کی شاندار سنچری کی بدولت بھارت کا 331 رنز کا ہدف باآسانی حاصل کر لیا۔ ہیلی نے 107 گیندوں پر 21 چوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے 142 رنز بنائے۔ پی بی لیچفیلڈ نے 40، ایشلے گارڈن نے 45 اور ایلیس پیری نے 47 رنز بنائے جس سے ٹیم کو آرام دہ فتح سے ہمکنار کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے شری چرانی نے تین جبکہ امنجوت کور اور دیپتی شرما نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔
First century for Alyssa Healy as Australia's captain, and she chose the perfect stage for it 🌟— ICC (@ICC) October 12, 2025
Watch #CWC25 LIVE action in your region 📺 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/P7NJTo04RR
مندھانا اور پرتیکا کی شاندار اننگز رائیگاں گئی
اس سے قبل میچ میں بھارت کی جانب سے اسمرتی مندھانا اور پرتیکا راول نے شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے پہلی وکٹ کے لیے 155 رنز جوڑے۔ مندھانا نے 66 گیندوں میں 9 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 80 رنز بنائے اور پرتیکا نے 96 گیندوں میں 10 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 75 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے جمیما روڈریگز نے 33 اور ریچا گھوش نے 32 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی اینابیل سدرلینڈ نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ الیسا ہیلی کو اس میچ میں شاندار کارکردگی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
Yet another 5️⃣0️⃣-run stand between Smriti Mandhana & Pratika Rawal 👌— BCCI Women (@BCCIWomen) October 12, 2025
The duo has provided a steady start to #TeamIndia 🙌
It's 5⃣8⃣ for no loss after the first powerplay.
Updates ▶ https://t.co/VP5FlL2S6Y#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS pic.twitter.com/9jgXGdQgyg
اسمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی
اس اننگز کے ساتھ، اسمرتی مندھانا اب ایک کیلنڈر سال میں ون ڈے (خواتین کرکٹ) میں 1000 رنز کو عبور کرنے والی پہلی بلے باز بن گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مندھانا خواتین کے ون ڈے میں 5000 رنز مکمل کرنے والی سب سے کم عمر اور تیز ترین کھلاڑی بن گئی ہیں۔ انہوں نے یہ کارنامہ 112 اننگز اور 5568 گیندوں میں انجام دیا۔