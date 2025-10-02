ETV Bharat / sports

محمد سراج کے سر سجا ایک اور تاج، رقم کر دی تاریخ، یہ خاص ریکارڈ کیا اپنے نام

محمد سراج اس سال کے ڈبلیو ٹی سی میں اسٹارک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے گیندباز بن گئے ہیں۔

محمد سراج نے تاریخ رقم کر دی
محمد سراج نے تاریخ رقم کر دی (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد سراج نے چار وکٹیں لے کر ایک خاص کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے 14 اوورز میں 40 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کیں جن میں تین میڈنز بھی شامل ہیں اور ویسٹ انڈیز کو 162 تک محدود کر دیا۔

محمد سراج کا خصوصی کارنامہ

محمد سراج ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 میں وکٹ لینے والے نمبر 1 بولر بن گئے ہیں۔ وہ 2025 کیلنڈر سال میں ٹیسٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر بھی بن گئے۔ انہوں نے آسٹریلیا کے فاسٹ بولر مچل اسٹارک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

محمد سراج نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 میں اب تک سات میچوں میں 29.60 کی اوسط اور 44.3 کے اسٹرائیک ریٹ سے 31 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ سراج نے انگلینڈ کے دورے پر 23، جنوری میں آسٹریلیا میں چار، اور اب احمد آباد میں ویسٹ انڈیز کے خلاف چار وکٹیں لے کر اس ڈبلیو ٹی سی سیزن میں 31 وکٹیں حاصل کیں۔

سراج نے ان گیند بازوں کو پیچھے چھوڑ دیا

اس کے ساتھ ہی سراج نے مچل اسٹارک کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے سات میچوں کی 14 اننگز میں 29 وکٹیں حاصل کیں۔ اسٹارک کے علاوہ نیتھن لیون نے 24، ویسٹ انڈیز کے شمر جوزف نے 22 اور انگلینڈ کے جوش ٹونگ نے 21 وکٹیں حاصل کیں۔ مزید برآں، اگر ہم جون 2025 سے شروع ہونے والے نئے ڈبلیو ٹی سی سائیکل پر غور کریں تو سراج بھی 27 وکٹوں کے ساتھ چارٹ میں سرفہرست ہیں۔

پہلے ٹیسٹ میں ہندوستانی گیند بازوں کا شاندار مظاہرہ

اس میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کے بعد ویسٹ انڈیز نے پہلے سیشن میں 90 رنز پر 5 وکٹیں گنوا دیں۔ اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسرے سیشن میں 162 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ سراج کے علاوہ بھارت کی جانب سے جسپریت بمراہ نے 3، کلدیپ یادو نے 2 اور واشنگٹن سندر نے ایک وکٹ حاصل کی۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

MOST WICKETS IN WTC 2025 2027HIGHEST WICKET TAKER IN WTC 2025MOHAMMED SIRAJ RECORDمحمد سراج ریکارڈMOHAMMED SIRAJ

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.