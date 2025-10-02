محمد سراج کے سر سجا ایک اور تاج، رقم کر دی تاریخ، یہ خاص ریکارڈ کیا اپنے نام
محمد سراج اس سال کے ڈبلیو ٹی سی میں اسٹارک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے گیندباز بن گئے ہیں۔
Published : October 2, 2025 at 7:53 PM IST
حیدرآباد: بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد سراج نے چار وکٹیں لے کر ایک خاص کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے 14 اوورز میں 40 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کیں جن میں تین میڈنز بھی شامل ہیں اور ویسٹ انڈیز کو 162 تک محدود کر دیا۔
محمد سراج کا خصوصی کارنامہ
محمد سراج ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 میں وکٹ لینے والے نمبر 1 بولر بن گئے ہیں۔ وہ 2025 کیلنڈر سال میں ٹیسٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر بھی بن گئے۔ انہوں نے آسٹریلیا کے فاسٹ بولر مچل اسٹارک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
Washington Sundar joins the wicket taking party 👏— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
Khary Pierre is given out LBW!
West Indies 144/7
Live - https://t.co/Dhl7RtjvWY #INDvWI #1stTEST #TeamIndia @IDFCfirstbank pic.twitter.com/raQtTuGiUm
محمد سراج نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 میں اب تک سات میچوں میں 29.60 کی اوسط اور 44.3 کے اسٹرائیک ریٹ سے 31 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ سراج نے انگلینڈ کے دورے پر 23، جنوری میں آسٹریلیا میں چار، اور اب احمد آباد میں ویسٹ انڈیز کے خلاف چار وکٹیں لے کر اس ڈبلیو ٹی سی سیزن میں 31 وکٹیں حاصل کیں۔
سراج نے ان گیند بازوں کو پیچھے چھوڑ دیا
اس کے ساتھ ہی سراج نے مچل اسٹارک کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے سات میچوں کی 14 اننگز میں 29 وکٹیں حاصل کیں۔ اسٹارک کے علاوہ نیتھن لیون نے 24، ویسٹ انڈیز کے شمر جوزف نے 22 اور انگلینڈ کے جوش ٹونگ نے 21 وکٹیں حاصل کیں۔ مزید برآں، اگر ہم جون 2025 سے شروع ہونے والے نئے ڈبلیو ٹی سی سائیکل پر غور کریں تو سراج بھی 27 وکٹوں کے ساتھ چارٹ میں سرفہرست ہیں۔
Sensational Siraj 🤩— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
ICYMI, watch Mohd. Siraj's four-wicket haul 🔽#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @mdsirajofficial https://t.co/i0xXbW8xuk
پہلے ٹیسٹ میں ہندوستانی گیند بازوں کا شاندار مظاہرہ
اس میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کے بعد ویسٹ انڈیز نے پہلے سیشن میں 90 رنز پر 5 وکٹیں گنوا دیں۔ اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسرے سیشن میں 162 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ سراج کے علاوہ بھارت کی جانب سے جسپریت بمراہ نے 3، کلدیپ یادو نے 2 اور واشنگٹن سندر نے ایک وکٹ حاصل کی۔
