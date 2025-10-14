ETV Bharat / sports

بھارت نے ویسٹ انڈیز کو کر دیا کلین سویپ، دوسرے ٹیسٹ میں سات وکٹوں سے دی شکست

ہندوستانی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کا 121 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔

ind vs wi 2nd test results india clean sweeps west indies after winning delhi test by 7 wickets Urdu News
بھارت نے ویسٹ انڈیز کو کلین سویپ کر دیا (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 14, 2025 at 12:10 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے میچ میں میزبان ٹیم نے مہمان ٹیم کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 0-2 سے جیت لی۔ ٹیسٹ میچ کے پانچویں دن بھارت نے ویسٹ انڈیز کا 121 رنز کا ہدف لنچ سے قبل 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کے ایل راہل نے 58 رنز بنائے اور دھرو جوریل 6 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔

شبمن گل کی کپتانی میں ہندوستانی ٹیسٹ ٹیم کی یہ پہلی ٹیسٹ سیریز جیت ہے۔ اس سے قبل، گیل انگلینڈ میں پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز 2-2 سے ڈرا کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ادھر ویسٹ انڈیز کے کپتان روسٹن چیز نے شرمناک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ وہ کریگ براتھویٹ کے بعد دوسرے ویسٹ انڈیز کپتان بن گئے، جنہوں نے بطور کپتان اپنے پہلے پانچ ٹیسٹ میچ ہارے۔

ہندوستانی ٹیسٹ ٹیم نے 2022 اور 2025 کے درمیان ویسٹ انڈیز کے خلاف مسلسل 10 ٹیسٹ سیریز بھی جیتی ہیں، کسی بھی ٹیم کے خلاف مسلسل سب سے زیادہ ٹیسٹ سیریز جیتنے والے جنوبی افریقہ کو برابر کر دیا ہے۔

کسی بھی مخالف ٹیم کے خلاف مسلسل سب سے زیادہ ٹیسٹ سیریز جیتنے کا ریکارڈ
ٹیسٹوں کی تعدادملکبمقابلہ سال کے درمیان
10 ہندوستان ویسٹ انڈیز2002-25
10 جنوبی افریقہویسٹ انڈیز1998-24
09آسٹریلیا ویسٹ انڈیز2000-2000
08آسٹریلیا انگلینڈ 1989-2003
08سری لنکا زمبابوے1996-20

جیسوال، گل اور راہل نے بلے سے شاندار کارکردگی کا کیا مظاہرہ

اس میچ میں ہندوستانی اوپنر یاشسوی جیسوال نے پہلی اننگز میں ٹاپ پر 175 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی جب کہ کپتان گِل نے ناقابل شکست 129 رنز بنائے۔ دونوں کھلاڑیوں کی شاندار اننگز کی بدولت ہندوستان نے 518/5 پر ڈکلیئر کر کے میچ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جیسوال نے 22 چوکوں کی مدد سے 175 رنز بنائے جب کہ گِل نے 129 رنز کی اننگز میں 16 چوکے اور دو چھکے لگائے۔ دوسری اننگز میں چمکنے کی باری کے ایل راہل کی تھی۔ اگرچہ میزبان ٹیم کم ٹوٹل کا تعاقب کر رہی تھی، راہل نے ایک سرے کو تھام کر استحکام فراہم کیا۔ وہ 58 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور ٹیم کو 121 رنز کا ہدف پورا کرنے میں مدد کی۔

کیمبل اور ہوپ نے ٹیم کو اننگز کی شکست سے بچایا

ویسٹ انڈیز کو پہلے میچ میں اننگز اور 140 رنز کی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور دوسرے میچ میں بھی اننگز کی شکست کا خطرہ تھا جب وہ پہلی اننگز میں 248 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی تھی، جس سے بھارت کو فالو آن پر مجبور کیا گیا تھا، میزبان ٹیم سے 270 رنز سے پیچھے تھی۔ لیکن مہمان ٹیم نے دوسری اننگز میں شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور جان کیمبل (115) اور شائی ہوپ (103) کے درمیان تیسری وکٹ کے لیے 177 رنز کی شراکت نے ٹیم کو اننگز کی شکست سے بچا لیا۔ کپتان چیس کے 40 اور گریوز کے ناقابل شکست 50 رنز کی بدولت ویسٹ انڈیز نے دوسری اننگز میں 390 رنز بنائے اور اسے بھارت پر 120 رنز کی برتری دلائی۔

کلدیپ نے آٹھ وکٹ لیے

ہندوستان کے کلائی اسپنر کلدیپ یادو نے اپنی اسپن باؤلنگ کا جادو دکھایا اور کیریبین بلے بازوں کو پویلین واپس بھیجتے رہے۔ انہوں نے پہلی اننگز میں 82 رنز کے عوض پانچ وکٹیں حاصل کیں اور دوسری اننگز میں اپنی باؤلنگ کی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے اسپنرز کے لیے سازگار حالات کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپوزیشن کے لیے بے شمار مسائل پیدا کر دیے۔

اس سیریز کے بعد ہندوستانی ٹیم آسٹریلیا کے دورے پر جائے گی جہاں وہ تین ون ڈے اور پانچ ٹی ٹوئنٹی کھیلے گی۔ پہلا ون ڈے 19 اکتوبر کو کھیلا جائے گا جس میں ویراٹ کوہلی اور روہت شرما بطور کھلاڑی میدان میں اتریں گے۔

یہ بھی پڑھیں:

پاکستان کے خلاف فائنل جیتنے کے باوجود بھارت نے ایشیا کپ کی ٹرافی کیوں قبول نہیں کی؟ بی سی سی آئی نے بتائی وجہ

پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا، ٹورنامنٹ میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے تیسری بار

ورلڈ کپ میں بھارت کو لگاتار دوسری شکست، آسٹریلیا تین وکٹوں سے جیتا، الیسا ہیلی نے کھیلی دھواں دار اننگ

جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں دو غیر ملکی کوچوں کو آوارہ کتوں نے کاٹ لیا، وجے گوئل نے اٹھائے سوالات

سپر اوور میں رن آؤٹ ہونے کے باوجود سری لنکن بلے باز ناٹ آؤٹ! کیا ہے آئی سی سی کا اصول؟

پاکستان ایشیا کپ سے قبل چیمپئن بن گیا، فائنل میں افغانستان کو شکست، بنا حیرت انگیز ریکارڈ

سلیکٹرز نے سرفراز خان کو کیوں سائیڈ لائن کیا؟ سرفراز خان کے اخراج کی وجہ جانیے کیا ہے؟

ہاکی کے بعد اب سجے گا کرکٹ کا میلہ، جانیں ٹورنامنٹ سے متعلق ہر چھوٹی بڑی معلومات

یشسوی جیسوال نے ریکارڈ قائم کردیے، رقم کی تاریخ، ٹنڈولکر اور میانداد کو پیچھے چھوڑا

ایم ایس دھونی پائلٹ بن گئے! لیکن نہیں اڑا سکیں گے ہوائی جہاز، جانیں کیوں؟

TAGGED:

INDIA CLEAN SWEEPS WEST INDIES
IND VS WI 2ND TEST HIGHLIGHTS
INDIA WEST INDIES SERIES 2025
IND VS WI 2ND TEST
IND VS WI 2ND TEST RESULT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.