بھارت نے ویسٹ انڈیز کو کر دیا کلین سویپ، دوسرے ٹیسٹ میں سات وکٹوں سے دی شکست
ہندوستانی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کا 121 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔
Published : October 14, 2025 at 12:10 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے میچ میں میزبان ٹیم نے مہمان ٹیم کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 0-2 سے جیت لی۔ ٹیسٹ میچ کے پانچویں دن بھارت نے ویسٹ انڈیز کا 121 رنز کا ہدف لنچ سے قبل 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کے ایل راہل نے 58 رنز بنائے اور دھرو جوریل 6 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
شبمن گل کی کپتانی میں ہندوستانی ٹیسٹ ٹیم کی یہ پہلی ٹیسٹ سیریز جیت ہے۔ اس سے قبل، گیل انگلینڈ میں پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز 2-2 سے ڈرا کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ادھر ویسٹ انڈیز کے کپتان روسٹن چیز نے شرمناک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ وہ کریگ براتھویٹ کے بعد دوسرے ویسٹ انڈیز کپتان بن گئے، جنہوں نے بطور کپتان اپنے پہلے پانچ ٹیسٹ میچ ہارے۔
A victory to savour! 👌— BCCI (@BCCI) October 14, 2025
KL Rahul provides the finishing touches as #TeamIndia seal the win in Delhi and take the series 2⃣-0⃣ 👏
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRyLf8#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/X4iDpGKbTd
ہندوستانی ٹیسٹ ٹیم نے 2022 اور 2025 کے درمیان ویسٹ انڈیز کے خلاف مسلسل 10 ٹیسٹ سیریز بھی جیتی ہیں، کسی بھی ٹیم کے خلاف مسلسل سب سے زیادہ ٹیسٹ سیریز جیتنے والے جنوبی افریقہ کو برابر کر دیا ہے۔
|کسی بھی مخالف ٹیم کے خلاف مسلسل سب سے زیادہ ٹیسٹ سیریز جیتنے کا ریکارڈ
|ٹیسٹوں کی تعداد
|ملک
|بمقابلہ
|سال کے درمیان
|10
|ہندوستان
|ویسٹ انڈیز
|2002-25
|10
|جنوبی افریقہ
|ویسٹ انڈیز
|1998-24
|09
|آسٹریلیا
|ویسٹ انڈیز
|2000-2000
|08
|آسٹریلیا
|انگلینڈ
|1989-2003
|08
|سری لنکا
|زمبابوے
|1996-20
جیسوال، گل اور راہل نے بلے سے شاندار کارکردگی کا کیا مظاہرہ
اس میچ میں ہندوستانی اوپنر یاشسوی جیسوال نے پہلی اننگز میں ٹاپ پر 175 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی جب کہ کپتان گِل نے ناقابل شکست 129 رنز بنائے۔ دونوں کھلاڑیوں کی شاندار اننگز کی بدولت ہندوستان نے 518/5 پر ڈکلیئر کر کے میچ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جیسوال نے 22 چوکوں کی مدد سے 175 رنز بنائے جب کہ گِل نے 129 رنز کی اننگز میں 16 چوکے اور دو چھکے لگائے۔ دوسری اننگز میں چمکنے کی باری کے ایل راہل کی تھی۔ اگرچہ میزبان ٹیم کم ٹوٹل کا تعاقب کر رہی تھی، راہل نے ایک سرے کو تھام کر استحکام فراہم کیا۔ وہ 58 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور ٹیم کو 121 رنز کا ہدف پورا کرنے میں مدد کی۔
The perfect blend of composure and carnage! A statement shot from @klrahul! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 14, 2025
Catch the LIVE action 👉 https://t.co/UvJkWiyYk6#INDvWI 👉 2nd Test, Day 5 | Live Now on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/REkIaOYBxL
کیمبل اور ہوپ نے ٹیم کو اننگز کی شکست سے بچایا
ویسٹ انڈیز کو پہلے میچ میں اننگز اور 140 رنز کی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور دوسرے میچ میں بھی اننگز کی شکست کا خطرہ تھا جب وہ پہلی اننگز میں 248 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی تھی، جس سے بھارت کو فالو آن پر مجبور کیا گیا تھا، میزبان ٹیم سے 270 رنز سے پیچھے تھی۔ لیکن مہمان ٹیم نے دوسری اننگز میں شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور جان کیمبل (115) اور شائی ہوپ (103) کے درمیان تیسری وکٹ کے لیے 177 رنز کی شراکت نے ٹیم کو اننگز کی شکست سے بچا لیا۔ کپتان چیس کے 40 اور گریوز کے ناقابل شکست 50 رنز کی بدولت ویسٹ انڈیز نے دوسری اننگز میں 390 رنز بنائے اور اسے بھارت پر 120 رنز کی برتری دلائی۔
کلدیپ نے آٹھ وکٹ لیے
ہندوستان کے کلائی اسپنر کلدیپ یادو نے اپنی اسپن باؤلنگ کا جادو دکھایا اور کیریبین بلے بازوں کو پویلین واپس بھیجتے رہے۔ انہوں نے پہلی اننگز میں 82 رنز کے عوض پانچ وکٹیں حاصل کیں اور دوسری اننگز میں اپنی باؤلنگ کی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے اسپنرز کے لیے سازگار حالات کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپوزیشن کے لیے بے شمار مسائل پیدا کر دیے۔
اس سیریز کے بعد ہندوستانی ٹیم آسٹریلیا کے دورے پر جائے گی جہاں وہ تین ون ڈے اور پانچ ٹی ٹوئنٹی کھیلے گی۔ پہلا ون ڈے 19 اکتوبر کو کھیلا جائے گا جس میں ویراٹ کوہلی اور روہت شرما بطور کھلاڑی میدان میں اتریں گے۔