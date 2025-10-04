ویمنز ورلڈ کپ 2025: بھارت پاکستان مقابلے پر خواتین کرکٹرز کہی اہم بات، جانیں کس کھلاڑی نے کیا کہا
ویمنز ورلڈ کپ 2025 میں بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں پانچ اکتوبر بروز اتوار کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گی۔
October 4, 2025
حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 میں پاکستان کو تین بار شکست دینے کے بعد اب بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم بھی پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دونوں ٹیمیں اتوار پانچ اکتوبر کو سری لنکا کے شہر کولمبو میں ویمنز ورلڈ کپ 2025 کے چھٹے میچ میں آمنے سامنے ہوں گی۔
بھارت اور پاکستان کے درمیان میچ ہمیشہ اہم ہوتا ہے۔ دونوں ٹیمیں اس ورلڈ کپ میں اب تک ایک ایک میچ کھیل چکی ہیں۔ ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارت نے گوہاٹی میں بارش سے متاثرہ میچ میں سری لنکا کو 59 رنز سے شکست دے کر ورلڈ کپ مہم کا فاتحانہ آغاز کیا۔ دریں اثناء پاکستان کو کولمبو میں اپنے افتتاحی میچ میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں سات وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
بھارت پاکستان میچ پر اسمرتی مندھانا کا بیان
اس ہائی وولٹیج میچ سے پہلے بھارت کی نائب کپتان اسمرتی مندھانا نے کرکٹ کی سب سے زیادہ زیر بحث مقابلے کے بارے میں کھل کر بات کی۔ جیو اسٹار سے بات کرتے ہوئے مندھانا نے کہا، "بھارت اور پاکستان کے میچوں کے دوران ماحول ہمیشہ بہت پرجوش ہوتا ہے، اسٹیڈیم ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ صبح کے بعد سے آپ جس سے بھی ملتے ہیں وہ آپ کو جیتنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس طرح کا ماحول کبھی کبھی آپ میں بہترین چیز کو سامنے لاتا ہے۔ میں اور میرے ساتھی اس سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔"
انڈین ٹیم کی کپتان ہرمن پریت کور نے کہا، "ہم بھارت اور پاکستان کے میچز دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اسے کسی دوسرے میچ کی طرح دیکھنے اور توجہ مرکوز رکھنے کی بات کرتے ہیں۔" آل راؤنڈر دیپتی شرما نے کہا، "بھارت اور پاکستان کے میچز ہمیشہ کسی بھی دوسرے میچ سے زیادہ اہمیت اور جوش و خروش رکھتے ہیں۔ ہم ان میچوں کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور جب ہم ان کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔"
پاکستانی کپتان نے کیا کہا؟
دوسری جانب پاکستانی کپتان فاطمہ ثناء کا کہنا تھا کہ 'جب میں نے سنہ 2022 میں آخری ورلڈ کپ کھیلا تھا تب میں چھوٹی تھی، اور پاکستان بھارت میچ کے بعد پوری بھارتی ٹیم ہم سے ملنے آئی، جس طرح سے انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر جشن منایا اور مزہ کیا وہ واقعی خاص تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ ہمارے بھارتی ٹیم کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور میں نے اس سے لطف اٹھایا'۔
اپنی ٹیم کی تیاری کے بارے میں پُراعتماد فاطمہ نے کہا، "گذشتہ چند مہینوں میں کھلاڑیوں کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنی ٹیم پر پورا اعتماد ہے۔ ہر کوئی اچھی حالت میں ہے اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم مضبوط ہے، اور ہم نے دیکھا کہ انھوں نے پچھلی سیریز میں آسٹریلیا کے خلاف کس طرح کھیلا؛ مندھانا، جمائمہ اور ریچا نے واقعی اچھا کھیلا۔ دونوں ٹیمیں اچھی کنڈیشنز سے واقف ہیں، ہم ان کے خلاف کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔"
ایشیا کپ 2025 میں تنازع
واضح رہے کہ ایشیا کپ کا 17 واں ایڈیشن حال ہی میں مردوں کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا تھا۔ بھارت نے نویں بار ٹرافی جیتی۔ تاہم یہ ٹورنامنٹ تنازعات میں گھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے انڈین ٹیم نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، جس سے ہاتھ نہ ملانے پر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد بھارت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا، جس سے ایک اور تنازع کھڑا ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ویمنز ٹیم بھی وہی رویہ اپنائے گی جو پاکستان کے خلاف اپنے میچ میں مرد کھلاڑیوں نے اپنایا تھا۔
