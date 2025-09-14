ایشا کپ 2025: آج دبئی میں انڈیا پاکستان کا آمنا سامنا، دونوں ٹیموں کے پلیئنگ 11، پچ رپورٹ اور ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ پر ایک نظر
ایشیا کپ 2025 میں آج بھارت بمقابلہ پاکستان میچ ہونے جا رہا ہے۔ اس میچ سے پہلے ہر چھوٹی بڑی تفصیلات جانیں۔
Published : September 14, 2025 at 11:33 AM IST
نئی دہلی: ایشیا کپ 2025 کے چھٹے میچ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ آج 14 ستمبر (اتوار) کو زبردست میچ ہونے جا رہا ہے۔ یہ میچ آج رات آٹھ بجے شروع ہوگا۔ جو دبئی کے دبئی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس میچ میں ٹیم انڈیا کے کپتان سوریہ کمار یادیو ہوں گے جب کہ پاکستانی ٹیم کی کپتانی سلمان علی آغا کریں گے۔
یہ میچ سونی اسپورٹس نیٹ ورک اور ڈی ڈی اسپورٹس پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، جب کہ اس کی لائیو اسٹریمنگ سونی لائیو ایپ پر دیکھی جائے گی۔اس میچ سے پہلے آئیے بھارت اور پاکستان کے بیچ ریکارڈ، پچ رپورٹ، موسم کی رپورٹ اور دونوں ٹیموں کے ممکنہ پلیئنگ 11 اور اہم کھلاڑیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔
Are we in for a Surya birthday special tonight❓🥳— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2025
Catch the Indian captain in action in #INDvPAK, 7 PM onwards, LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/VOdUTLzlSE
انڈیا-پاکستان ہیڈ ٹو ہیڈ
بھارت اور پاکستان کے بیچ اب تک کل 13 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ کھیلے جا چکے ہیں۔ ان 13 ٹی 20 میچوں میں سے انڈین کرکٹ ٹیم نے 10 میچ جیتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھارت کے خلاف اب تک صرف تین میچز میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ٹیم انڈیا کو پاکستان پر واضح برتری حاصل ہے۔
پچ رپورٹ پر ایک نظر
دبئی کے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم کی پچ اسپن بولرز کے لیے زیادہ مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ تاہم اس پچ پر تیز گیند بازوں کے لیے اچھی رفتار اور اچھال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس پچ پر بلے بازوں کے رنز بھی ہیں۔ ایک بار جب بلے باز یہاں سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آسانی سے رنز بنا سکتا ہے۔ اس پچ پر بھارت کے لیے پہلے میچ میں اسپنر کلدیپ یادو نے چار اور شیوم دوبے نے تین وکٹیں حاصل کیں۔
Fast & Furious vs UAE, India now await a 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐊𝐁𝐔𝐒𝐓𝐄𝐑 clash vs arch rivals Pakistan 👀💥#INDvPAK 👉 LIVE TOMORROW, 7 PM onwards, on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/O3DuNNj4VT— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 13, 2025
ٹی 20 میں اس پچ کا سب سے زیادہ اسکور 222 ہے جو بھارت نے بنایا تھا۔ جب کہ سب سے کم اسکور 56 ہے جو ویسٹ انڈیز کے نام درج ہے۔ اس پچ کا اوسط اسکور 145-155 کے درمیان ہے۔ اس گراؤنڈ پر اب تک کل 93 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ کھیلے جا چکے ہیں۔ اس دوران ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 46 میچ جیتے اور دوسری اننگز میں ہدف کا تعاقب کرنے والی ٹیم نے 47 میچ جیتے۔ ایسی صورت حال میں اس پچ پر ٹاس بہت اہم ہو جائے گا کیونکہ یہاں اوس بھی پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے کپتان پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔
موسم کی رپورٹ
دبئی کا موسم بہت گرم مرطوب ہے۔ میچ کے آغاز میں بھی یہاں گرمی بہت ہے۔ دبئی میں گرمی بھی 44 ڈگری تک جا رہی ہے۔ تاہم رات کے وقت درجہ حرارت 30 ڈگری کے قریب رہتا ہے۔ دبئی میں ہونے والے بھارت پاکستان میچ میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایسے میں شائقین کو پورا میچ دیکھنے کو ملے گا۔
پاکستان اور بھارت کے ان کھلاڑیوں پر نظریں مرکوز
اس میچ میں بھارت کی جانب سے سوریہ کمار یادیو اور پاکستان کی جانب سے فخر زمان بیٹنگ میں فوکس ہوں گے۔ سوریا نے 80 ٹی ٹوئنٹی میچوں میں 2605 رنز بنائے ہیں جب کہ فخر نے 95 میچوں میں 1227 رنز بنائے ہیں۔ سوریا کے علاوہ ابھیشیک شرما بھارت کے لیے اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ جو بڑی ہٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ بولنگ کی بات کریں تو کلدیپ یادیو بھارت کے لیے اہم ثابت ہوں گے جب کہ محمد نواز پاکستان کے لیے اہم ثابت ہوں گے۔ کلدیپ نے 41 ٹی 20 میچوں میں 73 اور نواز نے 71 ٹی 10 میچوں میں 71 وکٹیں حاصل کی ہیں۔
Explosive as ever. Fierce as always 💥💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 13, 2025
Who will rule the biggest stage of them all? 👀
Watch #INDvPAK tomorrow, 7 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/rOOWe3Ukha
بھارت پاکستان ممکنہ پلیئنگ 11
بھارت: ابھیشیک شرما، شبمن گل، سوریہ کمار یادیو، تلک ورما، سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، شیوم دوبے، ہاردک پانڈیا، اکشر پٹیل، کلدیپ یادیو، جسپریت بمراہ، ورون چکرورتی/ارشدیپ سنگھ۔
پاکستان: صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، فخر زمان، سلمان آغا (کپتان)، حسن نواز، محمد حارث (وکٹ کیپر)، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، سفیان مقیم، ابرار احمد۔
مزید پڑھیں:
'ہمارے زخم اب بھی تازہ ہیں، بھارت پاکستان کے ساتھ کیسے کھیل سکتا ہے': پہلگام کے متاثرین کا سوال
بھارت۔پاکستان میچ سے قبل ملک میں احتجاج شروع، آپریشن سندور کے بعد پہلی بار دونوں ٹیمیں ہونگی آمنے سامنے
بھارت۔پاکستان میچ کے دن ملک بھر میں احتجاج کی دھمکی، 'پاکستان سے کھیلنا غداری ہے'خون اور کرکٹ ایک ساتھ کیسے بہیں گے؟
پاکستان نے عمان کو ترانوے رنز سے دی شکست، محمد حارث کی شاندار بلے بازی
ایشیا کپ: بنگلہ دیش سات وکٹوں سے جیتا، ہانگ کانگ کی تین دن میں دوسری شکست