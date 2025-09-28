ایشیا کپ 2025: پاکستان 16 اوور میں 128/5 پر، طلعت حسین پویلین لوٹ گئے
بھارت اور پاکستان ایشیا کپ میں تیسری بار اور فائنل میں پہلی بار ایک دوسرے کے مدمقابل ہیں۔
ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہیں۔ ہندوستان نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کر رہا ہے جب کہ پاکستان بلے بازی کر رہا ہے۔ ٹاس کے لیے بھارت کے کپتان سوریہ کمار یادیو اور پاکستان کے سلمان علی آغا میدان میں اترے۔ دونوں کے سامنے ٹاس ہوا میں اچھالا گیا اور بھارت نے ٹاس جیت لیا اور فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس میچ سے قبل بھارتی ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں جب کہ پاکستان نے اپنی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔
ایشیا کپ 2025 میں اب تک بھارت ناقابل شکست رہا
کرکٹ کی دنیا کا یہ سب سے بڑا مقابلہ 28,000 نشستوں والے دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ بھارت ٹورنامنٹ میں اب تک ناقابل شکست ہے جب کہ پاکستان دو میچ ہار کر فائنل میں پہنچا ہے۔ ایشیا کپ کی تاریخ میں پہلی بار فائنل میں بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں۔ اس ہائی وولٹیج میچ پر دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کی نظریں ٹکی ہیں۔
بھارت پاکستان کے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
ریکارڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو دونوں ٹیمیں 15 مرتبہ ٹی ٹوئنٹی میچز میں آمنے سامنے آچکی ہیں، جن میں بھارت سرفہرست ہے، اس نے ان 15 میں سے 11 میں کامیابی حاصل کی ہے، جب کہ پاکستان صرف تین مرتبہ فتحیاب ہوا ہے، ایک میچ ٹائی پر ختم ہوا۔ ایشیا کپ میں دونوں ٹیموں کے درمیان مجموعی طور پر 21 میچز کھیلے گئے جن میں بھارت نے 12، پاکستان نے 6 میں کامیابی حاصل کی اور تین میچ بے نتیجہ ختم ہوئے۔
دبئی سٹیڈیم کے تمام ٹکٹ فروخت
کرکٹ شائقین ایشیا کپ 2025 کا فائنل دیکھنے کے لیے پرجوش ہیں۔ نتیجتاً، 28,000 نشستوں والے دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کے تمام ٹکٹ میچ سے تقریباً 12 گھنٹے پہلے فروخت ہو گئے۔ اس سے پہلے جب بھارت اور پاکستان گروپ مرحلے اور سپر فور مرحلے میں آمنے سامنے تھے، ان میچوں کے تمام ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے تھے کیونکہ کچھ حامیوں نے بھارت میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کی وجہ سے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق 14 ستمبر کو ہونے والے گروپ مرحلے کے میچ میں تقریباً 20 ہزار تماشائیوں نے شرکت کی جب کہ 21 ستمبر کو ہونے والے سپر فور کے میچ میں 17 ہزار تماشائیوں نے شرکت کی۔
انڈیا (پلیئنگ الیون): ابھیشیک شرما، شبھمن گل، سوریہ کمار یادیو (c)، تلک ورما، سنجو سیمسن (ڈبلیو)، شیوم دوبے، رنکو سنگھ، اکشر پٹیل، کلدیپ یادیو، جسپریت بمراہ، ورون چکرورتی
پاکستان (پلیئنگ الیون): صاحبزادہ فرحان، فخر زمان، صائم ایوب، سلمان آغا، حسین طلعت، محمد حارث، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین آفریدی، حارث رؤف، ابرار احمد
