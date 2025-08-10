حیدرآباد، تلنگانہ: ٹیسٹ سیریز میں سب سے زیادہ سنچریاں: 2025 میں ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز (IND بمقابلہ ENG) کرکٹ کے شائقین کے لیے کئی طریقوں سے تاریخی ثابت ہوئی۔ اس سیریز میں کئی ریکارڈز بنے اور کئی ریکارڈ ٹوٹ بھی گئے۔ یہ سیریز جہاں ایک ٹیسٹ سیریز میں بھارت کی جانب سے بنائے گئے سب سے زیادہ رنز (3809) اور بھارتی بلے بازوں کی جانب سے سب سے زیادہ سنچریاں (12) کے لیے یاد رکھی جائے گی، وہیں یہ سیریز 70 سال پرانے ریکارڈ کی برابری کے لیے بھی یاد رکھی جائے گی۔
اینڈرسن ٹنڈولکر ٹرافی میں 70 سال پرانا ریکارڈ برابر
اس دلچسپ اور زیادہ اسکورنگ سیریز میں مجموعی طور پر 21 سنچریاں لگائی گئیں جو کہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا مشترکہ سب سے زیادہ ریکارڈ ہے۔ اس سے قبل 1955 میں آسٹریلیا بمقابلہ ویسٹ انڈیز سیریز میں اتنی ہی سنچریاں اسکور کی گئی تھیں۔
1955 کی آسٹریلیا بمقابلہ ویسٹ انڈیز سیریز کو کرکٹ کے ابتدائی سنہری دور کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں اتنی سنچریاں بنائی گئی تھیں۔ لیکن جدید دور میں بلے بازوں کی مہارت، پچوں کی حالت اور فٹنس میں بہتری نے 2025 IND بمقابلہ ENG سیریز کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا۔
اینڈرسن ٹنڈولکر ٹرافی میں بلے باز چمک رہے ہیں
اس سیریز میں ہندوستان اور انگلینڈ دونوں کے بلے بازوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستان کے ابھرتے ہوئے ستارے ہوں یا انگلینڈ کے تجربہ کار کھلاڑی، ہر ایک نے سنچری بنا کر اپنی ٹیم میں اہم کردار ادا کیا۔ بہت سے میچوں میں دونوں اننگز میں سنچریاں دیکھنے میں آئیں، اور کچھ کھلاڑیوں نے سیریز میں ایک سے زیادہ مرتبہ تین ہندسوں کو چھوا۔
2025 میں انگلینڈ بمقابلہ انڈیا سیریز میں سنچریاں
بلے باز میچ اننگز نے سب سے زیادہ سکور کی سنچری بنائی
شبمن گل 5 10 754 269 4
جو روٹ 5 9 537 150 3
کے ایل راہول 5 10 532 137 2
ہیری بروک 5 9 481 158 2
رشبھ پنت 4 7 479 134 2
یاشاسوی جیسوال 5 10 411 118 2
رویندر جڈیجہ 5 10 516 107 1
بین ڈکٹ 5 9 462 149 1
جیمی اسمتھ 5 9 434 184 1
اولی پوپ 5 9 306 106 1
بین اسٹوکس 4 7 304 141 1
واشنگٹن سندر 4 8 284 101 1
ریکارڈ کی اہمیت
ٹیسٹ کرکٹ میں 21 سنچریاں صرف ایک اعداد و شمار نہیں ہیں بلکہ یہ اس معیار اور مستقل مزاجی کی عکاسی کرتی ہیں جو کھلاڑی آج کے دور میں لاتے ہیں۔ بیٹنگ کے علاوہ، یہ باؤلرز کے لیے بھی ایک چیلنجنگ سیریز تھی کیونکہ وہ رنز کو محدود کرنے اور وکٹیں لینے کے لیے جدوجہد کرتے تھے۔
1955 - آسٹریلیا ویسٹ انڈیز سیریز کا نتیجہ
1955 میں آسٹریلیا کا دورہ ویسٹ انڈیز پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز پر مشتمل تھا جسے آسٹریلیا نے 3-0 سے جیتا جبکہ دو میچ ڈرا ہوئے۔ یہ سیریز مارچ سے جون 1955 تک کھیلی گئی۔آسٹریلیا نے پہلا ٹیسٹ 9 وکٹوں سے جیتا تھا جبکہ دوسرا اور چوتھا میچ ڈرا ہوا تھا۔ لیکن آسٹریلیا نے تیسرا ٹیسٹ 8 وکٹوں سے اور پانچواں ٹیسٹ اننگز اور 82 رنز سے جیت کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔
1955 آسٹریلیا بمقابلہ ویسٹ انڈیز سیریز سنچورینز