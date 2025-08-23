ETV Bharat / sports

46 سالہ گیند باز نے ٹی ٹوئنٹی میں تاریخ رقم کر دی، پانچ وکٹیں لے کر انجام دیا بڑا کارنامہ - IMRAN TAHIR RECORD

عمران طاہر ٹی ٹوئنٹی میں پانچ وکٹیں لینے والے دوسرے معمر ترین گیند باز بن گئے ہیں۔

کرکٹ کھلاڑی عمران طاہر
کرکٹ کھلاڑی عمران طاہر (PHOTO : IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 23, 2025 at 4:40 PM IST

جنوبی افریقہ کے اسٹار لیگ بریک اسپنر عمران طاہر نے 46 سال کی عمر میں کرکٹ کے مختصر ترین فارمیٹ میں پانچ وکٹیں لے کر کمال کر دیا ہے۔ طاہر اس وقت کیریبین پریمیئر لیگ (سی پی ایل 2025) میں گیانا ایمیزون واریئرز کی کپتانی کر رہے ہیں۔

لیگ کے ایک میچ میں انہوں نے سنیچر کے روز نارتھ ساؤنڈ میں اینٹیگوا باربوڈا فالکنز کے خلاف ایک میڈن سمیت چار اوورز میں 21 رنز دے کر پانچ وکٹیں لے کر T20 کرکٹ میں تاریخ رقم کر دی۔ عمران طاہر کی شاندار گیند بازی نے نہ صرف اپنی ٹیم کو 84 رنز کی شاندار فتح سے ہمکنار کیا بلکہ انہوں نے مختصر ترین فارمیٹ میں کئی پرانے ریکارڈ بھی توڑ ڈالے۔

46 سال کی عمر میں انجام دیا کارنامہ

46 سال 148 دن کی مجموعی عمر میں عمران طاہر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں پانچ وکٹیں لینے والے دوسرے معمر ترین گیند باز بن گئے ہیں۔ اس فہرست میں سب سے عمر رسیدہ گیند باز کک آئی لینڈ کے توماکانوٹے ریتاوا ہیں جنہوں نے سنہ 2022 میں فجی کے خلاف 19 رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کی تھیں۔

اس کے علاوہ عمران طاہر ٹی ٹوئنٹی کی تاریخ میں پانچ وکٹیں لینے کا ریکارڈ بنانے والے معمر ترین کپتان بھی بن گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ ملاوی کے معظم علی بیگ کے پاس تھا جنہوں نے ستمبر سنہ 2004 میں کیمرون کے خلاف 22 رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کی تھیں۔

پانچویں بار پانچ وکٹیں

عمران طاہر نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں پانچویں مرتبہ پانچ وکٹیں لینے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے جس کے ساتھ وہ لستھ ملنگا، بھونیشور کمار، شاہین آفریدی اور شکیب الحسن کے ساتھ سب سے زیادہ پانچ وکٹیں لینے والوں کی فہرست میں مشترکہ طور پر دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ جب کہ صرف ڈیوڈ وی جے 402 میچوں پر محیط کریئر میں سات پانچ وکٹوں کے ساتھ فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں۔

عمران طاہر کی ٹی ٹوئنٹی میں کارکردگی

سنہ 2006 میں ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں اپنے ڈیبیو کے بعد سے طاہر نے 435 ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے ہیں، جس میں انہوں نے 19.66 کی اوسط سے 554 وکٹیں حاصل کیں۔ اب وہ مجموعی طور پر وکٹ لینے والوں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے اور کھیل کی تاریخ کے کامیاب ترین گیند بازوں میں سے ایک ہیں۔

