دبئی کی انٹرنیشنل لیگ میں آر اشون کو لگا بڑا جھٹکا، یو اے ای لیگ میں کوئی خریدار نہیں ملا

روی چندرن اشون نے ILT20 نیلامی میں US$120,000 کی بنیادی قیمت کے ساتھ حصہ لیا۔

ilt20 auction r ashwin goes unsold in the uae league Urdu News
روی چندرن اشون (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 2, 2025 at 1:46 PM IST

3 Min Read
دبئی/حیدرآباد: ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق اسپنر روی چندرن اشون کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب وہ یو اے ای آئی ایل ٹی 20 لیگ کے چوتھے سیزن کی نیلامی میں فروخت نہ ہوسکے۔ اشون کی بنیادی قیمت US$120,000 تھی، جو لیگ میں سب سے زیادہ تھی، لیکن کسی فرنچائز نے اس میں سرمایہ کاری نہیں کی۔

نیلامی کے پہلے دور میں فروخت نہ ہونے کے بعد اشون نے اپنا نام واپس لے لیا۔ اس سے یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ انہیں آئندہ سیزن میں وائلڈ کارڈ کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی دستبرداری کی ایک اور وجہ آئی ایل ٹی 20 اور آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے۔

اشون کو آئندہ بگ بیش لیگ کے لیے سڈنی تھنڈر نے سائن کیا ہے۔ آسٹریلوی لیگ 14 دسمبر سے شروع ہوگی اور 25 جنوری تک چلے گی، جب کہ ILT20 کا چوتھا سیزن 2 دسمبر سے 4 جنوری تک چلے گا۔

تین ہندوستانی لیگ میں ہوئے شامل

دوسری طرف، سابق بھارتی رنجی ٹرافی کے فاتح اکشے وکھارے کو دبئی کیپٹلز نے 10,000 امریکی ڈالر میں خریدا، جب کہ بھارت کے انڈر 19 کے سابق کپتان انمکت چند، جو اب امریکہ چلے گئے ہیں، ابوظہبی نائٹ رائیڈرز کی جانب سے 40،000 امریکی ڈالر میں خریدے گئے۔ مزید برآں، نیلامی سے ایک دن قبل، شارجہ واریئرز نے سری لنکا کے وکٹ کیپر کوسل مینڈس کی جگہ سابق ہندوستانی وکٹ کیپر بلے باز دنیش کارتک کو اپنی ٹیم میں شامل کیا۔

واضح رہے کہ ابوظہبی، دبئی اور شارجہ میں منعقد ہونے والا ILT20 کا چوتھا سیزن اس سال 2 دسمبر کو شروع ہوگا اور 4 جنوری 2026 تک چلے گا، جس میں چھ ٹیمیں 34 میچز کھیلیں گی۔

IL T20 ٹیمیں

متحدہ عرب امارات کی اس لیگ میں کل چھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں: جس میں ابوظہبی نائٹ رائیڈرز، ڈیزرٹ وائپرز، دبئی کیپٹلز، گلف جائنٹس، ایم آئی ایمریٹس اور شارجہ واریئرز شامل ہیں۔

ہر ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہونے چاہئیں؟

نیلامی کے بعد، ہر ٹیم 19 سے 21 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی، جس میں کم از کم 11 مکمل رکن ممالک سے، چار متحدہ عرب امارات سے (ایک انڈر 23 لازمی ہے)، ایک کویت اور ایک سعودی عرب سے اور دو دیگر ایسوسی ایٹ ممالک سے ہیں۔

