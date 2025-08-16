دبئی: سری لنکا کرکٹ کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب اس کے ایک سابق گھریلو کرکٹر سالیہ سمن پر کرکٹ کے تمام فارمیٹس میں پانچ سال کی پابندی لگا دی گئی۔ آئی سی سی نے یہ فیصلہ ایمریٹس کرکٹ بورڈ (ای سی بی) کے انسداد بدعنوانی کوڈ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے جانے کے بعد سنایا۔
سری لنکائی کرکٹر قصوروار قرار دیے گئے
آئی سی سی کے بیان کے مطابق پابندی کا اطلاق 13 ستمبر 2023 سے ہے، جب سمن کو عارضی طور پر معطل کیا گیا تھا۔ مکمل سماعت اور تحریری و زبانی دلائل کے بعد آئی سی سی ٹربیونل نے سمن کو ابوظہبی T10 2021 کے میچوں یا ان میچوں کے کچھ حصوں کو فکس کرنے، سازش کرنے یا غلط طریقے سے متاثر کرنے کی کوششوں کا قصوروار پایا۔ آئی سی سی نے مزید کہا کہ 'سمن پر کسی دوسرے کھلاڑی کو بدعنوان طرز عمل میں شامل ہونے کے بدلے میں دوسرے کھلاڑی کی پیشکش کا بھی الزام تھا۔
Former Sri Lankan domestic cricketer #SaliyaSaman has been banned from all forms of Cricket for five years after an ICC Anti-Corruption Tribunal found him guilty of breaching the Emirates Cricket Board (ECB) Anti-Corruption Code. pic.twitter.com/3C4OSctYQE— All India Radio News (@airnewsalerts) August 15, 2025
آپ کو بتاتے چلیں کہ 39 سالہ سالیہ سمن ان آٹھ افراد میں شامل تھے جن پر ستمبر سنہ 2023 میں ابوظہبی ٹی 10 لیگ 2021 کے دوران انسداد بدعنوانی کوڈ کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا۔ آئی سی سی کے ذریعہ تسلیم شدہ اس لیگ کے میچوں میں بدعنوانی کی کوششیں کی گئیں تھیں۔ سمن نے اپنے ڈومیسٹک کریئر میں 101 فرسٹ کلاس اور 77 لسٹ اے میچ کھیلے ہیں۔
سالیہ سمن کا کرکٹ کریئر
سالیہ سمن کا ڈومیسٹک کرکٹ کریئر تمام فارمیٹس میں شاندار رہا۔ وہ بطور آل راؤنڈر اپنی ٹیم میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے 101 میچوں میں 27.95 کی اوسط سے 3,662 رنز بنائے جس میں دو سنچریاں اور 22 نصف سنچریاں شامل ہیں اور ان کا سب سے زیادہ اسکور 129 تھا۔ انہوں نے لسٹ اے کرکٹ میں 77 میچوں میں 898 رنز بھی بنائے جس میں ان کا بہترین اسکور 65 تھا۔ ٹی 20 میں اسٹرائیک ریٹ پر انہوں نے 65 رنز بنائے۔ 129.92، جس میں دو نصف سنچریاں اور ناٹ آؤٹ 78 کا سب سے زیادہ سکور شامل ہے۔
گیند باز کے طور پر سمن نے فرسٹ کلاس میچوں میں 25.92 کی اوسط سے 231 وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی بہترین کارکردگی 8/53 رہی۔ انہوں نے لسٹ اے کرکٹ میں 84 اور ٹی ٹوئنٹی میں 58 وکٹیں حاصل کیں جس میں دونوں فارمیٹس میں ایک بار پانچ وکٹیں لینے کا کارنامہ بھی شامل ہے۔
