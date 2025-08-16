ETV Bharat / sports

آئی سی سی نے سری لنکائی کرکٹر پر پانچ سال کی پابندی لگا دی، میچ فکسنگ کا قصوروار پایا گیا - MATCH FIXING

آئی سی سی نے اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت سری لنکائی کھلاڑی پر کرکٹ کے تمام فارمیٹس میں پانچ سال کی پابندی لگا دی ہے۔

آئی سی سی نے سری لنکائی کرکٹر سالیہ سمن پر پانچ سال کی پابندی لگا دی
آئی سی سی نے سری لنکائی کرکٹر سالیہ سمن پر پانچ سال کی پابندی لگا دی (ANI PHOTO)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 16, 2025 at 12:08 PM IST

3 Min Read

دبئی: سری لنکا کرکٹ کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب اس کے ایک سابق گھریلو کرکٹر سالیہ سمن پر کرکٹ کے تمام فارمیٹس میں پانچ سال کی پابندی لگا دی گئی۔ آئی سی سی نے یہ فیصلہ ایمریٹس کرکٹ بورڈ (ای سی بی) کے انسداد بدعنوانی کوڈ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے جانے کے بعد سنایا۔

سری لنکائی کرکٹر قصوروار قرار دیے گئے

آئی سی سی کے بیان کے مطابق پابندی کا اطلاق 13 ستمبر 2023 سے ہے، جب سمن کو عارضی طور پر معطل کیا گیا تھا۔ مکمل سماعت اور تحریری و زبانی دلائل کے بعد آئی سی سی ٹربیونل نے سمن کو ابوظہبی T10 2021 کے میچوں یا ان میچوں کے کچھ حصوں کو فکس کرنے، سازش کرنے یا غلط طریقے سے متاثر کرنے کی کوششوں کا قصوروار پایا۔ آئی سی سی نے مزید کہا کہ 'سمن پر کسی دوسرے کھلاڑی کو بدعنوان طرز عمل میں شامل ہونے کے بدلے میں دوسرے کھلاڑی کی پیشکش کا بھی الزام تھا۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ 39 سالہ سالیہ سمن ان آٹھ افراد میں شامل تھے جن پر ستمبر سنہ 2023 میں ابوظہبی ٹی 10 لیگ 2021 کے دوران انسداد بدعنوانی کوڈ کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا۔ آئی سی سی کے ذریعہ تسلیم شدہ اس لیگ کے میچوں میں بدعنوانی کی کوششیں کی گئیں تھیں۔ سمن نے اپنے ڈومیسٹک کریئر میں 101 فرسٹ کلاس اور 77 لسٹ اے میچ کھیلے ہیں۔

سالیہ سمن کا کرکٹ کریئر

سالیہ سمن کا ڈومیسٹک کرکٹ کریئر تمام فارمیٹس میں شاندار رہا۔ وہ بطور آل راؤنڈر اپنی ٹیم میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے 101 میچوں میں 27.95 کی اوسط سے 3,662 رنز بنائے جس میں دو سنچریاں اور 22 نصف سنچریاں شامل ہیں اور ان کا سب سے زیادہ اسکور 129 تھا۔ انہوں نے لسٹ اے کرکٹ میں 77 میچوں میں 898 رنز بھی بنائے جس میں ان کا بہترین اسکور 65 تھا۔ ٹی 20 میں اسٹرائیک ریٹ پر انہوں نے 65 رنز بنائے۔ 129.92، جس میں دو نصف سنچریاں اور ناٹ آؤٹ 78 کا سب سے زیادہ سکور شامل ہے۔

گیند باز کے طور پر سمن نے فرسٹ کلاس میچوں میں 25.92 کی اوسط سے 231 وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی بہترین کارکردگی 8/53 رہی۔ انہوں نے لسٹ اے کرکٹ میں 84 اور ٹی ٹوئنٹی میں 58 وکٹیں حاصل کیں جس میں دونوں فارمیٹس میں ایک بار پانچ وکٹیں لینے کا کارنامہ بھی شامل ہے۔

مزید پڑھیں: آئی پی ایل 2025 کے دوران اس ٹیم پر میچ فکسنگ کا سنگین الزام

پاکستان کرکٹ میں پھر افراتفری، کپتان پر ثبوتوں کے ساتھ میچ فکسنگ کا الزام

IPL 2023 آئی پی ایل میں فکسنگ کا سایہ، محمد سراج کو بڑی رقم کی پیشکش

دبئی: سری لنکا کرکٹ کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب اس کے ایک سابق گھریلو کرکٹر سالیہ سمن پر کرکٹ کے تمام فارمیٹس میں پانچ سال کی پابندی لگا دی گئی۔ آئی سی سی نے یہ فیصلہ ایمریٹس کرکٹ بورڈ (ای سی بی) کے انسداد بدعنوانی کوڈ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے جانے کے بعد سنایا۔

سری لنکائی کرکٹر قصوروار قرار دیے گئے

آئی سی سی کے بیان کے مطابق پابندی کا اطلاق 13 ستمبر 2023 سے ہے، جب سمن کو عارضی طور پر معطل کیا گیا تھا۔ مکمل سماعت اور تحریری و زبانی دلائل کے بعد آئی سی سی ٹربیونل نے سمن کو ابوظہبی T10 2021 کے میچوں یا ان میچوں کے کچھ حصوں کو فکس کرنے، سازش کرنے یا غلط طریقے سے متاثر کرنے کی کوششوں کا قصوروار پایا۔ آئی سی سی نے مزید کہا کہ 'سمن پر کسی دوسرے کھلاڑی کو بدعنوان طرز عمل میں شامل ہونے کے بدلے میں دوسرے کھلاڑی کی پیشکش کا بھی الزام تھا۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ 39 سالہ سالیہ سمن ان آٹھ افراد میں شامل تھے جن پر ستمبر سنہ 2023 میں ابوظہبی ٹی 10 لیگ 2021 کے دوران انسداد بدعنوانی کوڈ کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا۔ آئی سی سی کے ذریعہ تسلیم شدہ اس لیگ کے میچوں میں بدعنوانی کی کوششیں کی گئیں تھیں۔ سمن نے اپنے ڈومیسٹک کریئر میں 101 فرسٹ کلاس اور 77 لسٹ اے میچ کھیلے ہیں۔

سالیہ سمن کا کرکٹ کریئر

سالیہ سمن کا ڈومیسٹک کرکٹ کریئر تمام فارمیٹس میں شاندار رہا۔ وہ بطور آل راؤنڈر اپنی ٹیم میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے 101 میچوں میں 27.95 کی اوسط سے 3,662 رنز بنائے جس میں دو سنچریاں اور 22 نصف سنچریاں شامل ہیں اور ان کا سب سے زیادہ اسکور 129 تھا۔ انہوں نے لسٹ اے کرکٹ میں 77 میچوں میں 898 رنز بھی بنائے جس میں ان کا بہترین اسکور 65 تھا۔ ٹی 20 میں اسٹرائیک ریٹ پر انہوں نے 65 رنز بنائے۔ 129.92، جس میں دو نصف سنچریاں اور ناٹ آؤٹ 78 کا سب سے زیادہ سکور شامل ہے۔

گیند باز کے طور پر سمن نے فرسٹ کلاس میچوں میں 25.92 کی اوسط سے 231 وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی بہترین کارکردگی 8/53 رہی۔ انہوں نے لسٹ اے کرکٹ میں 84 اور ٹی ٹوئنٹی میں 58 وکٹیں حاصل کیں جس میں دونوں فارمیٹس میں ایک بار پانچ وکٹیں لینے کا کارنامہ بھی شامل ہے۔

مزید پڑھیں: آئی پی ایل 2025 کے دوران اس ٹیم پر میچ فکسنگ کا سنگین الزام

پاکستان کرکٹ میں پھر افراتفری، کپتان پر ثبوتوں کے ساتھ میچ فکسنگ کا الزام

IPL 2023 آئی پی ایل میں فکسنگ کا سایہ، محمد سراج کو بڑی رقم کی پیشکش

For All Latest Updates

TAGGED:

SRI LANKAN CRICKETER BANNEDSALIYA SAMAN BANNEDمیچ فکسنگ معاملہسالیہ سمن پر پابندیMATCH FIXING

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.