حیدرآباد، تلنگانہ: کرکٹ میں یکطرفہ مقابلے اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جب ورلڈ کپ کوالیفائر میں کینیڈا کی انڈر 19 ٹیم کا مقابلہ ارجنٹائن کی انڈر 19 ٹیم سے ہوا تو وہ اپنے دبدبے کے ساتھ اسے ایک الگ ہی سطح پر لے گئی۔ ٹیم نے ورلڈ کپ امریکہ کوالیفائر 2025 میں ارجنٹائن کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔واضح رہے کہ جارجیا میں کھیلے جارہے مقابلے کے چوتھے میچ میں کینیڈا نے 23 رنز کے ہدف کا تعاقب صرف پانچ گیندوں پر کیا۔
سات صفر اور سات اضافی
میچ کی بات کریں تو ارجنٹائن نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے وہ 19.4 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر صرف 23 رنز بنا سکی۔ اس دوران 7 بلے باز اپنا کھاتہ بھی نہ کھول سکے۔ اس کے علاوہ اننگز میں 7 اضافی رنز بھی بنائے جس نے مجموعی اسکور میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا۔
5 اوورز میں 3 اوور میڈن
کینیڈا کے لیے تیز گیند باز جگ مندیپ پال نے شاندار گیند بازی کی اور اپنے 5 اوورز میں سات رنز دے کر چھ وکٹیں حاصل کیں، جس میں تین میڈن اوور بھی شامل تھے۔ نئی گیند کے ساتھ ان کی شاندار باؤلنگ نے ارجنٹائن کے ٹاپ آرڈر کو تہس نہس کر دیا اور بقیہ باؤلرز نے مخالف ٹیم کو سنبھلنے نہیں دیا اور انہیں 23 رنز پر ڈھیر کر دیا۔
کینیڈا نے ہدف صرف پانچ گیندوں میں حاصل کر لیا
24 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کینیڈا کو میچ جیتنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اوپنر دھرم پٹیل نے اننگز کی پہلی گیند پر ایک رن لیا اور پھر اگلی چار گیندوں پر کپتان یوراج سمرا نے دو چوکے اور دو چھکے لگائے۔ پھر تھری وائیڈز نے کینیڈا کو ہدف تک پہنچایا اور اس نے 295 رنز بنائے۔ گیندیں باقی رہ کر میچ جیت لیا۔
کوالیفائرز میں کینیڈا مضبوط پوزیشن میں ہے
اس فتح نے امریکہ کے کوالیفائر میں کینیڈا کو ایک مضبوط پوزیشن میں پہنچا دیا ہے جو کہ اٹلانٹا، امریکہ میں 7 سے 17 اگست تک منعقد ہو رہا ہے۔ ارجنٹائن، برمودا، کینیڈا اور میزبان امریکہ ڈبل رابن فارمیٹ میں ایک دوسرے سے دو بار کھیلیں گے۔ ٹاپ ٹیم 2026 کے آئی سی سی مینز انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں جگہ پکی کرلے گی۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ 2026 کا یہ ٹورنامنٹ نمیبیا اور زمبابوے میں جنوری سے فروری کے درمیان کھیلا جائے گا۔ 16 ٹیموں کو چار گروپس میں تقسیم کیا جائے گا اور میچز پانچ مقامات پر ہوں گے۔