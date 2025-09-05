نالندہ، بہار: راجگیر میں جاری ہیرو ایشیا کپ ہاکی 2025 کے سپر 4 میچ میں ملائیشیا نے میچ کے آغاز میں ہی بھارت کے خلاف برتری حاصل کر لی۔ پہلے کوارٹر میں ہی شفیق حسن نے صرف 1 منٹ اور 1 سیکنڈ پر گول کر کے ہندوستان کو دباؤ میں ڈال دیا۔
بھارتی کھلاڑیوں نے کھیل کا رخ موڑ دیا
گول کھانے کے بعد بھارتی کھلاڑیوں نے جارحانہ رویہ دکھایا۔ 15 منٹ 53 سیکنڈ میں منپریت سنگھ نے پنالٹی کارنر سے گول کر کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد 17 منٹ 53 سیکنڈ میں سکھجیت سنگھ نے فیلڈ گول کرکے برتری دلادی۔
لکرا اور وویک نے برتری کو مضبوط کیا
23ویں منٹ میں شیلانند لاکرا نے پنالٹی سے تیسرا گول کیا۔ تیسرے کوارٹر میں 37 منٹ اور 14 سیکنڈ میں وویک ساگر پرساد نے چوتھا گول کر کے ہندوستان کو 1-4 سے جیت دلائی۔
کپتان ہرمن پریت کا 250واں میچ
اس تاریخی جیت کے ساتھ ہی ہندوستانی ٹیم کے کپتان ہرمن پریت سنگھ نے اپنے کیریئر کا 250واں انٹرنیشنل میچ کھیلا۔ میچ کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹیم میں مسلسل بہتری آرہی ہے اور ہم چین کے خلاف اگلے میچ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔
کھلاڑی سُمیت نے خوشی کا اظہار کیا
ٹیم کے کھلاڑی سُمیت نے کہا کہ کوریا کے میچ میں جو کمی تھی وہ آج پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس جیت سے ٹیم کا اعتماد مزید بلند ہوگا۔
کپتان ہرمن پریت جذباتی ہوگئے
ہرمن پریت نے کہا کہ یہ لمحہ میرے لیے بہت خاص اور جذباتی ہے۔ اولمپک میڈل جیتنے اور اپنی بیٹی کے سامنے کھیلنے کا تجربہ میرے کیریئر کا یادگار حصہ رہا ہے۔
ہاکی انڈیا کے صدر نے مبارکباد دی
ہاکی انڈیا کے صدر دلیپ ٹرکی نے ہرمن پریت کو اپنا 250واں میچ کھیلنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ’’یہ کامیابی ملک کے لیے فخر کی بات ہے اور وہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک تحریک رہے گی۔‘‘
ایم ایل اے شریاسی سنگھ مہمان خصوصی بنیں
جموئی کی جے ڈی یو ایم ایل اے اور انٹرنیشنل شوٹر شریاسی سنگھ اس میچ میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھیں۔ انہوں نے ہندوستانی ٹیم کی جیت پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔
اب اگلا میچ چین کے خلاف
ہندوستان کا اگلا سپر 4 میچ 6 ستمبر کو چین کے خلاف ہوگا۔ کپتان ہرمن پریت نے کہا کہ ٹیم پوری محنت کے ساتھ میدان میں اترے گی اور جیت کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کرے گی۔