ETV Bharat / sports

سپر فُور میں بھارت کی شاندار جیت، ملائیشیا کو چار کے مقابلے ایک گول سے شکست - HERO ASIA CUP HOCKEY 2025

بھارت نے ایک بار پھر شاندار جیت درج کی ہے۔ ہندوستان نے ملائیشیا کو 1-4 سے شکست دی ہے۔ پڑھیں تفصیل

hero asia cup hockey 2025 7th day match india vs malaysia india Beat malaysia Urdu News
سپر 4 میں ہندوستان کی شاندار جیت (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 5, 2025 at 7:49 AM IST

3 Min Read

نالندہ، بہار: راجگیر میں جاری ہیرو ایشیا کپ ہاکی 2025 کے سپر 4 میچ میں ملائیشیا نے میچ کے آغاز میں ہی بھارت کے خلاف برتری حاصل کر لی۔ پہلے کوارٹر میں ہی شفیق حسن نے صرف 1 منٹ اور 1 سیکنڈ پر گول کر کے ہندوستان کو دباؤ میں ڈال دیا۔

بھارتی کھلاڑیوں نے کھیل کا رخ موڑ دیا

گول کھانے کے بعد بھارتی کھلاڑیوں نے جارحانہ رویہ دکھایا۔ 15 منٹ 53 سیکنڈ میں منپریت سنگھ نے پنالٹی کارنر سے گول کر کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد 17 منٹ 53 سیکنڈ میں سکھجیت سنگھ نے فیلڈ گول کرکے برتری دلادی۔

لکرا اور وویک نے برتری کو مضبوط کیا

23ویں منٹ میں شیلانند لاکرا نے پنالٹی سے تیسرا گول کیا۔ تیسرے کوارٹر میں 37 منٹ اور 14 سیکنڈ میں وویک ساگر پرساد نے چوتھا گول کر کے ہندوستان کو 1-4 سے جیت دلائی۔

کپتان ہرمن پریت کا 250واں میچ

اس تاریخی جیت کے ساتھ ہی ہندوستانی ٹیم کے کپتان ہرمن پریت سنگھ نے اپنے کیریئر کا 250واں انٹرنیشنل میچ کھیلا۔ میچ کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹیم میں مسلسل بہتری آرہی ہے اور ہم چین کے خلاف اگلے میچ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔

کھلاڑی سُمیت نے خوشی کا اظہار کیا

ٹیم کے کھلاڑی سُمیت نے کہا کہ کوریا کے میچ میں جو کمی تھی وہ آج پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس جیت سے ٹیم کا اعتماد مزید بلند ہوگا۔

کپتان ہرمن پریت جذباتی ہوگئے

ہرمن پریت نے کہا کہ یہ لمحہ میرے لیے بہت خاص اور جذباتی ہے۔ اولمپک میڈل جیتنے اور اپنی بیٹی کے سامنے کھیلنے کا تجربہ میرے کیریئر کا یادگار حصہ رہا ہے۔

ہاکی انڈیا کے صدر نے مبارکباد دی

ہاکی انڈیا کے صدر دلیپ ٹرکی نے ہرمن پریت کو اپنا 250واں میچ کھیلنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ’’یہ کامیابی ملک کے لیے فخر کی بات ہے اور وہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک تحریک رہے گی۔‘‘

ایم ایل اے شریاسی سنگھ مہمان خصوصی بنیں

جموئی کی جے ڈی یو ایم ایل اے اور انٹرنیشنل شوٹر شریاسی سنگھ اس میچ میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھیں۔ انہوں نے ہندوستانی ٹیم کی جیت پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔

اب اگلا میچ چین کے خلاف

ہندوستان کا اگلا سپر 4 میچ 6 ستمبر کو چین کے خلاف ہوگا۔ کپتان ہرمن پریت نے کہا کہ ٹیم پوری محنت کے ساتھ میدان میں اترے گی اور جیت کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کرے گی۔

یہ بھی پڑھیں:

پاکستانی کھلاڑی بھارتی کھلاڑی کا متبادل بن گیا، جانتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے؟

کرکٹ کے بعد اب ہاکی میں بھارت۔پاکستان ہونگے مدمقابل، جانئے کہاں پر ہوگا مقابلہ؟

ایشیا کپ کی تاریخوں کا اعلان، دو بار ہوگا بھارت پاکستان کا مقابلہ، جانئے کب ہونگے آمنے سامنے

سیمی فائنل میں بھارت اور پاکستان ایک بار پھر آمنے سامنے، کیا یہ میچ بھی منسوخ ہو جائے گا؟

ایشیا کپ 2025 خطرے میں، اے سی سی کی میٹنگ سے متعلق بی سی سی آئی نے بڑا فیصلہ کرلیا

پاکستان اور عمان نے بھارت آنے سے انکار کردیا، اس ملک کو اکتیس سال بعد ایشیا کپ کھیلنے کا ملا موقع

کیا وزارت کھیل بھارت اور پاکستان میچ منسوخ کرا سکتا ہے؟ ہائی پروفائل مقابلے پر وزارت کا موقف جانئے

'ہمیں بتاؤ ان کی موت کیسے ہوئی'...، لیجنڈ فٹبالر فلسطینی پیلے کی موت پر برہم، پوچھے تیکھے سوالات

نالندہ، بہار: راجگیر میں جاری ہیرو ایشیا کپ ہاکی 2025 کے سپر 4 میچ میں ملائیشیا نے میچ کے آغاز میں ہی بھارت کے خلاف برتری حاصل کر لی۔ پہلے کوارٹر میں ہی شفیق حسن نے صرف 1 منٹ اور 1 سیکنڈ پر گول کر کے ہندوستان کو دباؤ میں ڈال دیا۔

بھارتی کھلاڑیوں نے کھیل کا رخ موڑ دیا

گول کھانے کے بعد بھارتی کھلاڑیوں نے جارحانہ رویہ دکھایا۔ 15 منٹ 53 سیکنڈ میں منپریت سنگھ نے پنالٹی کارنر سے گول کر کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد 17 منٹ 53 سیکنڈ میں سکھجیت سنگھ نے فیلڈ گول کرکے برتری دلادی۔

لکرا اور وویک نے برتری کو مضبوط کیا

23ویں منٹ میں شیلانند لاکرا نے پنالٹی سے تیسرا گول کیا۔ تیسرے کوارٹر میں 37 منٹ اور 14 سیکنڈ میں وویک ساگر پرساد نے چوتھا گول کر کے ہندوستان کو 1-4 سے جیت دلائی۔

کپتان ہرمن پریت کا 250واں میچ

اس تاریخی جیت کے ساتھ ہی ہندوستانی ٹیم کے کپتان ہرمن پریت سنگھ نے اپنے کیریئر کا 250واں انٹرنیشنل میچ کھیلا۔ میچ کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹیم میں مسلسل بہتری آرہی ہے اور ہم چین کے خلاف اگلے میچ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔

کھلاڑی سُمیت نے خوشی کا اظہار کیا

ٹیم کے کھلاڑی سُمیت نے کہا کہ کوریا کے میچ میں جو کمی تھی وہ آج پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس جیت سے ٹیم کا اعتماد مزید بلند ہوگا۔

کپتان ہرمن پریت جذباتی ہوگئے

ہرمن پریت نے کہا کہ یہ لمحہ میرے لیے بہت خاص اور جذباتی ہے۔ اولمپک میڈل جیتنے اور اپنی بیٹی کے سامنے کھیلنے کا تجربہ میرے کیریئر کا یادگار حصہ رہا ہے۔

ہاکی انڈیا کے صدر نے مبارکباد دی

ہاکی انڈیا کے صدر دلیپ ٹرکی نے ہرمن پریت کو اپنا 250واں میچ کھیلنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ’’یہ کامیابی ملک کے لیے فخر کی بات ہے اور وہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک تحریک رہے گی۔‘‘

ایم ایل اے شریاسی سنگھ مہمان خصوصی بنیں

جموئی کی جے ڈی یو ایم ایل اے اور انٹرنیشنل شوٹر شریاسی سنگھ اس میچ میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھیں۔ انہوں نے ہندوستانی ٹیم کی جیت پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔

اب اگلا میچ چین کے خلاف

ہندوستان کا اگلا سپر 4 میچ 6 ستمبر کو چین کے خلاف ہوگا۔ کپتان ہرمن پریت نے کہا کہ ٹیم پوری محنت کے ساتھ میدان میں اترے گی اور جیت کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کرے گی۔

یہ بھی پڑھیں:

پاکستانی کھلاڑی بھارتی کھلاڑی کا متبادل بن گیا، جانتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے؟

کرکٹ کے بعد اب ہاکی میں بھارت۔پاکستان ہونگے مدمقابل، جانئے کہاں پر ہوگا مقابلہ؟

ایشیا کپ کی تاریخوں کا اعلان، دو بار ہوگا بھارت پاکستان کا مقابلہ، جانئے کب ہونگے آمنے سامنے

سیمی فائنل میں بھارت اور پاکستان ایک بار پھر آمنے سامنے، کیا یہ میچ بھی منسوخ ہو جائے گا؟

ایشیا کپ 2025 خطرے میں، اے سی سی کی میٹنگ سے متعلق بی سی سی آئی نے بڑا فیصلہ کرلیا

پاکستان اور عمان نے بھارت آنے سے انکار کردیا، اس ملک کو اکتیس سال بعد ایشیا کپ کھیلنے کا ملا موقع

کیا وزارت کھیل بھارت اور پاکستان میچ منسوخ کرا سکتا ہے؟ ہائی پروفائل مقابلے پر وزارت کا موقف جانئے

'ہمیں بتاؤ ان کی موت کیسے ہوئی'...، لیجنڈ فٹبالر فلسطینی پیلے کی موت پر برہم، پوچھے تیکھے سوالات

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP HOCKEY IN INDIAHOCKEY HERO ASIA CUPASIA CUP HOCKEY IN RAJGIRINDIA VS MALAYSIA HERO CUP 2025HERO ASIA CUP HOCKEY 2025

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.