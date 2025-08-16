حیدرآباد: پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاسی کشیدگی کے باعث دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ دوطرفہ سیریز نہیں کھیلتے۔ لیکن جب یہ کھلاڑی کسی بھی آئی سی سی ٹورنامنٹ میں ٹکراتے ہیں تو اس تناؤ کا اثر میدان پر بھی صاف نظر آتا ہے۔ کرکٹ کے شائقین کو شاہد آفریدی اور گوتم گمبھیر کے درمیان T20 ورلڈ کپ 2007 اور اس سے پہلے 2003 کے ون ڈے ورلڈ کپ میں شعیب اختر اور سچن ٹنڈولکر کے درمیان گرما گرم بحث یاد ہوگی۔
میدان کے باہر بھی کھلاڑیوں کے درمیان گرما گرم بحث اور جھگڑے ہوتے تھے لیکن چونکہ وہ کیمرے میں قید نہیں ہوتے تھے، اس لیے شائقین کرکٹ کے ان بحثوں سے بے خبر تھے۔ حال ہی میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عرفان پٹھان نے پاکستان کے سابق کپتان شاہد آفریدی کے ساتھ فلائٹ میں ہونے والی گرما گرم بحث کا انکشاف کیا۔ عرفان نے للن ٹاپ کو دیے گئے انٹرویو میں اس گرما گرم دلیل کا ذکر کرکے سب کو حیران کر دیا۔
فلائٹ میں عرفان اور آفریدی کے درمیان گرما گرم بحث
عرفان نے بتایا کہ یہ واقعہ سنہ 2006 کا ہے، جب ٹیم انڈیا پاکستان کے دورے پر تھی۔ اس دوران ہم سب کراچی سے لاہور کی فلائٹ میں تھے، جب میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تو شاہد آفریدی اچانک میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بچہ کیسا ہے؟
میں نے فوراً پوچھا، 'بھائی تم کب سے باپ بنے ہو؟'
پٹھان کا مزید کہنا تھا کہ آفریدی بہت بچکانہ رویہ اختیار کر رہے تھے، جب کہ وہ نہ میرے دوست تھے اور نہ ہی کچھ، پھر انہوں نے نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے۔ پٹھان نے بتایا کہ عبدالرزاق میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے رزاق سے پوچھا کہ یہاں کون سا گوشت ملتا ہے؟ رزاق نے مجھے وہاں موجود گوشت کی کچھ اقسام بتائی تو میں نے فوراً پوچھا، 'کیا یہاں کتے کا گوشت بھی دستیاب ہے؟' رزاق اور آفریدی دونوں چونک گئے۔ رزاق نے پوچھا، 'ارے عرفان تم نے یہ کیوں پوچھا؟' تو عرفان نے کہا، 'کچھ نہیں، وہ (آفریدی) کافی دیر سے بھونک رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے کتے کا گوشت کھایا ہے۔'
عرفان پٹھان اور شاہد آفریدی کا کرکٹ کیریئر
عرفان پٹھان نے بھارت کے لیے 29 ٹیسٹ، 124 ون ڈے اور 24 ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے ہیں، جس میں انھوں نے بالترتیب 1105، 1544 اور 172 رنز بنائے ہیں۔ آل راؤنڈر ہونے کے ناطے انہوں نے باؤلنگ میں بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جس کی وجہ سے پٹھان نے ٹیسٹ میں 100، ون ڈے میں 173 اور ٹی ٹوئنٹی میں 28 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے شاہد آفریدی نے 27 ٹیسٹ، 398 ون ڈے اور 99 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے ہیں۔ جس میں انہوں نے 1716 ٹیسٹ رنز، 8064 ون ڈے رنز اور 1419 ٹی ٹوئنٹی رنز بنائے ہیں۔ بولنگ میں انہوں نے ٹیسٹ میں 48، ون ڈے میں 395 اور مختصر ترین فارمیٹ میں 98 وکٹیں حاصل کیں۔