پاکستان کرکٹ میں بھونچال، نوجوان بلے باز انگلینڈ میں گرفتار، پی سی بی نے فوری طور پر کیا معطل - PCB SUSPENDS HAIDER ALI

پاکستان کے نوجوان بلے باز حیدر علی کو پی سی بی نے عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔

پاکستان کرکٹ ٹیم (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 8, 2025 at 10:30 AM IST

حیدر آباد، تلنگانہ: پاکستان کرکٹ میں اس وقت نیا بھونچال آگیا جب یہ خبر سامنے آئی کہ 24 سالہ نوجوان کھلاڑی حیدر علی کو برطانیہ کی گریٹر مانچسٹر پولیس نے ایک فوجداری کیس میں گرفتار کر لیا۔ لیکن بعد میں ان کا پاسپورٹ ضبط کر کے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ حیدر علی کے خلاف اس کارروائی کی تاحال تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم کچھ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حیدر علی پر عصمت دری کا الزام ہے۔

بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستان کی 'اے' ٹیم 'پاکستان شاہین' انگلینڈ کے دورے پر گئی تھی۔ جہاں انہوں نے 17 جولائی سے 6 اگست تک انگلینڈ کی 'اے' ٹیم کے ساتھ دو تین روزہ میچ کھیلے جو دونوں ڈرا ہوئے۔ جب کہ پاکستان شاہینوں نے تین ایک روزہ میچوں کی سیریز 1-2 سے جیت لی۔

پی سی بی نے حیدر علی کو معطل کر دیا

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کو واقعے کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے حیدر علی کو فوری طور پر عارضی طور پر معطل کردیا، اور کہا کہ یہ معطلی تحقیقات مکمل ہونے تک برقرار رہے گی۔ پی سی بی نے ایک بیان میں کہا، 'پی سی بی کو گریٹر مانچسٹر پولیس کی جانب سے کرکٹر حیدر علی کے خلاف مجرمانہ تحقیقات کے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے۔ یہ تفتیش اس واقعے سے متعلق ہے جو پاکستان شاہین کے حالیہ دورۂ انگلینڈ کے دوران پیش آیا تھا۔

حیدر علی (IANS PHOTO)

بیان میں مزید کہا گیا کہ 'پی سی بی برطانیہ کے قانونی عمل اور طریقۂ کار کا مکمل احترام کرتا ہے، وہ اس تحقیقات میں مانچسٹر پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا اور حیدر کو کیس لڑنے میں قانونی مدد بھی فراہم کرے گا۔

حیدر علی پر زیادتی کا الزام

آئی این اے ایس نے ٹیلی کام ایشیا اسپورٹس کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ گریٹر مانچسٹر پولیس نے حیدر علی کو کنٹربری میں پاکستانی نژاد لڑکی سے زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ حیدر علی گرفتاری کے بعد رو پڑا اور دوران تفتیش اس نے خود کو بے گناہ قرار دیا۔

حیدر علی کا کرکٹ کیریئر

اس نوجوان پاکستانی بلے باز نے 2020 میں بین الاقوامی کرکٹ میں ڈیبیو کیا۔ اپنے کیریئر کے شاندار آغاز کے باوجود حیدر کی فارم حالیہ برسوں میں اچھی نہیں رہی۔ جس کی وجہ سے انہیں ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا۔ اب تک وہ دو ون ڈے اور 35 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ انہوں نے 2020 میں جنوبی افریقہ میں پاکستان کے لیے انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلا، جہاں سے ہندوستان کے یشسوی جیسوال بھی ابھرے۔

