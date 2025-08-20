حیدر آباد: پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک اور سابق کپتان کی گرفتاری کا خطرہ ہے۔ کیونکہ فاسٹ باؤلر وسیم اکرم پر ایک شخص کی جانب سے آن لائن جوئے اور بیٹنگ ایپس کو فروغ دینے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے مشہور ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر سعد الرحمان جنہیں ڈکی بھائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسی کیس میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق، محمد فیاض نامی ایک شکایت کنندہ نے وسیم اکرم کے خلاف لاہور میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) میں کھیلوں سے متعلق آن لائن جوئے اور سٹے بازی کے پلیٹ فارم سے مبینہ طور پر معاونت کرنے اور اس سے وابستہ ہونے کی شکایت درج کرائی ہے۔
شکایت کنندہ نے کہا، 'سابق تیز گیندباز وسیم اکرم غیر ملکی بیٹنگ ایپ 'بازی' کے برانڈ ایمبیسیڈر کے طور پر منسلک تھے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ایک پوسٹر اور ایک ویڈیو کلپ میں وسیم اکرم کو اس آن لائن پلیٹ فارم کی توثیق کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس سے عام صارفین میں اس ایپ میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔' شکایت کنندہ نے این سی سی آئی اے سے درخواست کی ہے کہ اکرم کے خلاف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت سخت قانونی کارروائی کی جائے۔
وسیم اکرم کا کرکٹ کیرئیر:
وسیم اکرم نے تاحال اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ اس سابق تیز گیندباز نے 104 ٹیسٹ اور 356 ون ڈے میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ ان کے پاس ٹیسٹ میں 414 اور ون ڈے میں 502 وکٹیں ہیں۔ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہترین فاسٹ باؤلرز میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے بلے سے کئی یادگار اننگز بھی کھیلی ہیں۔ ان کے ٹیسٹ میں 2898 رنز ہیں جس میں 257 ناٹ آؤٹ ان کا سب سے بڑا اسکور ہے۔ جبکہ ون ڈے میں ان کے کل 3717 رنز ہیں۔ جس میں 86 ان کا سب سے زیادہ اسکور ہے۔
عمران خان 2 سال سے جیل میں ہیں:
1992 میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانے والے واحد کپتان عمران خان گزشتہ دو سال سے جیل میں ہیں۔ داخلی سیاست کی وجہ سے انہیں اقتدار سے ہٹا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کے خلاف بدعنوانی کے کئی مقدمات ہیں۔ اس وقت وہ پاکستانی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس سب کے پیچھے پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کا ہاتھ ہے۔
