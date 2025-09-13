آر سی بی کے کھلاڑی کے طوفان نے جنوبی افریقہ کو اڑا دیا، انگلینڈ نے اپنی سب سے بڑی جیت درج کر لی، کئی عالمی ریکارڈز
دوسرے T20I میچ میں انگلینڈ کے 304 رنز کے جواب میں، جنوبی افریقی ٹیم 158 پر سمٹ گئی۔
Published : September 13, 2025 at 12:47 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی جارہی ہے۔ پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کو ڈک ورتھ لوئس اصول کی وجہ سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن دوسرے میچ میں انہوں نے ریکارڈ جیت درج کر کے سب کو حیران کر دیا۔ 13 ستمبر بروز ہفتہ مانچسٹر کے اولڈ ٹریفورڈ میں کھیلے گئے دوسرے میچ میں انگلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 304 رنز بنائے۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 16.1 اوورز میں 158 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔
جیت اور ہار کا ریکارڈ
اس جیت کی بدولت انگلینڈ نے 146 رنز سے ریکارڈ جیت درج کی۔ T20I میں رنز کے لحاظ سے یہ ان کی اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اس سے قبل ان کی سب سے بڑی جیت 2019 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 137 رنز کی جیت تھی۔ اس کے علاوہ یہ رنز کے لحاظ سے بھی جنوبی افریقہ کی سب سے بڑی شکست ہے جو 2024 میں جوہانسبرگ میں بھارت کے خلاف 135 رنز کی شکست کو پیچھے چھوڑ چکی ہے۔
دنیا کی تیسری ٹیم
ہیری بروک کی قیادت میں انگلینڈ کی ٹیم ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں 300 رنز کا ہندسہ عبور کرنے والی دنیا کی تیسری اور مکمل رکن ملک کے خلاف یہ کارنامہ انجام دینے والی پہلی ٹیم بن گئی۔
مکمل رکن ٹیم کے خلاف T20I میں سب سے زیادہ اسکور
- 304/2 انگلینڈ بمقابلہ جنوبی افریقہ مانچسٹر 2025
- 297/6 ہندوستان بمقابلہ بنگلہ دیش حیدرآباد 2024
- 283/1 ہندوستان بمقابلہ جنوبی افریقہ جوہانسبرگ 2024
- 278/3 افغانستان بمقابلہ آئرلینڈ دہرادون 2019
- 267/3 انگلینڈ بمقابلہ ویسٹ انڈیز تروبا 2023
T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ اسکور
- 344/4 زمبابوے بمقابلہ گیمبیا، نیروبی 2024
- 314/3 نیپال بمقابلہ منگولیا، ہانگزو 2023
- 304/2 انگلینڈ بمقابلہ جنوبی افریقہ، مانچسٹر 2025
- 297/6 بھارت بمقابلہ بنگلہ دیش، حیدرآباد 2024
- 286/5 زمبابوے بمقابلہ سیشلز، نیروبی 2024
فل سالٹ کی ریکارڈ اننگز
آئی پی ایل 2025 میں آر سی بی کی طرف سے کھیلنے والے فل سالٹ نے 60 گیندوں میں 15 چوکے اور آٹھ چھکے لگائے اور ناٹ آؤٹ 141 رنز کی ریکارڈ ساز اننگز کھیلی۔ اس کے ساتھ وہ انگلینڈ کے لیے سب سے زیادہ انفرادی رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ انہوں نے اپنا ہی 119 رنز کا ریکارڈ توڑ دیا ہے جو انہوں نے 2023 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف بنایا تھا۔
انگلینڈ کے لیے تیز ترین سنچری
اس کے علاوہ فل سالٹ نے 39 گیندوں میں اپنی سنچری مکمل کی جو کہ انگلینڈ کے کسی بھی بلے باز کی جانب سے بنائی گئی تیز ترین سنچری ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے لیام لیونگسٹن کا 2021 میں ناٹنگھم میں پاکستان کے خلاف 42 گیندوں پر تیز ترین سنچری کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔
بٹلر نے بھی کمال کیا
جوس بٹلر نے بھی ان کا خوب ساتھ دیا جنہوں نے 30 گیندوں پر 83 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ جس میں آٹھ چوکے اور سات چھکے شامل تھے۔ بٹلر نے اپنی نصف سنچری 18 گیندوں میں مکمل کی، جو لیام لیونگسٹن (17 گیندوں میں) اور معین علی (16 گیندوں میں) کے بعد انگلینڈ کے بلے باز کی تیسری تیز ترین نصف سنچری ہے۔
تیسرا میچ
تین میچوں کی سیریز اب فیصلہ کن میچ تک پہنچ گئی ہے۔ جس کا آخری میچ اتوار 14 ستمبر کو ناٹنگھم میں مقامی وقت کے مطابق دوپہر ڈھائی بجے اور ہندوستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا۔