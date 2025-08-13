ٹیم انڈیا کے سابق کرکٹر سریش رائنہ کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے سٹے بازی ایپ معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے 13 اگست کو طلب کیا ہے۔ یہ انکوائری دہلی میں ای ڈی ہیڈکوارٹر میں ہوگی۔ رائنہ کے علاوہ کئی دیگر کرکٹرز اور بالی ووڈ کی مشہور شخصیات بھی اس معاملے میں زیر تفتیش ہیں۔
آن لائن بیٹنگ ایپ کی تشہیر کا معاملہ:
ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ آن لائن بیٹنگ ایپ 1xBET کی تشہیر سے متعلق ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ سریش رائنہ اس ایپ کے برانڈ ایمبیسیڈر ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سابق بھارتی کرکٹر کچھ اشتہارات کے ذریعے اس ایپ سے منسلک ہیں۔ ای ڈی حکام سے پوچھ گچھ کے دوران اس ایپ کے ساتھ ان کے تعلق کو سمجھے جانے کی امید ہے۔
ایجنسی غیر قانونی بیٹنگ ایپس سے متعلق ایسے بہت سے معاملات کی تحقیقات کر رہی ہے، جن پر کئی لوگوں اور سرمایہ کاروں کو کروڑوں روپے کا دھوکہ دینے یا ٹیکس کی بھاری رقم چوری کرنے کا الزام ہے۔ سابق بھارتی کرکٹر سریش رائنہ نے بھارت کے لیے 18 ٹیسٹ، 221 ون ڈے اور 78 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیلے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آئی پی ایل میں چنئی سپر کنگز کے لیے بھی کھیل چکے ہیں۔
کئی مشہور شخصیات بھی زیر تفتیش:
کئی مشہور شخصیات پر بھی غیر قانونی بیٹنگ ایپس کو فروغ دینے کا الزام لگایا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے تلنگانہ پولیس نے رانا دگوبتی اور پرکاش راج سمیت 25 مشہور اداکاروں کے خلاف کیس درج کیا تھا۔ لیکن دونوں اداکاروں نے کسی غلط کام کی تردید کی اور کہا کہ وہ اب ایسے پلیٹ فارمز کی حمایت نہیں کرتے۔ پھر بھی انہیں ای ڈی نے پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے۔
ای ڈی ایف آئی آر میں نامزد کئی دیگر مشہور شخصیات کے مالی لین دین اور ڈیجیٹل ٹریل کی بھی تحقیقات کر رہی ہے، جن میں اداکار منچو لکشمی، ندھی اگروال، اننیا ناگلہ اور ٹیلی ویژن اینکر سری مکھی شامل ہیں۔
