ہتک عزت کیس: ہائی کورٹ نے دھونی کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ایڈوکیٹ کمشنر کا تقرر کیا

چنئی: مدراس ہائی کورٹ نے سابق کرکٹر مہندر سنگھ دھونی کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ایڈووکیٹ کمشنر مقرر کیا ہے۔ دھونی نے 2014 میں آئی پی ایس افسر سمپت کمار کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔
دھونی نے یہ مقدمہ آئی پی ایل سٹے بازی کیس میں ایک ٹیلی ویژن بحث میں اپنے خلاف توہین آمیز ریمارکس کرنے پر دائر کیا تھا۔ ٹیم انڈیا کے سابق کپتان نے مدعا علیہان سے 100 کروڑ روپے ہرجانے کا مطالبہ کیا تھا۔
10 سال سے زائد عرصے سے زیر التوا یہ کیس جسٹس سی وی کارتھیکیان کے سامنے دوبارہ سماعت کے لیے آیا۔ ایم ایس دھونی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کیس میں گواہوں سے جرح شروع کی جائے۔ ہم بیانات دینے میں مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں۔
درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ دھونی چونکہ ایک مشہور شخصیت ہیں، اگر وہ عدالت میں بیان دینے کے لیے ذاتی طور پر حاضر ہوتے ہیں تو اس سے الجھن پیدا ہوگی۔ اس لیے ان کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے ایک ایڈووکیٹ کمشنر مقرر کیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اگر تمام فریقین کی سہولت کے مطابق 20 اکتوبر سے 10 دسمبر کے درمیان کسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے تو دھونی اپنا بیان دینے کے لیے تیار ہیں۔
جج نے کہا کہ ایم ایس دھونی کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ایڈوکیٹ کمشنر کا انتخاب ہائی کورٹ کی فہرست سے کیا جائے گا۔ جج نے یہ بھی کہا کہ دھونی کا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد کیس کی سماعت دوبارہ درج کی جائے گی۔