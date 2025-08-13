حیدرآباد: فٹبال کی دنیا کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک کرسٹیانو رونالڈو ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ لیکن اس بار ان کے خبروں میں آنے کی وجہ ان کا کھیل نہیں بلکہ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی گرل فرینڈ کو 8 سال تک ڈیٹ کرنے کے بعد اسے ہیرے کی انگوٹھی دے کر پرپوز کیا۔ اس بات کی تصدیق رونالڈو کی گرل فرینڈ جارجینا روڈریگز نے انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے کی۔
جارجینا نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر منگنی کی خوبصورت انگوٹھی کی تصویر اپ لوڈ کی۔ جس میں انگوٹھی پہنے ہوئے جارجینا کا ہاتھ رونالڈو کے ہاتھ پر رکھا ہوا نظر آرہا ہے۔ اس کا کیپشن پرتگالی میں لکھا گیا، جس کا ہندی میں ترجمہ کیا گیا، 'ہاں، میں کرتی ہوں۔ اس زندگی میں اور پوری زندگی میں،
انگوٹھی کی قیمت
جارجینا کی جانب سے اس شاندار ہیرے کی انگوٹھی کی تصویر اپ لوڈ کرنے کے بعد مشہور جیولر جولیا شیفے نے اس انگوٹھی کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو پوسٹ کی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس انگوٹھی کی قیمت 30 لاکھ ڈالر (26 کروڑ روپے) ہے۔ جولیا کے مطابق یہ انگوٹھی 35 قیراط بیضوی شکل کا ہیرا ہے۔
رونالڈو کے 5 بچے (کرسٹیانو رونالڈو کے بچے)
پرتگالی فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے اپنی گرل فرینڈ جارجینا سے 9 سال قبل اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں Gucci کے ایک شوروم میں ملاقات کی تھی۔ جہاں وہ سیلز اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس کے بعد دونوں میں محبت ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ مزید گہرا ہوتا گیا۔ دونوں کے پانچ بچے ہیں۔ کرسٹیانو جونیئر، کے جڑواں بچے ایوا اور میٹیو، الانا اور بیلا ہے۔ ان کی زندگی میں ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا جب اپریل 2022 میں ان کا ایک نومولود بچہ انتقال کر گیا جس کی وجہ سے انہیں کچھ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رونالڈو کی عمر 40 سال ہے جبکہ ان کی گرل فرینڈ کی عمر 31 سال ہے۔
رونالڈو کا کھیلی کیریئر
رونالڈو ایک مشہور پرتگالی کھلاڑی ہیں جو اسپورٹنگ سی پی، مانچسٹر یونائیٹڈ، ریئل میڈرڈ اور یووینٹس کے لیے بھی کھیل چکے ہیں۔ وہ اس وقت سعودی پرو لیگ میں النصر کے لیے کھیل رہے ہیں۔ پرتگالی سینٹر فارورڈ نے کلب کی سطح پر 794 گول کیے اور 253 اسسٹ فراہم کیے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر انہوں نے 138 گول اور 45 اسسٹ کیے ہیں۔