حیدرآباد، تلنگانہ: ہندی سنیما کا سب سے بڑا ریئلٹی شو بگ باس اپنے نئے سیزن کے ساتھ ناظرین کو تفریح فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بگ باس (بگ باس 19) کا 19واں سیزن 24 اگست 2025 سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ سلمان خان کے اس شو میں فلمی شخصیات اور سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والے لوگ آتے ہیں اور اپنے ٹیلنٹ سے شائقین کو محظوظ کرتے ہیں۔
تاہم حالیہ دنوں میں بڑے بڑے نام اس میں شرکت سے دور رہے ہیں۔ لیکن ایک زمانے میں وہ لوگ بھی بگ باس کے اسٹیج پر آتے تھے جنہوں نے بطور کھلاڑی اور کرکٹرز بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کے علاوہ ان کھلاڑیوں اور کرکٹرز نے ٹیلی ویژن پر بھی ناظرین کو متاثر کیا ہے۔ تاہم ان میں سے کچھ کو مختلف وجوہات کی وجہ سے درمیان میں ہی شو چھوڑنا پڑا اور کچھ کھلاڑی رنرز اپ بھی بن گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اب تک اس ریئلٹی شو میں شرکت کرنے والے ہندوستانی کھلاڑی کون ہیں؟
سلیل انکولہ: شو میں تیز گیند باز کی انٹری
سابق بھارتی کرکٹر سلیل انکولا نے بگ باس کے پہلے سیزن میں ڈیبیو کیا۔ تاہم، انہیں پروڈکشن ایگریمنٹ کی وجہ سے کچھ معاہدے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے انہیں ابتدائی مراحل میں ہی گھر سے نکال دیا گیا۔ شو سے ان کا اخراج اس وقت بگ باس کے مداحوں میں ایک گرما گرم موضوع بن گیا تھا۔ فاسٹ بولر سلیل انکولا نے ہندوستان کے لیے ایک ٹیسٹ اور 20 ون ڈے کھیلے ہیں۔
نوجوت سنگھ سدھو: کرکٹر سیاست دان بنے
سابق بھارتی کرکٹر، مبصر اور سیاست دان نوجوت سنگھ سدھو نے بگ باس 6 میں انٹری دے دی۔ لیکن، انہوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پر شو کو درمیان میں ہی چھوڑ دیا۔ تاہم انہوں نے اپنی منفرد شخصیت سے سامعین کو متاثر کیا۔ شو میں ان کے قیام کے دوران بھی یہ شو کافی تفریحی تھا۔ سدھو نے ہندوستان کے لیے 51 ٹیسٹ اور 136 ون ڈے کھیلے ہیں۔
ونود کامبلی: ایک ایسا کرکٹر جس نے جذباتی لمحات گزارے
بھارتی کرکٹ میں ایک متنازعہ کھلاڑی کے طور پر جانے جانے والے ونود کامبلی بگ باس 3 میں وائلڈ کارڈ کے طور پر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنی سادہ طبیعت اور جذبات سے سامعین کے دل جیت لیے۔ شو میں ان کا سفر منفرد تھا۔ انہوں نے سچن کی برائی اور گھر میں ان کی دوستی کے بارے میں بھی بہت سی باتیں شیئر کیں۔ کامبلی نے ہندوستان کے لیے 17 ٹیسٹ اور 104 ون ڈے کھیلے ہیں۔
ایس سری سانتھ: بگ باس کے گھر میں تیز گیند باز
2007 کا T20 ورلڈ کپ جیتنے میں اہم کردار ادا کرنے والے ہندوستانی فاسٹ بولر ایس سری سانتھ نے بگ باس کے 12ویں سیزن میں شرکت کی۔ بہت سے تنازعات، جذبات اور لڑائیوں سے بھرے ان کے سفر نے بالآخر انہیں رنر اپ بنا دیا۔ انہوں نے کھیل میں جس جذبے کا مظاہرہ کیا اس نے انہیں ایک خاص پہچان دی۔ سری سانتھ نے 27 ٹیسٹ، 53 ون ڈے اور 10 ٹی ٹوئنٹی میچز میں ہندوستان کی نمائندگی کی ہے۔
سونیکا کلیرامن: پہلوان حاملہ ہونے کے باوجود گھر میں گھس گئی
مشہور خاتون ریسلر سونیکا کلیرامن نے بگ باس کے پانچویں سیزن میں حصہ لیا۔ حاملہ ہونے کے باوجود انہوں نے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم، صحت کی وجوہات کی بنا پر، انہیں پہلا ہفتہ ختم ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ ان کا اخراج کھیلوں کی دنیا میں بھی ایک گرما گرم موضوع بن گیا۔
دی گریٹ کھلی: ڈبلیو ڈبلیو ای اسٹار بگ باس میں داخل ہوا
دی گریٹ کھلی (دلیپ سنگھ رانا) بگ باس کے چوتھے سیزن میں ایک مقبول مدمقابل بن گئے۔ انہوں نے اپنی فٹنس اور ہمت سے شائقین کو متاثر کیا۔ لیکن آخر تک جانے کے باوجود وہ فاتح نہیں بن سکے۔ کھلی آخر کار دوسرے نمبر پر رہے۔ شو میں ان کے رویے نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ اس کے علاوہ، لڑائی کے باوجود، انہیں بہت سے مثبت تبصرے بھی ملے۔
سنگرام سنگھ: ریسلنگ سے شو مین تک
مشہور پہلوان سنگرام سنگھ نے بگ باس کے 7ویں سیزن میں حصہ لیا اور کھلاڑیوں میں تیسرے رنر اپ بنے۔ ان کے کھیل میں دکھائے گئے اسپورٹس مین شپ اور مسابقتی جذبے نے شائقین کو ایک نیا تجربہ دیا۔ خاص طور پر ان کے بولنے کے انداز نے ان کے مداحوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ خواہ کتنے ہی لوگوں نے انہیں نشانہ بنایا ہو، ان کے چلنے کا انداز ایک خاص طبقے کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔