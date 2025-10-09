داؤد ابراہیم گینگ: کرکٹر رنکو سنگھ کو انڈر ورلڈ کی دھمکی، پانچ کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ؛ دو گرفتار

داؤد ابراہیم گینگ: کرکٹر رنکو سنگھ کو انڈر ورلڈ کی دھمکی، پانچ کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ؛ دو گرفتار
بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی رنکو سنگھ کو انڈر ورلڈ کی جانب سے 5 کروڑ روپے تاوان (ہفتہ وصولی) کی دھمکی موصول ہوئی ہے۔
ممبئی: بالی ووڈ کے بعد اب کرکٹ کی دنیا میں بھی انڈر ورلڈ کا سایہ نظر آنے لگا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے رکن رنکو سنگھ کو 5 کروڑ روپے تاوان کی دھمکی موصول ہوئی ہے۔ یہ دھمکی کسی اور نے نہیں بلکہ مفرور گینگسٹر داؤد ابراہیم کی ڈی کمپنی نے جاری کی ہے۔
ممبئی کرائم برانچ نے اس معاملے میں سخت کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ تاہم اس معاملے نے کھیلوں کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔
The Mumbai Crime Branch has revealed that D Company had demanded a ransom of ₹5 crore from Indian cricketer Rinku Singh, sending him three threatening messages between February and April 2025. Interpol had earlier helped arrest the accused Mohammad Dilshad and Mohammad Naveed… pic.twitter.com/kO3NJbKLDx— IANS (@ians_india) October 8, 2025
اصل وجہ کیا ہے؟
ڈی کمپنی نے کرکٹر رنکو سنگھ سے 5 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا۔ پہلا دھمکی آمیز پیغام رنکو کے موبائل فون پر 5 فروری 2025 کی صبح 7:57 پر آیا۔
اس میں لکھا تھا، "مجھے امید ہے کہ آپ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کا سب سے بڑا مداح ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ KKR کے لیے آئی پی ایل میں کھیل رہے ہیں۔ رنکو سر، مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دن اپنے کیریئر کے عروج پر پہنچ جائیں گے۔ سر، میری ایک درخواست ہے: اگر آپ میری مالی مدد کر سکتے ہیں تو اللہ آپ کو مزید ترقی دے گا، انشاء اللہ۔" رنکو نے اس پیغام کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور جواب نہیں دیا۔
اس کے بعد 9 اپریل 2025 کو رات 11 بج کر 56 منٹ پر رنکو سنگھ کو ایک اور میسج موصول ہوا جس میں کہا گیا، "مجھے 5 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، میں وقت اور جگہ کا فیصلہ کروں گا۔" رنکو نے اس دوسرے دھمکی آمیز پیغام کا بھی جواب نہیں دیا۔ پھر، 20 اپریل کو، صبح 7:41 پر، انگریزی میں ایک اور پیغام آیا، جس میں لکھا تھا، "یاد دہانی! ڈی کمپنی۔"
بابا صدیقی کیس سے بھتہ خوری کا تعلق
کیس میں انکشاف ہوا ہے کہ این سی پی کے آنجہانی لیڈر اور سابق وزیر بابا صدیقی کے بیٹے سابق ایم ایل اے ذیشان صدیقی کو دھمکی دینے کے معاملے کے ملزم محمد دلشاد نوشاد نے رنکو کو دھمکی دی تھی۔
دونوں ہی صورتوں میں نوشاد نے خود کو ڈی کمپنی سے جوڑتے ہوئے دھمکیاں دیں اور بھتہ طلب کیا۔ اصل میں بہار کے دربھنگہ ضلع کے رہنے والے، نوشاد کے خلاف 28 اپریل کو مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس کے خلاف ایک لک آؤٹ نوٹس (ایل او سی) جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد ریڈ کارنر نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ جب بالآخر پتہ چلا کہ وہ کیریبین میں ہے، تو اسے ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو سے بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔
ممبئی پولیس کر رہی ہے تحقیقات
کرائم برانچ کے مطابق، رنکو سنگھ اور ان کی ٹیم کو فروری اور اپریل 2025 کے درمیان انڈر ورلڈ سے تین دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوئے۔
داؤد ابراہیم گینگ سے دونوں کا تعلق
ان دھمکیوں میں رنکو سے 5 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ممبئی پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور تیزی سے کام کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ انکشاف ہوا ہے کہ دونوں کا تعلق داؤد ابراہیم گینگ سے ہے اور اس بھتہ خوری کے اصل ماسٹر مائنڈ کا تعین کرنے کے لیے فی الحال تحقیقات جاری ہیں۔
ایک چوکا لگا کر ایشیا کپ جیتا
رنکو سنگھ ٹیم انڈیا کے فائنشر ہیں۔ انہوں نے حالیہ ایشیا کپ میں صرف ایک گیند کا سامنا کیا۔ انہوں نے فائنل میچ میں پاکستان کے خلاف وننگ چار مار کر ہندوستان کی جیت کو یقینی بنایا۔ رنکو آئی پی ایل میں شاہ رخ خان کی KKR ٹیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔
ایس پی ایم پی سے شادی
رنکو کی منگنی جونپور کے مچھلی شہر لوک سبھا حلقہ سے سماج وادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ پریا سروج سے ہوئی ہے۔ حال ہی میں ان کی منگنی ہوئی ہے۔ پریا سماج وادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ ہیں اور ان کے والد نے کئی سالوں تک ایم ایل اے کے طور پر خدمات انجام دیں۔