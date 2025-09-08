ETV Bharat / sports

جب تک ہم کرکٹ کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں بنائیں گے تب تک ہم اچھے کھلاڑی نہیں پیدا کر سکتے: محمد اظہر الدین

جموں کشمیر میں کرکٹ کے حوالے سے کافی ٹیلنٹ ہے۔ میں نے ان دنوں میں کافی نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ ملاقات کی اور خوش ہوا۔

بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 8, 2025 at 8:32 PM IST

بارہمولہ، جموں وکشمیر، (کوثر عرفات): بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مشہور کرکٹ کھلاڑی محمد اظہر الدین نے آج بارہمولہ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے بارہمولہ سے وابستہ کرکٹ کھلاڑیوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کی ہمت افزائی کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں کرکٹ کے حوالے سے کافی ٹیلنٹ ہے اور میں نے ان دو دنوں میں کافی نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ ملاقات کی اور میں کافی خوش ہوا۔


بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابقہ کپتان محمد اظہر الدین نے کہا کہ جب تک ہم کرکٹ کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں بنائیں گے تب تک ہم اچھے کھلاڑی نہیں پیدا کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ بارہمولہ کے کرکٹ نوجوانوں میں بھی کافی صلاحیت ہے اور اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ انفراسٹرکچر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان بچوں میں ٹیلنٹ اور ہنر کی کوئی بھی کمی نہیں ہے اور اگر ہم کرکٹ اکیڈمی کی بات کریں تو یہ بچے وہاں پر بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔

بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین (ETV Bharat)

جموں کشمیر میں انٹرنیشنل میچ کھیلا جانا چاہیے

بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین نے مزید کہا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ اور فوج مل کر ان نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہے اور فوج نے کافی جگہوں پر ان نوجوانوں کے لیے کام کام کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں پہلے بھی انٹرنیشنل کرکٹ میچ کھیلیں گئے ہیں اور بھارت اور West Indies کا میچ ہوا تھا اور میں نے بھی ایک انٹرنیشنل میچ Australia کے ساتھ کھیلا ہے اور میں امید کروں گا کہ ایک بار پھر انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے۔

جموں کشمیر کرکٹ میں سالوں سال سے کرکٹ کے لیے کافی مشہور

سابق کپتان محمد اظہر الدین نے جموں کشمیر کرکٹ میں سالوں سال سے کرکٹ کے لیے کافی مشہور ہے اور جو یہاں کے عوام ہیں وہ کرکٹ کو کافی زیادہ پسند کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جموں کشمیر سے کافی ایسے کھلاڑی نکلے ہیں جنوں نے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کا نام روشن کیا ہے اور آنے والے وقت میں اور کھلاڑی سامنے آنے والے ہیں۔

