دھماکہ خیز بلے بازی! ٹم سیفرٹ نے 10 چوکے، 9 چھکے لگا کر طوفانی اننگز کھیلی، دو بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے - CPL 2025

اینٹیگوا اور باربوڈا فالکنز بمقابلہ سینٹ لوشیا کنگز کے میچ میں ٹم سیفرٹ نے سنچری بنا کر دو بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے۔

ٹم سیفرٹ کے آؤٹ ہونے کا جشن مناتے ہوئے بھارتی کھلاڑی
ٹم سیفرٹ کے آؤٹ ہونے کا جشن مناتے ہوئے بھارتی کھلاڑی (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 1, 2025 at 10:29 AM IST

نئی دہلی: کیریبین پریمیئر لیگ 2025 میں ایک بار پھر طوفانی اننگز دیکھنے کو ملی۔ یہ اننگز کھیلنے والے کوئی اور نہیں بلکہ نیوزی لینڈ کے بلے باز ہیں، جنہوں نے دھماکہ خیز انداز میں سنچری بنا کر سب کو حیران کر دیا اور شاندار بلے بازی کے بل بوتے پر اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔

سیفرٹ نے سنچری اننگز کھیلی

یہ بلے باز کوئی اور نہیں بلکہ نیوزی لینڈ کے بلے باز ٹم سیفرٹ ہیں۔ انہوں نے 31 اگست کو سینٹ لوشیا کنگز اور اینٹیگوا اور باربوڈا فالکنز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں طوفانی سنچری بنائی۔ ٹم سیفرٹ نے اپنی اننگز کے دوران 53 گیندوں کا سامنا کیا اور 10 چوکے اور 9 چھکے لگائے۔ اس دوران انہوں نے 235.84 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ 125 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔

ٹم سیفرٹ
ٹم سیفرٹ (IANS)

سیفرٹ نے تاریخ رقم کر دی

سیفرٹ کی یہ اننگز ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے کھیلی۔ اس اننگز کے ساتھ انہوں نے اپنی ٹیم سینٹ لوشیا کنگز کو 13 گیندیں باقی رہتے ہوئے چھ وکٹوں سے فتح دلائی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ایک بڑا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ انہوں نے ٹورنامنٹ میں مشترکہ تیز ترین سنچری بنانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے۔ سیفرٹ نے اپنی سنچری 40 گیندوں میں مکمل کی۔

آندرے رسل نے سنہ 2018 میں کیریبین پریمیئر لیگ میں بھی 40 گیندوں پر سنچری بنائی تھی۔ اس میچ میں 125 رنز کی اننگز کھیل کر سیفرٹ سی پی ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ سکور کرنے والے دوسرے بلے باز بن گئے ہیں۔ برینڈن کنگ نے سنہ 2019 میں 132 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی تھی۔ اس طوفانی اننگز کے ساتھ سیفرٹ نے آندرے رسل کی 121 رنز کی ناقابل شکست اننگز کو پیچھے چھوڑ کر یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔

میچ کیسا رہا؟

اس میچ کی بات کریں تو اینٹیگا اور باربوڈا فالکنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شکیب الحسن کے 61، عامر جنگو کے 56 اور فیبین ایلن کے 38 رنز کی مدد سے مقررہ 20 اوورز میں چار وکٹوں کے نقصان پر 204 رنز بنائے۔ سینٹ لوشیا کنگز نے 205 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 17.5 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 206 رنز بنائے اور میچ چھ وکٹوں سے جیت لیا۔ سیفرٹ کے علاوہ لوسیا کی جانب سے ٹم ڈیوڈ نے سب سے زیادہ 23 رنز بنائے۔

