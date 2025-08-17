پولیس نے سابق تیراک بولا چودھری کے گھر سے چوری 295 تمغے واپس کر دیے

سیرام پور: چندن نگر پولس کمشنریٹ نے اتوار کو چوری کے 48 گھنٹوں کے اندر 295 تمغے برآمد کیے اور انہیں سابق تیراک اور پدم شری ایوارڈ یافتہ بولا چودھری کو واپس کردیئے۔ کرشنا چودھری نام کے ایک شخص کو اترپارہ پولس نے چوری کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔
تاہم، پدم شری بروچ اور کئی دیگر بین الاقوامی ایوارڈز کا پولیس کو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، پولیس کے مطابق "قومی اور بین الاقوامی تمغے جو ابھی تک لاپتہ ہیں ان کو تلاش کیا جارہا ہیے۔ پدم شری حاصل کرنے والوں کو دو تمغے دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے، چھوٹا تمغہ چوری ہو گیا ہے جبکہ پولیس اسے تلاش کرنے میں مصروف ہے۔
جمعہ کے روز، مغربی بنگال میں ہگلی کے ہندموٹر علاقے میں بولا چودھری کے گھر سے کئی تمغے اور یادگاریں، بشمول ان کے پدم شری بروچ اور ساؤتھ ایشین فیڈریشن گیمز کے چھ سونے کے تمغے چوری ہو گئے۔ جبکہ ارجن ایوارڈ اور ٹینزنگ نورگے ایڈونچر ایوارڈ جیسے کچھ باوقار اعزاز رہ گئے تھے۔
چوری کے بعد بولا چودھری نے کہا تھا کہ "میں نے محنت اور لگن سے کمایا سب کچھ کھو دیا ہے۔" انہوں نے الزام لگایا کہ یہ ان کی رہائش گاہ پر تیسری چوری ہے۔ سیرامپور کے ڈی سی پی ارنب بسواس نے ایک پریس کانفرنس میں کہاکہ "15 اگست کی صبح، دیبا پوکر میں بولا چودھری کے گھر سے تمغے چوری ہوئے تھے، ہم نے ایک خصوصی ٹیم بنا کر اور سی آئی ڈی سے مدد مانگ کر تحقیقات شروع کی، ہم نے 295 تمغوں کا سراغ لگا کر برآمد کرلئے اور کرشنا چودھری نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔"
انہوں نے کہا کہ "ملزم کا تعلق رشرہ سے ہے اور خیال کیا جاتا کہ اس نے 12 سے 14 اگست کے درمیان تمغے چرائے ہیں۔ مزید کاروائی جاری ہے اور بہت جلد چوری ہوئے دیگر تمغے بھی برآمد کئے جائیں گے۔" بولا چودھری فی الحال کولکتہ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہندموٹر کے دیبیا پوکر میں اس کے گھر کی دیکھ بھال ان کے بھائی ڈولن چودھری کرتے ہیں، جو آس پاس رہتے ہیں۔"
بولا چودھری نے بتایا کہ "یہ صرف تمغے نہیں ہیں، یہ میرا جنون ہے، میں چھ سال کی عمر سے تیراکی کر رہی ہوں، مجھے اندرون و بیرون ملک سے بہت سے تمغے اور اعزازات ملے ہیں، جس دن یہ چوری ہوئے، میرا دل ٹوٹ گیا، میں نے چیف سیکرٹری کو آگاہ کیا تھا اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کا بھی پروگرام تھا، تاہم پولیس نے زیادہ تر تمغے پہلے ہی برآمد کر لیے ہیں۔"