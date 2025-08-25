ETV Bharat / sports

ایشیا کپ سے قبل بی سی سی آئی کو بڑا جھٹکا، ڈریم 11 کے ساتھ کروڑوں کا معاہدہ ختم، جانیں کون ہوگا نیا اسپانسر؟ - BCCI ON DREAM11

پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے آن لائن گیمنگ پروموشن اینڈ ریگولیشن بل 2025 کی منظوری کے بعد بی سی سی آئی ڈریم 11 الگ ہوا۔

ایشیا کپ سے قبل بی سی سی آئی کو بڑا جھٹکا
ایشیا کپ سے قبل بی سی سی آئی کو بڑا جھٹکا (Image Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 3:34 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 3:44 PM IST

3 Min Read

نئی دہلی: بھارتی کرکٹ ٹیم کی جرسی سے ڈریم 11 کا نام ہٹا دیا جائے گا کیونکہ آن لائن گیمنگ پروموشن اینڈ ریگولیشن بل 2025 کی منظوری کے بعد اب یہ ایک قانون بن چکا ہے۔

اس کے ساتھ ہی بی سی سی آئی اور ڈریم 11 نے عبوری بنیادوں پر اپنا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ بی سی سی آئی کے سکریٹری دیوجیت سائکیا نے اے این آئی کو بتایا، 'بی سی سی آئی اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کا مستقبل میں ایسی کسی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے'۔

بی سی سی آئی کو بڑا نقصان

ڈریم 11 اور بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا 2023 میں منسلک ہوئے تھے اور دونوں کے درمیان 2026 تک معاہدہ ہوا تھا۔ڈریم 11 نے 2026 تک بی سی سی آئی کو 358 کروڑ روپے ادا کرنے تھے لیکن اب یہ معاہدہ عارضی طور پر ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بی سی سی آئی کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایشیا کپ سے پہلے کون سی کمپنی بی سی سی آئی سے ہاتھ ملاتی ہے۔

نیا سپانسر کون ہو گا؟

ٹیم انڈیا کی جرسی پر کس کا نام ہوگا اس کا جواب جلد ہی مل سکتا ہے۔ کیونکہ رپورٹس کے مطابق کئی بڑی کمپنیاں بی سی سی آئی کے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار ہیں۔ ان میں ٹاٹا، ریلائنس، اڈانی گروپ جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ ٹاٹا پہلے ہی آئی پی ایل کا سپانسر ہے، جبکہ ریلائنس جیو بھی براڈکاسٹنگ سے وابستہ ہے۔ ان کمپنیوں کے علاوہ گرو، زیرودھا جیسی کمپنیاں بھی اس معاہدے پر دستخط کر سکتی ہیں۔ مہندرا اور ٹویوٹا جیسی بڑی آٹوموبائل کمپنیاں بھی اپنا نام بی سی سی آئی میں شامل کر سکتی ہیں۔ پیپسی بھی اس دوڑ میں شامل بتائی جاتی ہے۔

آن لائن گیمنگ پر پابندی

یہ بل اگست 2025 میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں منظور کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اصلی پیسے والے آن لائن گیمنگ پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسے پیش کرنا، اسے چلانا، اس کی تشہیر اور مالیاتی لین دین میں مدد کرنا، یہ سب غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

ایشیا کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان، ان بڑے کھلاڑیوں کو جگہ نہ مل سکی

عمران خان کے بعد اب وسیم اکرم کو گرفتاری کا خطرہ، جانیں کیا ہے پورا معاملہ؟

اگر ایسا ہوا تو پاکستان سمیت یہ بڑی ٹیمیں اولمپکس 2028 سے ہو جائیں گی باہر

دس سیکنڈ کے لیے سولہ لاکھ روپے! ایشیا کپ میں ٹیم انڈیا کے میچوں کی کافی مانگ

بھارت نے پانچواں ٹیسٹ جیت لیا، محمد سراج کی شاندار بولنگ، سیریز 2-2 سے برابر

صائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان کی ماڈرن ڈے بیٹنگ، چوکوں چھکوں کی بارش، ویسٹ انڈیز کا صفایا

پہلے ایشیا کپ سے باہر، اب سینٹرل کنٹریکٹ کی اے کیٹگری سے باہر، بابر اور رضوان کا کرکٹ کریئر ختم؟

انڈیا بمقابلہ انگلینڈ ٹیسٹ سیریز برابر، لیکن ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں بھارت انگلینڈ سے آگے، کیسے؟

نئی دہلی: بھارتی کرکٹ ٹیم کی جرسی سے ڈریم 11 کا نام ہٹا دیا جائے گا کیونکہ آن لائن گیمنگ پروموشن اینڈ ریگولیشن بل 2025 کی منظوری کے بعد اب یہ ایک قانون بن چکا ہے۔

اس کے ساتھ ہی بی سی سی آئی اور ڈریم 11 نے عبوری بنیادوں پر اپنا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ بی سی سی آئی کے سکریٹری دیوجیت سائکیا نے اے این آئی کو بتایا، 'بی سی سی آئی اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کا مستقبل میں ایسی کسی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے'۔

بی سی سی آئی کو بڑا نقصان

ڈریم 11 اور بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا 2023 میں منسلک ہوئے تھے اور دونوں کے درمیان 2026 تک معاہدہ ہوا تھا۔ڈریم 11 نے 2026 تک بی سی سی آئی کو 358 کروڑ روپے ادا کرنے تھے لیکن اب یہ معاہدہ عارضی طور پر ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بی سی سی آئی کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایشیا کپ سے پہلے کون سی کمپنی بی سی سی آئی سے ہاتھ ملاتی ہے۔

نیا سپانسر کون ہو گا؟

ٹیم انڈیا کی جرسی پر کس کا نام ہوگا اس کا جواب جلد ہی مل سکتا ہے۔ کیونکہ رپورٹس کے مطابق کئی بڑی کمپنیاں بی سی سی آئی کے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار ہیں۔ ان میں ٹاٹا، ریلائنس، اڈانی گروپ جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ ٹاٹا پہلے ہی آئی پی ایل کا سپانسر ہے، جبکہ ریلائنس جیو بھی براڈکاسٹنگ سے وابستہ ہے۔ ان کمپنیوں کے علاوہ گرو، زیرودھا جیسی کمپنیاں بھی اس معاہدے پر دستخط کر سکتی ہیں۔ مہندرا اور ٹویوٹا جیسی بڑی آٹوموبائل کمپنیاں بھی اپنا نام بی سی سی آئی میں شامل کر سکتی ہیں۔ پیپسی بھی اس دوڑ میں شامل بتائی جاتی ہے۔

آن لائن گیمنگ پر پابندی

یہ بل اگست 2025 میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں منظور کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اصلی پیسے والے آن لائن گیمنگ پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسے پیش کرنا، اسے چلانا، اس کی تشہیر اور مالیاتی لین دین میں مدد کرنا، یہ سب غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

ایشیا کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان، ان بڑے کھلاڑیوں کو جگہ نہ مل سکی

عمران خان کے بعد اب وسیم اکرم کو گرفتاری کا خطرہ، جانیں کیا ہے پورا معاملہ؟

اگر ایسا ہوا تو پاکستان سمیت یہ بڑی ٹیمیں اولمپکس 2028 سے ہو جائیں گی باہر

دس سیکنڈ کے لیے سولہ لاکھ روپے! ایشیا کپ میں ٹیم انڈیا کے میچوں کی کافی مانگ

بھارت نے پانچواں ٹیسٹ جیت لیا، محمد سراج کی شاندار بولنگ، سیریز 2-2 سے برابر

صائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان کی ماڈرن ڈے بیٹنگ، چوکوں چھکوں کی بارش، ویسٹ انڈیز کا صفایا

پہلے ایشیا کپ سے باہر، اب سینٹرل کنٹریکٹ کی اے کیٹگری سے باہر، بابر اور رضوان کا کرکٹ کریئر ختم؟

انڈیا بمقابلہ انگلینڈ ٹیسٹ سیریز برابر، لیکن ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں بھارت انگلینڈ سے آگے، کیسے؟

Last Updated : August 25, 2025 at 3:44 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BIG SHOCK TO BCCI BEFORE ASIADREAM 11BCCI END CONTRACT WITH DREAM 11BCCI SPONSORSHIPBCCI ON DREAM11

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.