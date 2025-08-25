نئی دہلی: بھارتی کرکٹ ٹیم کی جرسی سے ڈریم 11 کا نام ہٹا دیا جائے گا کیونکہ آن لائن گیمنگ پروموشن اینڈ ریگولیشن بل 2025 کی منظوری کے بعد اب یہ ایک قانون بن چکا ہے۔
اس کے ساتھ ہی بی سی سی آئی اور ڈریم 11 نے عبوری بنیادوں پر اپنا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ بی سی سی آئی کے سکریٹری دیوجیت سائکیا نے اے این آئی کو بتایا، 'بی سی سی آئی اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کا مستقبل میں ایسی کسی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے'۔
بی سی سی آئی کو بڑا نقصان
ڈریم 11 اور بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا 2023 میں منسلک ہوئے تھے اور دونوں کے درمیان 2026 تک معاہدہ ہوا تھا۔ڈریم 11 نے 2026 تک بی سی سی آئی کو 358 کروڑ روپے ادا کرنے تھے لیکن اب یہ معاہدہ عارضی طور پر ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بی سی سی آئی کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایشیا کپ سے پہلے کون سی کمپنی بی سی سی آئی سے ہاتھ ملاتی ہے۔
نیا سپانسر کون ہو گا؟
ٹیم انڈیا کی جرسی پر کس کا نام ہوگا اس کا جواب جلد ہی مل سکتا ہے۔ کیونکہ رپورٹس کے مطابق کئی بڑی کمپنیاں بی سی سی آئی کے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار ہیں۔ ان میں ٹاٹا، ریلائنس، اڈانی گروپ جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ ٹاٹا پہلے ہی آئی پی ایل کا سپانسر ہے، جبکہ ریلائنس جیو بھی براڈکاسٹنگ سے وابستہ ہے۔ ان کمپنیوں کے علاوہ گرو، زیرودھا جیسی کمپنیاں بھی اس معاہدے پر دستخط کر سکتی ہیں۔ مہندرا اور ٹویوٹا جیسی بڑی آٹوموبائل کمپنیاں بھی اپنا نام بی سی سی آئی میں شامل کر سکتی ہیں۔ پیپسی بھی اس دوڑ میں شامل بتائی جاتی ہے۔
آن لائن گیمنگ پر پابندی
یہ بل اگست 2025 میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں منظور کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اصلی پیسے والے آن لائن گیمنگ پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسے پیش کرنا، اسے چلانا، اس کی تشہیر اور مالیاتی لین دین میں مدد کرنا، یہ سب غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔