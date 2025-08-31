حیدرآباد: بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) اگلے T20 ورلڈ کپ سے قبل مہندر سنگھ دھونی کو اہم کردار دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ خبر ہے کہ بورڈ، ٹیم انڈیا کے لیے دو ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی جیتنے والے کپتان مہندر سنگھ دھونی کو 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا کا مینٹور مقرر کر سکتا ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا ہے تو دھونی ٹیم انڈیا کے ڈگ آؤٹ میں دوبارہ نظر آ سکتے ہیں۔ اس رپورٹ نے دھونی کے مداحوں میں نیا جوش پیدا کر دیا ہے۔
پہلے بھی تھے مینٹور
یہ پہلی بار نہیں ہے۔ اس سے پہلے، بی سی سی آئی نے دھونی کو 2021 کے T20 ورلڈ کپ کے دوران ٹیم انڈیا کا مینٹور مقرر کیا تھا۔ تاہم، دھونی کو صرف اس ٹورنامنٹ میں خدمات فراہم کرنے کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دھونی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اس بار خبر یہ ہے کہ ٹیم کے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے بی سی سی آئی انہیں مختصر وقت کے لیے نہیں بلکہ طویل عرصے کے لیے مینٹور بنانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کیا دھونی اس بات کو مانیں گے یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔
ہیڈ کوچ گمبھیر کا کیا کہنا ہے؟
کرکٹ پنڈتوں اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر دھونی کو مینٹور مقرر کرنے کے بارے میں مثبت رہیں گے۔ گمبھیر ون ڈے اور ٹی 20 ورلڈ کپ ٹیم کے رکن بھی تھے، جسے ٹیم انڈیا نے دھونی کی کپتانی میں جیتا تھا۔ تاہم گمبھیر نے ماضی میں ان فتوحات کا پورا کریڈٹ دھونی کو دیئے جانے پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
گمبھیر نے کہا کہ کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب پوری ٹیم مل کر کام کرے۔ ایسے میں کیا گمبھیر دھونی جیسے کرکٹر کو اپنے اوپر رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تاہم حال ہی میں دھونی اور گمبھیر کی ایک تقریب میں ایک ساتھ نظر آنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ ویڈیو میں دونوں کو خوشی سے بات کرتے بھی دیکھا گیا۔
آئی پی ایل 2026 میں کھیلنا واضح نہیں
دھونی، جنہوں نے 2020 میں بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، اس وقت آئی پی ایل میں کھیل رہے ہیں۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا وہ 2026 کے ایڈیشن میں کھیلیں گے۔
دھونی کا کیریئر
دھونی نے اپنے کرکٹ کیریئر میں ہندوستان کے لیے 90 ٹیسٹ، 350 ون ڈے اور 98 ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے ہیں۔ انہوں نے ٹیسٹ فارمیٹ میں 38.09 کی اوسط سے 4876 رنز بنائے ہیں۔ جس میں 6 سنچریاں اور 53 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ جس میں 224 ان کا سب سے زیادہ سکور ہے۔ ون ڈے کرکٹ میں انہوں نے 10 سنچریوں اور 73 نصف سنچریوں کی مدد سے کل 10773 رنز بنائے ہیں۔ دھونی نے T20 فارمیٹ میں 1617 رنز بنائے ہیں۔ دھونی نے آئی پی ایل میں اب تک 278 میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 24 نصف سنچریوں کی مدد سے کل 5439 رنز بنائے ہیں۔
2026 مردوں کا T20 ورلڈ کپ
2026 کا ورلڈ کپ فروری مارچ میں ہوگا۔ بھارت اور سری لنکا مشترکہ طور پر اس ٹورنامنٹ کی میزبانی کریں گے۔
