نئی دہلی : ایشیا کپ 2025 کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا گیا ہے، سوریہ کمار یادو ٹیم کی کپتانی کریں گے، جب کہ شبمن گل کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے، اس سے قبل اکشر پٹیل کو ٹیم کی نائب کپتانی کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ جسپریت بمراہ ایشیا کپ میں ٹیم انڈیا کے اہم گیند باز کا کردار ادا کریں گے۔ وائٹ بال فارمیٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے شریاس ایر کو اسکواڈ میں جگہ نہیں ملی اور محمد سراج کو بھی باہر کردیا گیا ہے۔
نائب کپتانی تبدیل کر دی گئی
سوریہ کمار یادو کے کپتان بننے کے بعد ٹیم انڈیا نے اب تک کوئی بھی ٹی 20 سیریز نہیں ہاری ہے۔ وہ ایشیا کپ میں بھی کپتانی کریں گے، لیکن اکشر پٹیل کی تنزلی کی گئی ہے، جن سے نائب کپتانی شبمن گل کو دی گئی ہے۔ گل نے جولائی 2024 میں سری لنکا کے خلاف سیریز کے بعد کوئی ٹی ٹوئنٹی سیریز نہیں کھیلی، اس لیے وہ تقریباً 13 ماہ بعد ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں واپسی کریں گے۔
شریاس ایر شامل نہیں ہیں
چیمپیئنز ٹرافی میں بھارت کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی شریاس آئر تھے۔ انہوں نے ٹورنامنٹ میں کل 243 رنز بنائے جبکہ آئی پی ایل 2025 کا سیزن بھی ان کے لیے بہت اچھا رہا۔ بطور کپتان، انہوں نے پنجاب کو فائنل تک پہنچایا، جبکہ ذاتی طور پر انہوں نے 50.33 کی حیرت انگیز اوسط سے 604 رنز بنائے۔ اس شاندار فارم کے باوجود سلیکٹرز نے انہیں ایشیا کپ اسکواڈ میں شامل نہیں کیا۔ ساتھ ہی محمد سراج کے بارے میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ انہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز کے بعد آرام دیا جا سکتا ہے۔
بیٹنگ میں ٹیم میں ابھیشیک شرما، تلک ورما اور رنکو سنگھ کے علاوہ کپتان سوریہ کمار یادو اور نائب کپتان شبمن گل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی سنجو سیمسن اور جیتیش شرما کو وکٹ کیپر میں جگہ ملی ہے۔ آل راؤنڈرز کے محکمے کا بوجھ ہاردک پانڈیا، اکشر پٹیل، شیوم دوبے پر ہوگا۔ بولنگ کے لیے جسپریت بمراہ، ارشدیپ سنگھ، ورون چکرورتی، کلدیپ یادو اور ہرشیت رانا کو ٹیم میں جگہ ملی ہے۔
ایشیا کپ کے لیے ہندوستانی اسکواڈ: سوریہ کمار یادیو (کپتان)، شبھمن گل (نائب کپتان)، ابھیشیک شرما، تلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، اکشر پٹیل، جیتیش شرما (وکٹ کیپر)، جسپریت بمراہ، ارشدیپ سنگھ، ورون چکرورتی، کلدیپ یادو، سنجو سیمسن، ہرشت رانا، رنکو سنگھ