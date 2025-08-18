ہر دہائی میں ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ بین الاقوامی سنچریاں بنانے والے بلے باز

حیدرآباد: ہندوستان کی کرکٹ کی تاریخ کئی دہائیوں پر محیط ہے، جس میں کئی عظیم بلے بازوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرکے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ہر دہائی میں کچھ ایسے کھلاڑی سامنے آئے جو اس وقت ہندوستان کی بیٹنگ کی ریڑھ کی ہڈی بنے اور سب سے زیادہ بین الاقوامی سنچریاں بنائیں۔
ان صدیوں کے پیچھے ہندوستانی کرکٹ کی محنت، جدوجہد اور ترقی کی کہانی چھپی ہے، جو ہر نسل کے کرکٹ سے محبت کرنے والوں کو متاثر کرتی ہے۔ ان عظیم بلے بازوں میں وجے مرچنٹ، سید مشتاق علی، وجے ہزارے، منصور علی خان پٹودی، سنیل گواسکر اور سچن ٹنڈولکر کے نام سرفہرست ہیں۔
یہ تمام کھلاڑی نہ صرف ہندوستان کے لیے عظیم ہیں بلکہ عالمی کرکٹ میں بھی عظیم مانے جاتے ہیں کیونکہ ان عظیم بلے بازوں نے ملکی اور غیر ملکی سرزمین پر سنچریاں بنا کر دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اور ہر دہائی میں اپنے نقوش چھوڑ رہے ہیں۔
1930 کی دہائی
لالہ امرناتھ، وجے مرچنٹ، اور سید مشتاق علی: ایک ایک سنچری۔ ہندوستانی کرکٹ کے ابتدائی دنوں میں ان تینوں کھلاڑیوں نے پہلا قدم اٹھایا اور ملک کو پہلی بین الاقوامی پہچان دلائی۔
1940 کی دہائی
وجے ہزارے: 4 سنچریاں (25 اننگز)۔ وجے ہزارے نے اس مشکل وقت میں ہندوستان کے لیے شاندار بلے بازی کی اور کئی یادگار اننگز کھیلی۔
1950 کی دہائی
پولی عمریگر: 7 سنچریاں (70 اننگز)۔ اس دوران عمریگر ہندوستانی بیٹنگ کا محور تھے اور غیر ملکی سرزمین پر بھی ان کی کارکردگی قابل ستائش تھی۔
1960 کی دہائی
منصور علی خان پٹودی: 6 سنچریاں (71 اننگز)۔ پٹودی نے ہندوستانی کرکٹ کو اعتماد اور قیادت دی، اور بیٹنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔
1970 کی دہائی
سنیل گواسکر: 22 سنچریاں (117 اننگز)۔ گواسکر نے اس دہائی میں عالمی کرکٹ میں اپنی بلے بازی سے سب کو حیران کردیا اور وہ پہلے ہندوستانی سپر اسٹار بن گئے۔
1980 کی دہائی
سنیل گواسکر: 13 سنچریاں (199 اننگز)/ دلیپ وینگسرکر: 13 سنچریاں (221 اننگز)۔ اس دہائی میں دو تجربہ کار بلے بازوں نے برابر کا حصہ ڈالا اور ہندوستان کو کئی مشکل حالات سے نکالا۔
1990 کی دہائی
سچن ٹنڈولکر: 46 سنچریاں (330 اننگز)۔ 90 کی دہائی سچن کے عروج کا زمانہ تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں، اس نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور ہندوستانی کرکٹ کو ایک نئی سمت دی۔
2000 کی دہائی
سچن ٹنڈولکر: 42 سنچریاں (358 اننگز)۔ کرکٹ کا بھگوان کہلائے جانے والے سچن ٹنڈولکر نے 2000 کی دہائی میں بھی اپنا تسلسل برقرار رکھا اور کئی تاریخی اننگز کھیلیں۔
2010 کی دہائی
ویراٹ کوہلی: 69 سنچریاں (431 اننگز)۔ ویرات کوہلی نے اس دہائی میں دنیا بھر میں اپنی بلے بازی کی صلاحیت کو ثابت کیا۔ انہوں نے تینوں فارمیٹس میں غلبہ حاصل کیا اور دہائی کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک بن گئے۔
2020 کی دہائی
شبمن گل: 18 سنچریاں (143 اننگز)۔ اس دہائی میں نوجوان بلے باز شبمن گل نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب تک کی سب سے زیادہ بین الاقوامی سنچریاں اسکور کی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں کھیلی گئی اینڈرسن ٹنڈولکر ٹرافی 2025 میں 4 سنچریاں بنا کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی بیٹنگ تکنیک اور رنز بنانے کی بھوک ہندوستان کے روشن مستقبل کے لیے ایک چنگاری ہے۔