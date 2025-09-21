ایشیا کپ 2025: بنگلہ دیش نے سری لنکا کو شکست دے دی، آخری اوور میں جیت کر سب کو حیران کر دیا
بنگلہ دیش نے ایشیا کپ 2025 کے پہلے سپر فور میچ میں سری لنکا کو چار وکٹوں سے شکست دے دی۔
Published : September 21, 2025 at 7:19 AM IST
دبئی: بنگلہ دیش نے سنیچر کو ایشیا کپ 2025 کے سپر فور مرحلے کے پہلے میچ میں سری لنکا کو چار وکٹوں سے شکست دے کر اس کی جیت کا سلسلہ روک دیا۔ بنگلہ دیش نے 169 رنز کا ہدف چار وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بنگلہ دیش نے چند روز قبل لیگ مرحلے میں سری لنکا سے اپنی چھ وکٹوں کی شکست کا بدلہ لے لیا۔
اس شکست سے سری لنکا کی T20 ایشیا کپ میں آٹھ میچوں کی جیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مزید برآں، متحدہ عرب امارات میں سری لنکا کے خلاف چار میچوں میں بنگلہ دیش کی یہ پہلی اور آخری چار ٹی ٹوئنٹی میچوں میں تیسری جیت ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی اپنے آخری 16 میچوں میں 160 سے زیادہ کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے یہ صرف دوسری جیت ہے۔
Bangladesh notch up a statement win ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 20, 2025
Led by incredible 5️⃣0️⃣s from Saif Hassan & Towhid Hridoy, 🇧🇩 channelled their inner tigers in an all-out attack on their opponents, claiming victory! 👏#SLvBAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/ThtrWgXaZC
سیف اور ہردوئے کی شاندار بلے بازی
بنگلہ دیش کی جانب سے سیف حسن نے 45 گیندوں پر 61 اور ہردوئے نے 37 گیندوں پر 58 رنز بنائے۔ تاہم گیند بازوں نے ہی جیت کی راہ ہموار کی۔ مستفیض الرحمان نے آخری چند اوورز میں 20 رنز کے عوض تین وکٹیں حاصل کیں جن میں آخری اوورز میں دو وکٹیں بھی شامل تھیں جب کہ اس میچ میں ٹیم میں واپسی کرنے والے مہدی حسن نے 25 رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کیں۔
تنجید حسن کے صفر پر آؤٹ ہونے کے باوجود، بنگلہ دیش، جس نے پہلے باؤلنگ کا انتخاب کیا، پاور پلے کے اختتام پر برتری حاصل کرتے ہوئے 59/1 تک پہنچ گیا، جو پہلے چھ اوورز میں بنائے گئے 53/1 سے قدرے بہتر تھا۔
سیف حسن نے شروع سے ہی جارحانہ انداز میں آغاز کیا، پاور پلے میں چند چوکے لگائے۔ انہیں کپتان لٹن داس نے خوب سپورٹ کیا، اور انہوں نے دوسری وکٹ کے لیے 59 رنز جوڑے۔ جب وہ مضبوطی سے کھیل رہے تھے اور میچ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے، داس، جنہوں نے 16 گیندوں پر 23 رنز (3x4) بنائے تھے، کو وینندو ہسرنگا نے آؤٹ کر دیا۔
Take a bow, Dasun! 🙌— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 20, 2025
The 🇱🇰 all-rounder displayed his power game in a brutal assualt, smashing 6️⃣4️⃣* that included 6️⃣ maximums! 💪💥#SLvBAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/36CCotwuiZ
سیف نے دوسرے سرے پر اپنی اچھی فارم کو جاری رکھتے ہوئے 36 گیندوں پر اپنی نصف سنچری مکمل کی۔ ہردے کے شاندار تعاون سے بنگلہ دیش نے 100 رنز کا ہندسہ عبور کیا۔ سیف بھی 45 گیندوں پر 61 رنز (2x4، 4x6) بنانے کے بعد ہسرنگا کی گیند پر آوٹ ہوگئے۔
اس کے بعد ہردے نے ذمہ داری سنبھالی اور 31 گیندوں پر اپنی نصف سنچری مکمل کی جس سے بنگلہ دیش کا اسکور 150 تک پہنچ گیا۔ ہردے چمیرا کی جانب سے ران سے اونچی فل ٹاس گیند پر ایل بی ڈبلیو ہو گئے۔ آخری اوور میں پانچ رنز درکار تھے، بنگلہ دیش تھوڑا لڑکھڑا گیا۔ ذاکر علی نے پہلی گیند پر چوکا لگایا، جس کے بعد بنگلہ دیش نے اگلی تین گیندوں پر دو وکٹیں گنوا دیں، اور پھر ناسم حمید نے سنگل سے فتح پر مہر ثبت کی۔
شاناکا کی طوفانی اننگز
اس سے قبل، داسن شاناکا کی جانب سے شاندار جوابی حملہ کرنے والی نصف سنچری کی بدولت سری لنکا نے 20 اوورز میں 168/7 کا مشکل اسکور بنایا۔ یہ ایک سنسنی خیز مقابلہ تھا کیونکہ سری لنکا نے تیز شروعات کی، لیکن ٹیم ابتدائی طور پر چار وکٹیں گنوانے کے بعد ناکام ہوگئی۔ تاہم، سابق کپتان شناکا نے 30 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی اور ٹیم کو بنگلہ دیش کے لیے ایک مشکل ہدف دینے میں مدد کی، جس کا اس ٹورنامنٹ میں اوسط اسکور 150 رہا ہے۔
وہیں بنگلہ دیش کی جانب سے مستفیض اور حسن نے آخری اوور میں پانچ رنز کے عوض دو وکٹیں حاصل کیں، اور تسکین احمد نے آخری اوور میں چار ڈاٹ گیندیں پھینکیں جس سے سری لنکا 168 تک سمٹ گیا، جب کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ 190 تک پہنچ سکتے تھے۔
مزید پڑھیں:
ایشیا کپ 2025 میں بھارت کی مسلسل تیسری جیت، اومان کو شکست دے کر گروپ میں سرفہرست
ایشیا کپ 2025: افغانستان ایشیا کپ سے باہر، سری لنکا اور بنگلہ دیش سپر فور میں داخل
پاکستان اور بھارت کے درمیان سپر 4 میچ میں کیا پھر ہوگا تنازعہ، پائی کرافٹ ہی ہونگے میچ ریفری، جانئے مکمل اپڈیٹ