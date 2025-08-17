ETV Bharat / sports

ایشیا کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان، ان بڑے کھلاڑیوں کو جگہ نہ مل سکی - PAKISTAN SQUAD FOR ASIA CUP

پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ 2025 اور ٹی ٹوئنٹی سہ فریقی سیریز کے لیے 17 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔

بابر رضوان (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 17, 2025 at 8:34 PM IST

حیدرآباد، تلنگانہ: پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے متحدہ عرب امارات میں ہونے والی سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز اور ایشیا کپ 2025 کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم میں مجموعی طور پر 17 کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے تاہم سابق کپتان بابر اعظم، وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان اور فاسٹ بولر نسیم شاہ کو ٹیم میں جگہ نہیں ملی۔ سلمان علی آغا ٹیم کے کپتان رہیں گے۔

پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے درمیان سہ فریقی سیریز 29 اگست 2025 سے 7 ستمبر 2025 تک شارجہ میں ہوگی۔ جب کہ ایشیا کپ 2025 ابوظہبی اور دبئی میں 9 سے 28 ستمبر 2025 تک ہوگا۔

ایشیا کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان (IANS PHOTO)

افغانستان کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا

پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شارجہ کی کنڈیشنز چیلنجنگ ہیں، شارجہ میں افغانستان کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا، ان کے خلاف کھیلنا چیلنج ہے اور رہے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس کے لیے اچھی تیاری کریں گے، ٹرائنگولر سیریز سے ہمیں ایشیا کپ 2025 کی تیاری کا موقع ملے گا۔

مائیک ہیسن کا مزید کہنا تھا کہ 3 میچز کی بنیاد پر کسی کھلاڑی کی فارم کو پرکھنا مشکل فیصلہ ہے۔ بابر اعظم نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، انہیں کچھ شعبوں میں بہتری لانے کا کہا گیا ہے۔

بابر رضوان اور شاہین (IANS PHOTO)

بابر-رضوان پر کوچ نے کیا کہا؟

ہائی پرفارمنس ڈائریکٹر عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان پچھلی 3 سیریز میں نہیں تھے، صرف صائم، فخر اور صاحبزادہ فرحان ٹاپ آرڈر میں تھے، دو تین میچوں کی بنیاد پر کسی کھلاڑی کو نہ ماننا درست نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم بابر اور رضوان کو کبھی نہیں مانیں گے۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے ہی ٹیم میں آئیں گے۔

ہمارے پاس اچھے آپشنز موجود

عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ اگر بابر اعظم اور محمد رضوان باقیوں کی طرح کھیلیں گے تو وہ ضرور ٹی ٹوئنٹی کھیلیں گے، ان سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس اچھے آپشنز موجود ہیں۔

بابر رضوان (IANS PHOTO)

ایشیا کپ کے لیے پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ

سلمان علی آغا (کپتان)، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤف، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت، خوشدل شاہ، محمد حارث (وکٹ کیپر)، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، سلمان مرزا، شاہین شاہ آفریدی اور سفیان۔

