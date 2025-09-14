ایشیا کپ 2025: یکطرفہ مقابلے میں ٹیم انڈیا نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے دی شکست
Published : September 14, 2025 at 11:43 PM IST
دبئی: ایشیا کپ 2025 کے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 128 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے مین ان بلیو نے شروع سے ہی حملہ آور رخ اختیار کیا اور پاکستانی باؤلرز کی اچھی پٹائی کی۔ ابھیشیک شرما نے 238.46 کے اسٹرائیک ریٹ سے 13 گیندوں پر 4 چوکے اور 2 چھکے لگا کر 31 رنز بنائے۔ شبمن گل 7 گیندوں پر 10 رنز بنانے کے بعد جلد ہی آؤٹ ہو گئے۔
تلک ورما اور سوریہ کمار یادو نے سمجھداری سے بلے بازی کی۔ تلک نے 31 گیندوں پر 2 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 31 رنز بنائے۔ ان کی مدد کپتان سوریہ کمار یادو نے کی۔ سوریہ نے 37 گیندوں پر 47 رنز بنائے جس میں 5 چوکے اور 1 چھکا شامل ہے۔ بھارتی ٹیم نے مقررہ ہدف 15.5 اوورز میں پورا کر لیا۔
2⃣ wins on the bounce for #TeamIndia! 🙌— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
A dominating show with bat & ball from Surya Kumar Yadav & Co. to bag 2 more points! 👏 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/W2OEWMTVaY#AsiaCup2025 pic.twitter.com/hM7iin7AAq
پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 127 رنز بنائے۔ خراب آغاز کے باوجود پاکستانی ٹیم باعزت اسکور تک پہنچنے میں کامیاب رہی۔ کلدیپ یادو اور اکشر پٹیل نے ٹیم انڈیا کے لیے تباہی مچا دی اور دونوں نے مل کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستانی ٹیم کی جانب سے سب سے زیادہ رنز صاحبزادہ فرحان نے بنائے۔ انہوں نے 40 رنز کی انگ کھیلی۔ شاہین آفریدی نے طوفانی انداز میں 33 رنز بنائے۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی پاکستانی بلے باز 20 رنز تک بھی نہ پہنچ سکا۔
میچ کی پہلی گیند پر وکٹ
پاک بھارت میچ کا آغاز ایک وکٹ سے ہوا۔ ہاردک پانڈیا نے میچ کی پہلی آفیشل گیند پر صائم ایوب کو صفر کے اسکور پر آؤٹ کیا۔ ایشیا کپ 2025 میں یہ مسلسل دوسرا موقع تھا جب ایوب گولڈن ڈک کا شکار ہوئے۔ اگلے ہی اوور میں جسپریت بمراہ نے محمد حارث کو 3 رنز کے سکور پر آؤٹ کر دیا۔ عمان کے خلاف 63 رنز بنانے والے محمد حارث اور کپتان سلمان آغا بھی فلاپ ہوئے۔
کلدیپ یادو کی عمدہ بالنگ
چائنا مین گیند باز کلدیپ یادو ایشیا کپ 2025 میں ہندوستانی ٹیم کے لیے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔یو اے ای کے خلاف میچ میں کلدیپ نے سات رنز دے کر چار وکٹ لیے۔ جس کی وجہ سے انہیں 'پلیئر آف دی میچ' منتخب کیا گیا۔ اب کلدیپ یادیو نے 14 ستمبر (اتوار) کو دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں روایتی حریف پاکستانی ٹیم کے خلاف تباہی مچادی۔
پاکستان کے خلاف میچ میں کلدیپ یادیو نے 4 اوورز کا اپنا کوٹہ کرایا۔ اس دوران انہوں نے 18 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کیں۔ کلدیپ نے پاکستانی اننگز کے 13ویں اوور کی چوتھی اور پانچویں گیند پر بالترتیب حسن نواز (5 رنز) اور محمد نواز (0 رنز) کو پویلین بھیجا۔ اس کے بعد 17ویں اوور کی پہلی گیند پر کلدیپ نے سیٹ بلے باز صاحبزادہ فرمان (40 رنز) کو پویلین بھیج دیا۔
Innings Break!— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
Brilliant bowling display by our bowlers as Pakistan is restricted to 127/9 in 20 overs.
Kuldeep Yadav with 3 wickets, Axar Patel and Jasprit Bumrah with 2 apiece.
Scorecard - https://t.co/D7cDABHqaf #AsiaCup2025 pic.twitter.com/xQNHvIqiBs
اسپن ڈپارٹمنٹ میں اکشر پٹیل اور ورون چکرورتی نے بھی کلدیپ یادو کا خوب ساتھ دیا۔ اکشر پٹیل نے 4 اوورز میں 18 رنز دیے اور دو وکٹیں حاصل کیں۔ اکشر نے فخر زمان (17 رنز) اور کپتان سلمان علی آغا (3 رنز) کو پویلین بھیجا۔ ورون چکرورتی نے 4 اوورز میں 24 رنز دیے اور فہیم اشرف (11 رنز) کو پویلین بھیجا۔ بھارتی اسپنرز کی شاندار کارکردگی کے باعث پاکستانی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر صرف 127 رنز بنا سکی۔
65 رنز پر 6 وکٹیں گریں، پھر...
ایک موقع پر پاکستان نے 13 اوورز میں 65 رنز پر 6 وکٹیں گنوا دی تھیں لیکن ٹیل اینڈ بلے باز کسی نہ کسی طرح ٹیم کا سکور 127 سے آگے لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔
شاہین آفریدی کی طوفانی اننگ
شاہین آفریدی 17ویں اوور میں بیٹنگ کے لیے آئے، اس وقت پاکستان کی 7ویں وکٹ 83 رنز کے اسکور پر گر چکی تھی۔ رن ریٹ 5 کے آس پاس تھا، اس لیے 120 کا سکور پاکستان کے لیے تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ یہاں سے شاہین آفریدی نے 16 گیندوں پر 33 رنز کی طوفانی اننگز کھیل کر پاکستانی ٹیم کی عزت بچائی۔ آفریدی نے اپنی اننگز میں 4 فلک بوس چھکے لگائے۔