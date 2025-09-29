ایشیا کپ کے فاتح بھارت اور رنر اپ پاکستان کو کتنی انعامی رقم ملی؟ معلوم کریں کہ کس کھلاڑی کو کونسا ایوارڈ ملا
بھارتی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ آئیے فاتح اور رنر اپ کے لیے انعامی رقم معلوم کرتے ہیں۔
Published : September 29, 2025 at 1:29 PM IST
حیدرآباد: بھارتی کرکٹ ٹیم نے دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر نویں بار ایشیا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔ اس جیت سے ہندوستانی ٹیم کو کافی رقم ملی اور ٹیم انڈیا کے کھلاڑی اس جیت کے بعد دولت مند ہو گئے۔ تاہم فائنل میچ ہارنے کے باوجود ایشین کرکٹ کونسل نے پاکستان پر پیسوں کی بارش کردی۔
بھارتی ٹیم نے انعامی رقم لینے سے انکار کر دیا
فائنل میچ جیتنے کے بعد، ہندوستانی ٹیم نے ٹرافی، تمغے اور انعامی رقم قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن فاتح کے طور پر، ہندوستانی ٹیم کو US$300,000 (تقریباً 2.6 کروڑ روپے) ملتے، جو کہ 2023 کے ایشیا کپ سے تقریباً 50 فیصد زیادہ ہے۔ ایوارڈز کی تقریب میں بھارتی کھلاڑی چھائے رہے۔
7️⃣ Matches— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
3️⃣1️⃣4️⃣ Runs
3️⃣ Fifties
For his blockbuster performance in #AsiaCup2025, #TeamIndia opener Abhishek Sharma is named the Player of the Tournament 👏👏@IamAbhiSharma4 pic.twitter.com/AM11dTho7u
بھاری انعامی رقم
تلک ورما نے فائنل میچ میں ناقابل شکست 69 رنز بنائے جب کہ آل راؤنڈر شیوم دوبے نے 33 رنز بنائے۔ انہوں نے تین اوورز میں صرف 23 رنز دیے۔ انہوں نے ہاردک پانڈیا کی غیر موجودگی میں بولنگ کے فرائض بھی سنبھالے۔ کلدیپ یادو اور ابھیشیک شرما کو بھی بڑے ایوارڈز ملے، جب کہ رنر اپ پاکستان کو 75,000 امریکی ڈالر، یا تقریباً 66.50 لاکھ روپے ملے۔
Tilak Varma scored a fantastic unbeaten fifty in the chase to power #TeamIndia to a title triumph 🏆 & bagged the Player of the Match award 👏👏— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/0VXKuKPkE2#AsiaCup2025 | #Final pic.twitter.com/17XSNuABmN
ایشیا کپ 2025 کی انعامی فہرست
|جیتنے والی ٹیم
|ہندوستان
|ٹرافی اور انعامی رقم قبول کرنے سے انکار کیا
|رنر اپ ٹیم
|پاکستان
|تمغے اور US$75,000 (تقریباً 66.50 لاکھ ہندوستانی روپے)
|مین آف دی میچ
|تلک ورما
|US$5,000 (تقریباً 4.43 لاکھ ہندوستانی روپے) اور ٹرافی
|مین آف دی ٹورنامنٹ
|کلدیپ یادو
|15,000$ امریکی ڈالر (تقریباً 13.30 لاکھ ہندوستانی روپے)
|مین آف دی سیریز
|ابھیشیک شرما
|US$15,000 (تقریباً 13.30 لاکھ ہندوستانی روپے) اور ایک SUV کار، ایک ٹرافی
انعامات و اعزازات
Kuldeep Yadav's spin wizardry made a definite mark on the #DPWorldAsiaCup2025 🤩#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvPAK pic.twitter.com/lhsaxYKLFC— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2025
بی سی سی آئی نے 21 کروڑ روپے کی انعامی رقم کا اعلان کیا
بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا نے ایشیا کپ 2025 جیتنے پر 21 کروڑ روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی ٹیم اور اس کے معاون عملے کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہر کھلاڑی کو ملنے والی رقم کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا ہے۔