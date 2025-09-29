ETV Bharat / sports

ایشیا کپ کے فاتح بھارت اور رنر اپ پاکستان کو کتنی انعامی رقم ملی؟ معلوم کریں کہ کس کھلاڑی کو کونسا ایوارڈ ملا

بھارتی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ آئیے فاتح اور رنر اپ کے لیے انعامی رقم معلوم کرتے ہیں۔

asia cup prize money for winner and runner up and list of all award winners india vs pakistan Urdu News
ایشیا کپ کی انعامی رقم (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 29, 2025 at 1:29 PM IST

حیدرآباد: بھارتی کرکٹ ٹیم نے دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر نویں بار ایشیا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔ اس جیت سے ہندوستانی ٹیم کو کافی رقم ملی اور ٹیم انڈیا کے کھلاڑی اس جیت کے بعد دولت مند ہو گئے۔ تاہم فائنل میچ ہارنے کے باوجود ایشین کرکٹ کونسل نے پاکستان پر پیسوں کی بارش کردی۔

بھارتی ٹیم نے انعامی رقم لینے سے انکار کر دیا

فائنل میچ جیتنے کے بعد، ہندوستانی ٹیم نے ٹرافی، تمغے اور انعامی رقم قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن فاتح کے طور پر، ہندوستانی ٹیم کو US$300,000 (تقریباً 2.6 کروڑ روپے) ملتے، جو کہ 2023 کے ایشیا کپ سے تقریباً 50 فیصد زیادہ ہے۔ ایوارڈز کی تقریب میں بھارتی کھلاڑی چھائے رہے۔

بھاری انعامی رقم

تلک ورما نے فائنل میچ میں ناقابل شکست 69 رنز بنائے جب کہ آل راؤنڈر شیوم دوبے نے 33 رنز بنائے۔ انہوں نے تین اوورز میں صرف 23 رنز دیے۔ انہوں نے ہاردک پانڈیا کی غیر موجودگی میں بولنگ کے فرائض بھی سنبھالے۔ کلدیپ یادو اور ابھیشیک شرما کو بھی بڑے ایوارڈز ملے، جب کہ رنر اپ پاکستان کو 75,000 امریکی ڈالر، یا تقریباً 66.50 لاکھ روپے ملے۔

ایشیا کپ 2025 کی انعامی فہرست

جیتنے والی ٹیم ہندوستان ٹرافی اور انعامی رقم قبول کرنے سے انکار کیا
رنر اپ ٹیمپاکستانتمغے اور US$75,000 (تقریباً 66.50 لاکھ ہندوستانی روپے)
مین آف دی میچتلک ورماUS$5,000 (تقریباً 4.43 لاکھ ہندوستانی روپے) اور ٹرافی
مین آف دی ٹورنامنٹکلدیپ یادو15,000$ امریکی ڈالر (تقریباً 13.30 لاکھ ہندوستانی روپے)
مین آف دی سیریزابھیشیک شرماUS$15,000 (تقریباً 13.30 لاکھ ہندوستانی روپے) اور ایک SUV کار، ایک ٹرافی

انعامات و اعزازات

انعامات و اعزازات

جیتنے والی ٹیم ہندوستان ہے جس نے ٹرافی اور انعامی رقم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رنر اپ ٹیم پاکستان ہے جسے تمغے اور US$75,000 (تقریباً 66.50 لاکھ ہندوستانی روپے) ملے۔ مین آف دی میچ تلک ورما رہے جنہیں US$5,000 (تقریباً 4.43 لاکھ ہندوستانی روپے) اور ٹرافی ملی۔ مین آف دی ٹورنامنٹ کلدیپ یادو رہے جنہیں 15,000$ امریکی ڈالر (تقریباً 13.30 لاکھ ہندوستانی روپے) ملے۔ مین آف دی سیریز ابھیشیک شرما رہے جنہیں US$15,000 (تقریباً 13.30 لاکھ ہندوستانی روپے) اور ایک SUV کار، ایک ٹرافی ملی۔

بی سی سی آئی نے 21 کروڑ روپے کی انعامی رقم کا اعلان کیا

بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا نے ایشیا کپ 2025 جیتنے پر 21 کروڑ روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی ٹیم اور اس کے معاون عملے کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہر کھلاڑی کو ملنے والی رقم کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا ہے۔

