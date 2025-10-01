ایشیا کپ بھارت پاکستان تنازعہ: محسن نقوی اور بی سی سی آئی میں زبردست بحث، نقوی ٹرافی معاملے میں بضد
BCCI نے ACC میٹنگ میں محسن نقوی کو ٹیم انڈیا کو ایشیا کپ ٹرافی نہیں دینے پر سخت سرزنش کی ہے۔
Published : October 1, 2025 at 2:12 PM IST
حیدر آباد: بھارت نے پاکستان کو شکست دے کر ایشیا کپ جیت لیا، تاہم ٹرافی نہیں ملی۔ ٹیم انڈیا ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی، جو پی سی بی کے چیئرمین اور پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں، سے ٹرافی قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب ٹیم انڈیا نے ٹرافی قبول نہیں کی تو نقوی بھارت کی ایشیا کپ ٹرافی کو اپنے ہوٹل لے گئے اور ہندوستان کو ٹرافی دینے کے لیے انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ایک ایسا پروگرام منعقد کیا جائے جس میں ٹیم انڈیا مجھ سے ٹرافی اور میڈل وصول کرے۔
بی سی سی آئی نے اے سی سی میٹنگ میں نقوی کی سرزنش کی
درحقیقت، بی سی سی آئی نے ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں اے سی سی کے صدر محسن نقوی کے رویے پر سخت احتجاج درج کرایا ہے۔ بی سی سی آئی کے نائب صدر اور نمائندے راجیو شکلا نے میٹنگ میں بھارت کو ٹرافی پیش کرنے سے انکار کی سخت مذمت کی۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق شکلا نے سوال کیا کہ ٹرافی جیتنے والی ٹیم کو کیوں نہیں دی گئی، یہ اے سی سی کی ٹرافی ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق محسن نقوی نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ میں بغیر کسی وجہ کے کارٹون کی طرح وہاں کھڑا تھا، بھارت کی جانب سے کوئی تحریری اطلاع نہیں ملی کہ وہ مجھ سے ٹرافی قبول نہیں کریں گے، اس معاملے پر اس میٹنگ میں نہیں بلکہ مختلف پلیٹ فارم پر بات کی جائے گی۔
راجیو شکلا اور آشیش شیلر نے اپنا احتجاج درج کرایا
بی سی سی آئی کے نمائندے آشیش شیلر بھی راجیو شکلا کے ساتھ اے سی سی میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران، جب نقوی نے نیپال اور منگولیا کو اے سی سی میں شامل ہونے پر مبارکباد دی، شیلر نے ہندوستان کو ایشیائی چیمپئن بننے پر مبارکباد نہ دینے پر تنقید کی۔ اس کے باوجود نقوی نے ہندوستان کو ایشیا کپ جیتنے پر مبارکباد دینے سے صاف انکار کردیا۔
کچھ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ نقوی نے ایشیا کپ جیتنے پر ہندوستان کو مبارکباد نہ دینے پر معذرت کی اور بعد میں انہیں مبارکباد دی۔ انہوں نے بی سی سی آئی سے معافی مانگی اور کہا کہ جو ہوا وہ غلط تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب کہ کچھ رپورٹس بتاتی ہیں کہ نقوی نے ہندوستان کو مبارکباد نہیں دی، اشیش شیلر پھر غصے میں میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ بی سی سی آئی نے کہا، "ٹرافی ہمیں دی جائے، اور ہم اسے اے سی سی کے دفتر سے لیں گے۔" نقوی نے جواب دیا، "ہم اس پر بات کریں گے۔" بی سی سی آئی نے جواب دیا، "کوئی بحث نہیں، یہ ہماری ہے۔" اس سب کے باوجود محسن نقوی نے ٹرافی بی سی سی آئی کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔
میڈیا تقریب میں مختلف ایشین کرکٹ بورڈز کے صدور بھی موجود تھے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نقوی اب بھی بھارت کو ٹرافی نہ دینے پر بضد ہیں۔ تاہم، انہوں نے ٹیم انڈیا کے کپتان سوریا کمار سے کہا کہ وہ اے سی سی کے دفتر آئیں اور ٹرافی اور تمغے حاصل کریں۔
