ETV Bharat / sports

ایشیا کپ 2025: پاکستان پر لگے گی پابندی یا فنڈز روکے جائیں گے؟ آئی سی سی قوانین کی خلاف ورزی پر ایکشن کی تیاری

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) مشکل میں ہے کیونکہ آئی سی سی پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے پر غور کر رہا ہے۔

ایشیا کپ 2025: پاکستان پر لگے گی پابندی یا فنڈز روکے جائیں گے؟
ایشیا کپ 2025: پاکستان پر لگے گی پابندی یا فنڈز روکے جائیں گے؟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 1:17 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 2:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدر آباد: پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت ایشیا کپ 2025 میں شرکت کر رہی ہے، اس دوران پاکستانی ٹیم تنازعات میں گھری ہوئی ہے۔ پہلے ٹیم نے بھارتی کھلاڑیوں کے ہاتھ ملانے کی وجہ سے میچ ریفری کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔اب پاکستان کرکٹ مشکل میں پڑ سکتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے پاکستان کے خلاف بڑی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔

آئی سی سی پی سی بی کے خلاف "ٹورنامنٹ کے متعدد قوانین کی خلاف ورزی" پر کارروائی کرنے پر غور کر رہا ہے۔ پاکستان نے یو اے ای کے خلاف میچ سے قبل قوانین کی خلاف ورزی کی۔ آئی سی سی کی جانب سے میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو ہٹانے کے پاکستان کے مطالبے کو مسترد کرنے کے بعد پی سی بی نے احتجاجاً میچ میں دیری کی۔

خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق، آئی سی سی نے یو اے ای کے خلاف میچ سے قبل بورڈ کو ایک ای میل بھیجا، جس میں پلیئرز اینڈ میچ آفیشلز ایریا (پی ایم او اے) پروٹوکول کی متعدد خلاف ورزیوں اور کئی بدانتظامی کا حوالہ دیا گیا۔ ٹورنامنٹ کے ایک ذریعہ نے پی ٹی آئی کو بتایا، "آئی سی سی کے سی ای او سنجوگ گپتا نے پی سی بی کو لکھا ہے کہ بورڈ میچ کے دن پی ایم او اے کی بار بار خلاف ورزیوں کا قصوروار ہے۔ پی سی بی کو ای میل موصول ہوئی ہے۔"

ٹورنامنٹ کے قریبی ذرائع نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ آئی سی سی کے سی ای او سنجوگ گپتا نے پی سی بی کو خط لکھا، جس میں واضح کیا گیا کہ ٹاس سے قبل منعقدہ ایک اہم میٹنگ کے دوران بورڈ نے بار بار قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے اپنے میڈیا منیجر نعیم گیلانی کو ٹاس سے قبل آئی سی سی کے میچ ریفری اینڈی پائکرافٹ، پاکستان کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن اور کپتان سلمان علی آغا کے درمیان ہونے والی میٹنگ کو فلمانے کی اجازت دے کر قوانین کی خلاف ورزی کی۔

آئی سی سی نے پہلے واضح کیا تھا کہ میڈیا مینیجرز کو اس طرح کی میٹنگز میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد ٹاس میں کسی قسم کی غلط فہمی یا غلط بات چیت کو روکنا ہے۔ اس کے باوجود پی سی بی نے اپنے میڈیا منیجر کو اجلاس میں شامل کرنے پر اصرار کیا۔ جب آئی سی سی کے اینٹی کرپشن منیجر نے میڈیا منیجر کو موبائل فون کے ساتھ پی ایم او اے میں داخل ہونے سے روکا تو پی سی بی نے مبینہ طور پر میچ سے دستبردار ہونے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد، پی سی بی نے مطالبہ کیا کہ میٹنگ کو بغیر آڈیو فلمایا جائے، یہ پی ایم او اے کے قوانین کی مزید خلاف ورزی ہے۔

ذرائع نے کہا کہ آئی سی سی نے کھیل اور ٹورنامنٹ کے مفاد میں پی سی بی کے مطالبے کو قبول کیا، حالانکہ پی سی بی نے پی ایم او اے کے ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے۔ پی سی بی نے آئی سی سی کو یہ نہیں بتایا کہ بورڈ فلمائی گئی فوٹیج کو کس طرح استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آئی سی سی نے پی سی بی کی ایک میڈیا ریلیز پر بھی سخت اعتراض کیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ریفری اینڈی پائکرافٹ نے "معافی مانگی ہے۔" ذرائع کے مطابق، پائی کرافٹ نے صرف غلط بات چیت پر افسوس کا اظہار کیا اور رسمی معافی کی پیشکش نہیں کی۔

یہ بھی پڑھیں:

ایشیا کپ: بنگلہ دیش کی افغانستان پر سنسنی خیز فتح، سپر فور کی دوڑ تیز

ایشیا کپ 2025: یکطرفہ مقابلے میں ٹیم انڈیا نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے دی شکست

ایشیا کپ 2025: افغانستان ایشیا کپ سے باہر، سری لنکا اور بنگلہ دیش سپر فور میں داخل

پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو دی شکست، سپر فور میں پھر ٹکرائیں گے بھارت اور پاکستان، جانیے کب ہوگا بڑا میچ، دیکھیں ہائی لائٹس

Last Updated : September 19, 2025 at 2:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

WILL PAKISTAN BE BANNEDICC ACTION AGAINST PAKISTANایشیا کپ 2025پاکستان کرکٹ بورڈASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.