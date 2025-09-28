ETV Bharat / sports

ایشیا کپ 2025: 41 سال میں پہلی بار ہوگا بھارت اور پاکستان کے درمیان فائنل، جانیں ایشیا کپ میں بھارت پاکستان کی تاریخ

ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں آج بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ ایشیا کپ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا۔

ایشیا کپ 2025
ایشیا کپ 2025 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025

حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹائٹل کا مقابلہ آج (اتوار 28 ستمبر) دبئی میں ہوگا۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں نے اپنے اپنے سپر فور میچوں میں بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل میں جگہ پکی کرلی۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ٹائٹل میچ کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق۔

ایشیا کپ کے 41 سال اور 16 سیزن میں یہ پہلا موقع ہوگا:

ایشیا کپ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ یہ دونوں روایتی حریف ایشیا کپ کے فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے۔ ایشیا کپ ٹورنامنٹ کے 41 سالہ تاریخ اور 16 سیزن میں بھارت اور پاکستان کبھی بھی فائنل میں آمنے سامنے نہیں ہوئے۔ 2025 کا فائنل ٹورنامنٹ میں ہندوستان کا 11 واں فائنل ہوگا۔ ہندوستان کا مقصد نویں بار ٹرافی جیتنا ہوگا۔ پاکستان چھٹی بار فائنل کھیلے گا اور اس کا مقصد تیسری بار ٹورنامنٹ جیتنا ہوگا۔

بھارت اور پاکستان نے کب ٹورنامنٹ جیتا؟

بھارت نے اپنے افتتاحی سیزن میں 1984 کے ساتھ ساتھ 1988، 1990، 1995، 2010، 2016، 2018 اور 2023 میں ایشیا کپ جیتا ہے، پاکستان نے 2000 اور 2012 میں ایشیا کپ جیتا ہے، اب 2025 میں ان ٹیموں میں سے ایک ٹائٹل اپنے نام کرے گا۔

T20 فارمیٹ میں ہندوستان کا دوسرا فائنل:

دونوں ٹیمیں دوسری بار ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں ایشیا کپ کا فائنل کھیلیں گی۔ بھارت نے 2016 میں T20 ایشیا کپ جیتا تھا، جب کہ پاکستان کو 2022 کے فائنل میں سری لنکا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب پاکستان کا مقصد پہلی بار ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ جیتنا ہے۔ ہندوستان دوسری بار ایشیا کپ ٹی 20 ٹائٹل جیتنے کے لیے جدوجہد کرے گا۔

ایشیا کپ 2025 میں پاکستان اور بھارت تیسری بار ٹکرائیں گے

ٹیم انڈیا ایشیا کپ 2025 میں اب تک دو بار پاکستان سے مقابلہ کر چکی ہے۔ ہندوستان نے 14 ستمبر کو لیگ مرحلے کے میچ میں پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ اس کے بعد سپر فور میں پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں 6 وکٹوں سے شکست ہوئی۔ ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں اب بھارت اور پاکستان تیسری بار آمنے سامنے ہوں گے۔

اس ایشیا کپ میں بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ اس سے تنازعہ کھڑا ہوگیا اور میچ کے دوران پاکستانی کھلاڑی عجیب انداز میں جشن مناتے نظر آئے۔ اب یہ تنازع فائنل میں مزید بڑھ سکتا ہے۔

