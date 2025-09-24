ایشیا کپ 2025 سپر فور: پاکستان سری لنکا کو شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل میں دوسری پوزیشن پر پہنچ گیا
پاکستان ایشیا کپ کے سپر فور میچ میں سری لنکا کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کھیلنے کی ریس میں بنا ہوا ہے۔
حیدر آباد: ایشیا کپ 2025 کے سپر فور کا تیسرا میچ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ابوظہبی میں کھیلا گیا۔ پاکستان نے اس میچ میں پانچ وکٹوں سے جیت درج کی۔ اس فتح کے ساتھ وہ بہتر نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر چلا گیا جب کہ بنگلہ دیش تیسرے نمبر پر چلا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی پاکستان فائنل کھیلنے کی ریس میں بنا ہوا ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر بھارت بدستور سرفہرست ہے۔
دوسری جانب سری لنکا کی ٹیم اس شکست کے ساتھ ہی چوتھے نمبر پر چلی گئی ہے جس کے باعث اس کے لیے فائنل میں پہنچنا انتہائی مشکل ہوگیا ہے۔ آج کے میچ کی بات کریں تو پاکستان نے 134 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے شاندار آغاز کیا اور ان کی پہلی وکٹ 45 کے اسکور پر صاحبزادہ فرحان (24) کی صورت میں گری۔ تاہم، اس کے بعد ٹیم ڈگمگا گئی، فخر زمان (17)، صائم ایوب (2)، سلمان آغا (5) اور محمد حارث (13) - 80 کے اسکور پر آوٹ ہوگئے۔
اس کے بعد پاکستان نے واپسی کی اور چھٹی وکٹ کے لیے محمد نواز (38) اور حسین طلعت (32) نے 58 رنوں کی شراکت داری کر کے میچ اپنی ٹیم کی جھولی میں ڈال دیا۔ حسین طلعت نے گیند بازی میں بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو اہم وکٹیں حاصل کیں اور انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
اس سے قبل سلمان آغا نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی (3/28) کی قیادت میں پاکستان نے سری لنکا کو 20 اوورز میں 133/8 پر روک دیا۔
بلے بازی کے لیے سازگار دکھائی دے رہی وکٹ پر شاہین نے پہلے اوور کی دوسری گیند پر ہی وکٹ لے لیا، اور پھر تیسرے اور میں حارث رؤف اور حسین طلعت کی شاندار شراکت کی بدولت پاکستان نے سری لنکا کو 58/5 کے اسکور پر جوجھنے پر مجبور کر دیا۔
اسپنر ابرار احمد نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے چار اوورز میں 1/8 رن دیے اور پاکستان نے بیچ کے اوورز میں دبدبہ بنائے رکھا۔ کامنڈو مینڈس نے شاندار نصف سنچری بنائی جس میں 44 گیندوں پر 50 رنز، 3 چوکے اور 2 چھکے جڑے، جس سے سری لنکا کا اسکور 133/8 کا معمولی اسکور رہا۔
ٹورنامنٹ کا اگلا میچ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا، دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے شروع ہوگا۔ یہ سپر فور کا چوتھا میچ ہوگا۔
