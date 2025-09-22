ابھیشیک اور گِل کی حارث رؤف کے ساتھ گرما گرم بحث، امپائر نے کی مداخلت، ویڈیو وائرل
ایشیا کپ کے سپر 4 میچ میں بھارت نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔
Published : September 22, 2025 at 1:10 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: ایشیا کپ 2025 کے سپر 4 میچ میں بھارتی اوپننگ جوڑی نے پاکستانی باؤلرز کی اس بری طرح سے پٹائی کی کہ وہ کبھی سنبھل نہ سکے۔ 172 کے ہدف کے تعاقب میں دونوں اوپنرز کے درمیان 105 رنز کی شراکت نے پہلے 10 اوورز میں ہی میچ کو ہندوستان کے حق میں کر دیا۔
ابھیشیک اور گِل نے ایسی دھوم مچائی جس کا پاکستانی باؤلرز سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پہلی گیند پر چھکے سے شروعات کرتے ہوئے ابھیشیک نے 39 گیندوں پر 74 رنز بنائے جس میں 6 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے۔ اس دوران گیل نے 28 گیندوں پر 47 رنز بنائے جس میں آٹھ چوکے شامل تھے۔
پاکستانی باؤلرز اس خطرناک بلے بازی کو برداشت نہ کر سکے اور بھارتی بلے بازوں سے جھگڑے اور اشتعال دلانا شروع کر دیا جس کا بھارتی بلے بازوں نے اپنے بلے سے منہ توڑ جواب دیا۔
کھلاڑیوں کے درمیان گرما گرم ہاتھا پائی
ابھیشیک شرما نے شاہین آفریدی کی پہلی گیند پر چھکا لگایا۔ فوری طور پر کھلاڑیوں کے درمیان زبانی تکرار شروع ہو گئی۔ شرما نے پاکستانی فاسٹ باؤلر کو باؤلنگ کا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ آگے بڑھو، بولنگ کرو! اس کے بعد آفریدی نے کچھ الفاظ کہے، جس کا شرما نے سخت جواب دیا۔ اس کے بعد شبمن گل نے تیسرے اوور میں آفریدی کی گیند پر دو چوکے لگائے اور ہاتھ کے اشارے کو دہرایا۔
پنجابی زبان میں گالی گلوچ
جس کے بعد حارث رؤف نے ابھیشیک کو بھڑکانے کی کوشش کی جس پر ابھیشیک نے اپنی بیٹنگ کی رفتار بڑھا دی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ آفریدی اور رؤف کے درمیان پنجابی میں گالی گلوچ۔ شاہین نے پہلی گیند پر چھکا لگانے کے بعد حلف اٹھایا جب کہ رؤف نے دو چوکے لگانے کے بعد قسم کھائی۔ اس سے ابھیشیک اور حارث کے درمیان گرما گرم تبادلہ ہوا، جو نان اسٹرائیک اینڈ پر کھڑے تھے۔ امپائرز کو مداخلت کرکے کھلاڑیوں کو الگ کرنا پڑا۔ اس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔
پاکستانی کھلاڑیوں کا رویہ نامناسب تھا
مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیتنے کے بعد ابھیشیک شرما کا کہنا تھا کہ میچ کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں کا رویہ نامناسب تھا۔ وہ غیر ضروری جارحیت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ایسی جارحیت کا جواب دینے کا واحد طریقہ انتہائی جارحانہ بلے بازی کا مظاہرہ کرنا تھا۔
پاکستان کو پھر شکست
میچ کے حوالے سے بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز بنائے۔ جواب میں بھارت نے پہلی گیند پر چھکے سے آغاز کیا اور صرف 59 گیندوں میں پہلی وکٹ کے لیے 105 رنز جوڑے، ہدف 18.5 اوورز میں صرف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ہندوستان کا اگلا میچ 24 ستمبر کو ہے جب اس کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔