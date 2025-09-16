ایشیا کپ: سری لنکا نے ہانگ کانگ کو اور یو اے ای نے عمان کو ہرایا، بھارت کو ہوگا فائدہ
ایشیا کپ 2025: سری لنکا نے ہانگ کانگ کو 4 وکٹوں سے اور یو اے ای نے عمان کو 42 رنز سے ہرا دیا ہے۔
Published : September 16, 2025 at 7:00 AM IST
دبئی: ایشیا کپ 2025 میں 15 ستمبر کو دو میچ کھیلے گئے، پہلا میچ میزبان یو اے ای اور عمان کے درمیان کھیلا گیا۔ جس میں میزبان ٹیم نے 42 رنز سے شاندار فتح درج کی۔ جب کہ دوسرا میچ سری لنکا اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا گیا جس میں سری لنکا 4 وکٹوں سے جیتنے میں کامیاب رہا۔
سری لنکا بمقابلہ ہانگ کانگ میچ
سری لنکا نے پیر کو ایشیا کپ کے گروپ بی کے ایک میچ میں ہانگ کانگ کے خلاف چار وکٹوں سے جیت درج کرنے سے قبل پاتھم نسانکا کی شاندار نصف سنچری کے باوجود ہدف کا تعاقب کرنے میں مشکلات کا سامنا کیا۔ نسانکا کی (68) اننگز نے وقت کے ساتھ رفتار پکڑی۔ انہوں نے کوسل پریرا (20) کے ساتھ تیسری وکٹ کے لیے 57 رنز کی شراکت داری کرکے سری لنکا کو سپر فور میں جگہ کے قریب پہنچا دیا۔ سری لنکا نے سست پچ پر 150 رنز کے ہدف کا تعاقب محتاط انداز میں شروع کیا اور 18.5 اوورز میں چھ وکٹوں پر 153 رنز بنا کر کامیابی حاصل کی۔
Sri Lanka edged past the line in Dubai, thanks to Pathum Nissanka’s knock and timely fireworks from the lower order 🇱🇰#SLvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/CIlXxnl9uC— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 15, 2025
نسانکا نے تیز کھیلا
پہلے 10 اوورز میں 65 رنز پر کوسل مینڈس اور کامل مشرا کی وکٹیں گنوانے کے بعد، سری لنکا نے نسانکا کے ذریعے رفتار واپس حاصل کی، جسے دو بار (40 اور 60 رنز پر) روک دیا گیا تھا۔ نسانکا نے اپنے زیادہ تر بڑے شاٹس اسکوائر لیگ کے علاقے میں مارے جہاں باؤنڈری نسبتاً چھوٹی تھی۔ 10 اوورز میں 65 رنز بنانے کے بعد سری لنکا نے اگلے تین اوورز میں نسانکا اور پریرا کی مدد سے 42 رنز جوڑے۔
ہانگ کانگ نے بھی جلدی جلدی وکٹس لیے
لیکن ہانگ کانگ نے آٹھ رنز کے وقفے میں نسانکا، پریرا، کامندو مینڈس اور کپتان چارتھ اسالنکا کی وکٹیں لے کر سری لنکا کا اسکور دو وکٹ پر 119 سے کم کر کے چھ وکٹ پر 127 تک پہنچا دیا۔ تاہم، سری لنکا نے بقیہ 23 رنز بنا کر براعظمی مقابلے میں سپر فور کی دوڑ میں خود کو زندہ رکھا، جس میں وینندو ہسرنگا نے نو گیندوں پر ناقابل شکست 20 رنز بنائے۔
نزاکت خان کی ناٹ آؤٹ 52 کی مضبوط نصف سنچری
اس سے قبل ہانگ کانگ نے تجربہ کار نزاکت خان (ناٹ آؤٹ 52) کی مضبوط نصف سنچری اور انشومن رتھ کے ساتھ ان کی 61 رنز کی سمجھدار شراکت کی بدولت چار وکٹوں پر 149 رنز کا مسابقتی اسکور بنایا۔ بیٹنگ کے لیے مدعو کیے جانے کے بعد ہانگ کانگ کی اننگز کی سب سے خاص خصوصیت نزاکت (38 گیندوں) اور رتھ (48 رنز، 46 گیندوں) کے درمیان تیسری وکٹ کے لیے نصف سنچری شراکت داری تھی۔ نزاکت ایشیا کپ کے T20 مرحلے میں نصف سنچری بنانے والے ہانگ کانگ کے دوسرے بلے باز بن گئے۔
UAE بمقابلہ عمان میچ
ٹاس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے عمان نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 149 رنز بنائے جس میں نزاکت خان نے 38 گیندوں پر 52 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جو بابر حیات کے بعد ٹورنامنٹ کی تاریخ میں ہانگ کانگ کے بلے باز کی جانب سے بنائی گئی دوسری نصف سنچری ہے۔ اس کے علاوہ انشومن رتھ نے 46 گیندوں میں 48 رنز بنائے۔
UAE cruise to a comfortable victory ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 15, 2025
Shephered by Waseem & Sharafu's big hitting knocks & led by an all-round bowling attack, 🇦🇪 march on to a massive win. 💪#UAEvOMAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/3LuZ0taT07
اس کے بعد 150 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے سری لنکا نے سات گیندیں باقی رہ کر 4 وکٹوں سے جیت لیا۔ پاتھم نسانکا نے 44 گیندوں میں 68 رنز کی سنسنی خیز اننگز کھیلی، جب کہ ونیندو ہسرنگا نے آخر کار صرف نو گیندوں پر ناقابل شکست 20 رنز بنائے۔ سری لنکا کی یہ دوسری جیت تھی۔ اس سے قبل انہوں نے بنگلہ دیش کو شکست دی تھی۔
عمان بمقابلہ UAE میچ
ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے عمان کو 42 رنز سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں پہلی جیت درج کی۔ پہلے بیٹنگ کرنے آئی یو اے ای کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ کپتان محمد وسیم اور عالیشان شرافو کے درمیان 88 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ کی بدولت 5 وکٹوں پر 172 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔ شرافو نے 38 گیندوں پر 51 رنز بنائے جب کہ وسیم نے 54 گیندوں پر 69 رنز کی صبر آزما اننگز کھیلی اور اس اننگز کے ساتھ وہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں تیز ترین 3000 رنز بنانے والے چوتھے بلے باز بن گئے۔ جس کے ساتھ وہ ویرات کوہلی، بابر اعظم اور محمد رضوان کے ساتھ ٹاپ بلے بازوں میں شامل ہو گئے۔
173 رنز کے ہدف کے تعاقب میں عمان کی ٹیم شروع میں ہی ڈھیر ہوگئی۔ 32 رنز پر 4 وکٹوں اور بعد میں 50 رنز پر 5 وکٹوں کے نقصان پر عمان کی ٹیم اپنا پہلا میچ کھیلنے والے آریان بشت (24) اور وکٹ کیپر ونائک شکلا (20) کی تھوڑی سی مزاحمت کے باوجود کبھی سنبھل نہ سکی۔ آخر کار وہ 18.4 اوورز میں 130 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔
بھارت کو ہوا فائدہ
یہ جیت متحدہ عرب امارات کے لیے بڑا حوصلہ ہے جو سپر 4 کوالیفکیشن کی دوڑ میں برقرار ہے جب کہ عمان کی مہم مسلسل شکستوں کے بعد وقت سے پہلے ختم ہوگئی۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان ایشیا کپ 2025 کے سپر 4 مرحلے میں اپنی جگہ پکی کرنے والی گروپ اے سے پہلی ٹیم بن گئی۔ اب سب کی نظریں بدھ کو پاکستان اور یو اے ای کے درمیان ہونے والے انتہائی اہم میچ پر لگی ہوئی ہیں، جو گروپ کے دوسرے کوالیفائر کا فیصلہ کرے گا۔