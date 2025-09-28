ایشیا کپ 2025: فائنل سے پہلے ہاتھ نہ ملانے پر پاکستانی کپتان نے کہی بڑی بات
ایشیا کپ کی تاریخ میں پہلی بار فائنل میں بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔
Published : September 28, 2025 at 12:47 PM IST
حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 کا فائنل آج (28 ستمبر) دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کی 41 سالہ تاریخ میں پہلی بار بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اس مقابلے سے قبل ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے نو ہینڈ شیک پریکٹس کے بارے میں کھل کر بات کی۔
دونوں ممالک کے کھلاڑی تب بھی مصافحہ کریں
انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کیریئر میں کبھی کسی ٹیم کو مخالف کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور مزید کہا کہ دونوں ممالک کے کھلاڑیوں نے اس وقت بھی مصافحہ کیا تھا جب تعلقات انتہائی خراب تھے۔
سلمان آغا نے کہا، "میں نے 2007 میں انڈر 16 کرکٹ کھیلنا شروع کی، میں نے کبھی کسی ٹیم کو ہاتھ ملانے سے انکار کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات انتہائی خراب تھے، تب بھی ہم نے مصافحہ کیا۔" اس سے یہ واضح ہوگیا کہ ہندوستانی ٹیم فائنل میں اپنی حکمت عملی پر قائم رہے گی اور پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملائے گی۔
No game gets bigger than this💙🔥— Sony LIV (@SonyLIV) September 27, 2025
Watch #DPWORLDASIACUP2025, LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺
Watch Asia Cup Live - https://t.co/eub5MzG7a6
#Finals #AsiaCup #INDvsPAK pic.twitter.com/NJHpvt2k2J
فائنل میں دونوں ٹیموں پر برابر کا دباؤ
سلمان سے حالیہ میچوں میں پاکستان پر ہندوستان کے غلبہ کے بارے میں بھی پوچھا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، "فائنل دونوں ٹیموں پر یکساں دباؤ ڈالتا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہندوستانی میڈیا کیا کہتا ہے۔ ہمارے لیے یہ صرف بنیادی باتوں کو درست کرنے کے بارے میں ہے۔"
بھارت اور پاکستان اس ٹورنامنٹ میں اب تک دو بار آمنے سامنے ہو چکے ہیں۔ بھارت نے گروپ مرحلے میں 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی اور سپر فور مرحلے میں پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ مجموعی طور پر، ایشیا کپ 2025 میں بھارت تمام چھ میچ جیت کر ناقابل شکست ہے، پاکستان کو دو بار بھارت سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
گزشتہ دو میچوں میں کئی غلطیاں
31 سالہ سلمان آغا نے اعتراف کیا کہ ان کے کھلاڑیوں نے گزشتہ دو میچوں میں کئی غلطیاں کیں تاہم انہیں امید ہے کہ وہ فائنل میں انہیں نہیں دہرائیں گے۔ ایشیا کپ میں اب تک بڑا سکور کرنے میں ناکام رہنے والے پاکستانی کپتان نے اعتراف کیا کہ ان کا اسٹرائیک ریٹ اچھا نہیں رہا۔ انہوں نے چھ اننگز میں 12.8 کی اوسط اور 78.05 کے اسٹرائیک ریٹ سے صرف 64 رنز بنائے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور میرا اسٹرائیک ریٹ بھی اچھا نہیں رہا، 150 کے اسٹرائیک ریٹ پر بیٹنگ کرنا ضروری نہیں لیکن صورتحال کے مطابق کھیلنا ضروری ہے۔
یہ بھی پڑھیں: