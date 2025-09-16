ایشیا کپ 2025: یو اے ای کے خلاف میچ سے قبل پاکستان نے لیا بڑا فیصلہ، پریس کانفرنس منسوخ، کیا میچ بھی منسوخ ہوگا؟
ایشیا کپ 2025 میں پاکستان کا اگلا میچ 17 ستمبر کو متحدہ عرب امارات کے خلاف ہے۔
Published : September 16, 2025 at 8:47 PM IST
دبئی: پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں ہاتھ نہ ملانے کا تنازع تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹورنامنٹ سے دستبرداری کی دھمکی دیتے ہوئے آئی سی سی سے میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو پورے ٹورنامنٹ سے ہٹانے کا کہا تھا۔ جسے آئی سی سی نے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ریفری نے کپتان سلمان علی آغا سے کہا تھا کہ وہ ٹاس کے دوران مخالف ٹیم کے کپتان سے مصافحہ نہ کریں جو کہ آئی سی سی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔
میچ سے پہلے کی پریس کانفرنس منسوخ
ادھر پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج ہونے والی پری میچ پریس کانفرنس منسوخ کر دی ہے۔ کیونکہ 17 ستمبر کو ان کا یو اے ای کی ٹیم کے خلاف میچ ہے۔ پاکستانی ٹیم کے اس فیصلے سے ایک بار پھر ٹورنامنٹ کے بائیکاٹ کی قیاس آرائیاں تیز ہوگئی ہیں۔
پاکستانی کھلاڑیوں نے آج شام ساڑھے سات بجے پریس کانفرنس کرنا تھی تاہم یہ پریس کانفرنس بغیر کوئی وجہ بتائے اچانک منسوخ کر دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی ٹیم کا آج پریکٹس کا شیڈول بھی ہے۔ اگر صورتحال بدل جاتی ہے یا پی سی بی ٹیم کو واپس بلانے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ پریکٹس بھی منسوخ ہو سکتی ہے۔
🚨 Pakistan team’s pre match press conference ahead of the UAE match has been CANCELLED ❌#pakistancricket #PCB #PakvsUae #AsiaCup pic.twitter.com/GaTxLxkZGO— Manav Mahendru (@mahendru_m8112) September 16, 2025
کرو یا مرو میچ
آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ عرب امارات کے خلاف اگلا میچ پاکستان کے لیے کرو یا مرو کا میچ ہے۔ اگر وہ یہ میچ جیت جاتے ہیں تو وہ براہ راست سپر فور کے لیے کوالیفائی کر لیں گے، تاہم ہارنے کی صورت میں انہیں سیدھے گھر جانا ہو گا۔
پاکستان میچ میں امپائرنگ
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ زمبابوے کے 69 سالہ پائی کرافٹ بدھ کو متحدہ عرب امارات کے خلاف پاکستان کے گروپ مرحلے کے آخری میچ میں امپائرنگ کرنے والے ہیں۔ پائی کرافٹ آئی سی سی ایلیٹ پینل کے سب سے تجربہ کار ریفریوں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے مردوں اور خواتین دونوں فارمیٹس میں 695 بین الاقوامی میچوں میں ریفری کا کردار ادا کیا ہے۔
خبر یہ بھی ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے متبادل حل تلاش کر رہی ہے اور پاکستان اور یو اے ای کے درمیان ہونے والے میچ کے لیے رچی رچرڈسن کو میچ ریفری بنانے کی تجویز پر غور کر رہی ہے، حالانکہ ابھی تک کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔