پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو دی شکست، سپر فور میں پھر ٹکرائیں گے بھارت اور پاکستان، جانیے کب ہوگا بڑا میچ، دیکھیں ہائی لائٹس

ایشیا کپ 2025 PAK بمقابلہ UAE: پاکستان نے UAE کو 41 رنز سے شکست دے کر سپر فور کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔

asia cup 2025 pak vs uae pakistan beat uae by 41 runs secure super 4 berth with india Urdu News
پاکستان نے یو اے ای کو شکست دے دی (IANS PHOT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 18, 2025 at 8:13 AM IST

4 Min Read
حیدر آباد، تلنگانہ: مصافحہ کے تنازعہ پر تعطل ختم ہونے کے بعد پاکستان ایشیا کپ 2025 کا 10واں میچ کھیلنے کے لیے تاخیر سے پہنچا، پاکستان نے ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع ہونے والا میچ 41 رنز سے جیت لیا، اس طرح بھارت کے ساتھ سپر فور میں پہنچنے والی گروپ اے کی دوسری ٹیم بن گئی۔ اس سے اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ وہ 21 ستمبر کو دوبارہ بھارت کا سامنا کریں گے۔

متحدہ عرب امارات کے خلاف میچ کے حوالے سے، ٹاس ہارنے اور پہلے بیٹنگ کرنے کے بعد، پاکستان کسی نہ کسی طرح 9 وکٹوں پر 146 رنز بنانے میں کامیاب رہا۔ جب کہ 120 رنز بنا پانا پاکستان کے لیے بہت بڑا ٹوٹل لگتا تھا، شاہین آفریدی کے 14 گیندوں پر 29 رنز نے بالآخر پاکستان کو ایک باعزت ٹوٹل تک پہنچا دیا۔ فخر زمان نے بھی 50 رنز بنائے۔

یو اے ای کی جانب سے جنید صادق اور سمرن جیت نے شاندار بولنگ کی۔ جنید نے 4 اوور میں 18 رن دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں جب کہ سمرن جیت نے 4 اوور میں 26 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔

یو اے ای کا کوئی بلے باز خاطر خواہ اثر نہ دکھا سکا

147 کے ہدف کے تعاقب میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم زیادہ کچھ کرنے میں ناکام رہی اور چند کھلاڑیوں کے علاوہ کوئی بھی بلے بازی سے خاطر خواہ اثر نہ دکھا سکا۔ راہل نے 35 گیندوں پر 35 رن بنائے جب کہ دھرو پراشر نے 23 گیندوں پر 20 رن بنائے۔ علی شرافو نے 12 اور کپتان محمد وسیم نے 14 رنز بنائے۔

شاہین آفریدی کو بہترین آل راؤنڈ کارکردگی پر پلیئر آف دی میچ ایوارڈ

پاکستان کے باؤلرز نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، آفریدی، رؤف اور ابرار نے دو دو جب کہ صائم اور سلمان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ شاہین آفریدی کو بہترین آل راؤنڈ کارکردگی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

تینوں ٹیموں کے درمیان نیٹ رن ریٹ کا مسئلہ

واضح رہے کہ گروپ بی کی کوئی ٹیم ابھی تک سپر فور کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گروپ میں شامل تینوں ٹیموں کے درمیان نیٹ رن ریٹ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور افغانستان بمقابلہ سری لنکا میچ کے بعد ہی یہ واضح ہو سکے گا کہ سپر فور میں اگلی کون سی دو ٹیمیں ہوں گی۔

