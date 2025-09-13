پاکستان نے عمان کو ترانوے رنز سے دی شکست، محمد حارث کی شاندار بلے بازی
ایشیا کپ 2025 PAK vs OMAN: پاکستان کے 160 رنز کے جواب میں عمان کی پوری ٹیم 67 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔
Published : September 13, 2025 at 1:12 PM IST
دبئی: پاکستان نے جمعہ (12 ستمبر 2025) کو دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں گروپ اے کے میچ میں عمان کو 93 رنز سے شکست دے کر ایشیا کپ میں اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا۔ محمد حارث کی نصف سنچری کی بدولت پاکستان 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 160 رنز بنانے میں کامیاب رہا تاہم پاکستانی باؤلرز نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور شاندار جیت کے ساتھ براعظمی ٹورنامنٹ ایشیا کپ 2025 میں اپنی مہم کا آغاز کیا۔
Pakistan complete formalities with a thumping win!
Led by Haris & powered by lower order cameos, 🇵🇰 had a score on the board their bowlers had no problems defending.
161 رنز کے ہدف کے تعاقب میں عمان کے عامر کلیم اور حماد مرزا واحد بلے باز تھے جنہوں نے کسی حد تک پاکستان کی باؤلنگ کا سامنا کیا اور بالترتیب 13 اور 27 رنز بنائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بلے باز ڈبل فیگر میں نہ پہنچ سکا۔ پاور پلے کے اختتام پر عمان کا اسکور 40/2 تھا لیکن اس کے بعد پوری ٹیم تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی اور 16.4 اوورز میں 67/10 رنز بنا کر اپنی اننگز سمیٹ لی۔ پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف، مقیم اور ایوب نے دو دو جب کہ آفریدی، ابرار احمد اور نواز نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
A dominant display from Pakistan against Oman to get off the mark at the Asia Cup 💪
پاکستان کی بیٹنگ
اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے 20 اوورز میں 160/7 رنز بنائے۔ محمد حارث نے 66 رنز کی اننگز کھیلی، فخر زمان 23 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان کی اننگز کی خاص بات حارث کی صبر آزما اننگز تھی۔ حارث نے اپنی پہلی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل نصف سنچری 32 گیندوں پر بنائی۔ انہوں نے تین چھکوں اور سات چوکوں کی مدد سے 66 رنز کی اننگز کھیلی۔
Some honest thoughts from Pakistan's coach on the side's batting group ahead of their Asia Cup opener against Oman 👀
Details 👇 https://t.co/3gnlneqM0d
عمان کی بولنگ
عمان کے لیے کلیم اور فیصل بہترین بولر رہے، دونوں نے تین تین وکٹیں حاصل کیں، جب کہ شکیل احمد خلیجی ملک کے لیے سب سے زیادہ کفایتی بولر رہے، انھوں نے اپنے چار اوورز میں 0-17 رنز، 4.25 کی اوسط سے دیے۔
پاکستان بمقابلہ انڈیا
آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کا اگلا میچ بھارت کے خلاف ہے، جس نے بدھ کو متحدہ عرب امارات کو نو وکٹوں سے شکست دے کر ریکارڈ ساز فتح حاصل کی۔ لیکن کیا پاکستان، عمان کے خلاف اپنے بنائے گئے دبدبہ کو موجودہ T20 ورلڈ چیمپیئن اور ایشیا کپ دفاعی چیمپیئن بھارت کے خلاف تسلط برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا باقی ہے۔ یہ زبردست میچ اتوار 14 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔