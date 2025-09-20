ہم ایسوسی ایٹ ٹیم ہیں! بھارت سے ہارنے کے بعد عمان کے کپتان نے بی سی سی آئی سے اہم مطالبہ کر دیا!
ایشیا کپ 2025: ایشیا کپ 2025 کے فائنل گروپ میچ میں عمان کو بھارت کے ہاتھوں صرف 21 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
Published : September 20, 2025 at 7:14 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: ایشیا کپ 2025 میں بھارت اور عمان کی ٹیمیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار آمنے سامنے ہوئیں۔ عمان کو مضبوط ہندوستانی ٹیم کے ہاتھوں محض 21 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 19 ستمبر کو ابوظہبی کے شیخ زائد اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں پر 188 رنز بنائے جس کے جواب میں عمان نے شاندار بیٹنگ کی اور پورے 20 اوورز میں 4 وکٹوں پر 167 رنز بنانے میں کامیاب رہی۔
عمان کے کپتان کی بی سی سی آئی سے اپیل
میچ کے بعد، عمان کے کپتان نے بی سی سی آئی سے ایک اہم اپیل کی، اور ان پر زور دیا کہ وہ ان کے کھلاڑیوں کو بھارت میں تربیت کی اجازت دیں۔ عمان کے کپتان جتیندر سنگھ نے نامہ نگاروں سے کہا، "مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں ہندوستان کو اپنا گھر بنانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہم وہاں ٹریننگ کر سکتے ہیں، NCA جا سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں، ذہنی پہلوؤں، فٹنس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کلب ٹیموں اور رانجی ٹیموں کے ساتھ بہت سارے T20 میچ کھیل سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ یقینی طور پر ہماری مدد کرے گا اور خلا کو پُر کرے گا۔ ہم ایک ایسوسی ایٹ ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہمیں ٹیسٹ کھیلنے والے ممالک کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہیں ملتا۔
Captain Suryakumar Yadav sharing his experience with the Oman team. ❤️pic.twitter.com/xftKrqzhFJ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 20, 2025
ہم بہت خوش قسمت ہیں
ان کا مزید کہنا تھا کہ "ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ یہاں آکر کھیلنے کے لیے یہ پلیٹ فارم ملا ہے۔ مجھے کھلاڑیوں پر اور موجودہ حالات میں جس طرح انہوں نے اپنا جذبہ دکھایا ہے اس پر بہت فخر ہے، اس لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے ٹورنامنٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسوسی ایٹ ممالک کی ایک بڑی تعداد کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں اور Associate Nation اور Associate Nationals کے درمیان فاصلہ ختم کر سکیں۔"
سوریہ کمار یادو کی عمان کے کھلاڑیوں کے ساتھ گفتگو
میچ کے بعد ہندوستانی کپتان سوریہ کمار یادو کو عمان کے کھلاڑیوں کے ساتھ سنجیدہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا گیا، جہاں انہوں نے اپنے کرکٹ کے تجربات شیئر کیے۔ عمان کے کھلاڑیوں نے بھارتی کپتان کی بات توجہ سے سنی اور جتیندر نے دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والی بات چیت کی تفصیلات بھی بتا دیں۔ انہوں نے کہا، "سوریا نے کھیل کے بارے میں بات کی اور ہماری تعریف کی، جس کا ہمارے لیے بہت مطلب ہے۔ ہمارے کھلاڑیوں کے سوالات تھے کہ ٹی 20 میچ کے مختلف مراحل میں کیسے کھیلنا ہے۔ اس سے بات کر کے واقعی اچھا لگا۔"
ایشیا کپ 2025 میں ہندوستان کی کارکردگی
ایشیا کپ 2025 میں ہندوستان کی اب تک شاندار کارکردگی رہی ہے۔ مین ان بلیو گروپ مرحلے کے تینوں میچ جیت کر ٹیبل میں سرفہرست ہے۔ ٹورنامنٹ کی سب سے مضبوط ٹیم اور ٹائٹل کے مضبوط دعویدار سمجھی جانے والی بھارتی ٹیم نے اپنے پہلے میچ میں متحدہ عرب امارات کو شکست دی، اس کے بعد پاکستان اور پھر عمان کو شکست دی۔ ان کا اگلا میچ 21 ستمبر کو سپر فور میں پاکستان کے خلاف ہے۔