ایشیا کپ 2025: میدان پر نظر آئے گا بھارت اور پاکستان کا جارحانہ انداز، دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے منشا ظاہر کر دی

ایشیا کپ 2025: میدان پر نظر آئے گا بھارت اور پاکستان کا جارحانہ انداز، دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے منشا ظاہر کر دی
ایشیا کپ 2025 کے آغاز سے قبل دبئی میں کپتانوں کی پریس کانفرنس ہوئی۔
Published : September 9, 2025 at 7:45 PM IST
نئی دہلی: ایشیا کپ 2025 کے آغاز سے قبل دبئی میں ٹیم کے کپتانوں کے فوٹو شوٹ کے بعد پریس کانفرنس کی گئی۔ جس میں بھارت اور پاکستان کے کپتانوں سے سرحد پار کشیدگی کے بعد روایتی حریف ممالک کے درمیان ہونے والے زبردست میچ کے بارے میں پوچھا گیا۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ آپریشن سندور کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستان اور پاکستان کے کپتانوں نے ایک ساتھ اسٹیج شیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پہلی بار ہندوستان اور پاکستان کرکٹ کے میدان پر بھی آمنے سامنے ہوں گے۔
ایشیا کپ میں بھارت اپنا پہلا میچ 10 ستمبر کو یو اے ای کے خلاف کھیلے گا جس کے بعد اس کا دوسرا میچ 14 ستمبر کو پاکستان کے خلاف ہے۔پریس کانفرنس میں جب ان سے میچ کے حوالے سے سوال کیا گیا تو بھارتی کپتان سوریہ کمار یادیو نے طنزیہ انداز میں کہا کہ جارحیت کے بغیر کھیلنا ممکن نہیں۔
دونوں کپتانوں نے میچ کے بارے میں کیا کہا؟
سوریہ کمار یادو نے کہا، 'میدان پر ہمیشہ جارحیت ہوتی ہے۔ آپ جارحیت کے بغیر کھیل نہیں کھیل سکتے۔ جیتنا ہے تو اس کے بغیر ممکن نہیں، کل سے میدان میں اترنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔
دوسری جانب پاکستانی کپتان سلمان آغا کا کہنا تھا کہ 'جب تک میدان میں لڑائی رہے گی، وہ کسی کو جارحیت دکھانے سے نہیں روکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، 'آپ کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی جارحانہ ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے۔ میری طرف سے کسی کھلاڑی کو کوئی ہدایت نہیں ہے۔'
ٹیم انڈیا کی پلیئنگ 11
جب ان سے ممکنہ تبدیلیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو ہندوستانی کپتان نے کسی تبدیلی کی ضرورت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ "آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ جب آپ کوئی بھی فارمیٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی تیاری کتنی اچھی ہے، جو چیز ٹوٹی نہیں ہے اسے ٹھیک کیوں کریں؟ اگر کسی چیز نے ہمیں نتیجہ دیا ہے تو ہمیں اسے الگ سے تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟"
سنجو سیمسن یا جیتیش شرما
متحدہ عرب امارات کے میچ کے لیے سنجو سیمسن اور جیتیش شرما کے درمیان وکٹ کیپر کے انتخاب کے بارے میں پوچھے جانے پر سوریہ کمار نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا، 'میں آپ کو پوری ٹیم کو پیغام دوں گا، سر۔ ہم ان کی اچھی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ پریشان نہ ہوں، ہم کل صحیح فیصلہ کریں گے۔'
جب ہندوستان کو ٹائٹل کا مضبوط دعویدار بتایا گیا تو سوریا نے مذاق میں کہا، 'یہ کس نے کہا؟ میں نے اسے نہیں سنا۔ آپ اس فارمیٹ میں کھیل چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تیاری کیسی ہے۔ اگر آپ کی تیاری اچھی ہے تو میدان میں اترتے وقت آپ اعتماد سے بھرپور ہوں گے۔ ہم ایک طویل عرصے کے بعد بطور ٹیم ٹی ٹوئنٹی کھیل رہے ہیں۔'
ایشیا کپ 2025 میں دونوں ٹیموں کے اسکواڈ
بھارت: سوریہ کمار یادیو (کپتان)، شبمن گل، ابھیشیک شرما، تلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، جیتیش شرما، اکسر پٹیل، جسپریت بمراہ، ورون چکرورتی، ارشدیپ سنگھ، کلدیپ یادیو، سنجو سیمسن، ہرشیت رانا، رنکو سنگھ
پاکستان: سلمان علی آغا (کپتان)، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤف، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت، خوشدل شاہ، محمد حارث، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، سلمان مرزا، شاہین آفریدی، سفیان مقیم۔