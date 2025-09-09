ایشیا کپ 2025: پاکستان کے ساتھ میچ کو لے کر بھارتی کوچ نے کہا، پاکستانی ٹیم کے خلاف ہر چیلنج کے لیے پرجوش
پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے کو لے کر بھارتی کوچ نے کہا کہ انڈین ٹیم کسی کو ہلکے سے نہیں لے گی۔
Published : September 9, 2025 at 2:45 PM IST
دبئی: ایشیا کپ کا 17واں سیزن آج یعنی 9 ستمبر سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہو رہا ہے، جس کا پہلا میچ افغانستان اور ہانگ کانگ کے بیچ کھیلا جائے گا۔ ساتھ ہی بھارتی ٹیم 10 ستمبر کو دبئی میں متحدہ عرب امارات کے خلاف گروپ اے کی مہم شروع کرے گی۔ اس کے بعد 14 کو دبئی میں روایتی حریف پاکستان کے خلاف اور 19 ستمبر کو ابوظہبی میں عمان کے خلاف کھیلے گی۔
'کسی مخالف کو ہلکے میں نہیں لیں گے'
بھارتی بولنگ کوچ مورنے مورکل نے کہا کہ ان کی ٹیم مردوں کے T20 ایشیا کپ کی مہم میں کسی حریف کو ہلکے سے نہیں لے گی۔ مورکل نے پیر کو آئی سی سی اکیڈمی میں انڈیا کے پریکٹس سیشن کے موقعے پر ایک پریس کانفرنس میں پاکستان کے بارے میں کہا، 'یقینی طور پر انہوں نے (پاکستان) اپنی کرکٹ میں بہت ترقی کی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور ہم اس چیلنج کے لیے پرجوش ہیں۔ ہم یقینی طور پر انہیں ہلکے سے نہیں لیں گے۔ ہم ان تمام مخالفین اہمیت دیتے ہیں جن کے خلاف ہم کھیلتے ہیں اور یہی بات پاکستان کے خلاف بھی لاگو ہوگی۔'
انہوں نے مزید کہا، 'ہم اپنی پوری تیاری کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی کرکٹ کھیلنی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں اور مخالف ٹیم کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں۔ ہاں، ہم ان کی (پاکستان) کی خوبیوں کا تجزیہ کریں گے، ان کی کمزوریوں پر غور کریں گے۔
انڈین ٹیم کی تیاری
دبئی پہنچنے کے بعد انڈین ٹیم کی تیاریوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مورکل نے کہا، 'اب تک بہت گرمی رہی ہے، لیکن کھلاڑی اپنا کا پسینہ بہا رہے ہیں اور وہ اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سفید گیند والی ٹیم ہے، اور ہم واقعی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری تیاری اب تک بہترین رہی ہے۔ میں پہلے میچ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔'
آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی ٹیم کے بولنگ کوچ بننے سے پہلے مورنے مورکل پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ تھے۔ اس کی وجہ سے انہیں پاکستان کی کمزوریوں کا علم ہو سکتا ہے۔
انھوں نے ٹیم کی تیاری پر بات کرتے ہوئے کہا، 'میرے خیال میں ایک بار جب کوئی کھلاڑی ہندوستانی جرسی پہن لیتا ہے، تب ہی میچ کی تیاری شروع ہوجاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک بار جیتنے کے بعد یہ کھلاڑی میدان میں اترنے، کھیلنے اور ٹیم کے لیے بھرپور کارکردگی دکھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے خیال میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ بہت سی ٹیموں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ ایک بار پھر، ہمارے لیے کنڈیشنز اور وکٹ کے کھیلنے کے طریقے کو جلدی سمجھنا بہت ضروری ہوگا۔
