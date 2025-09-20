ایشیا کپ 2025 میں بھارت کی مسلسل تیسری جیت، اومان کو شکست دے کر گروپ میں سرفہرست
بھارت نے ایشیا کپ 2025 کے آخری گروپ میچ میں عمان کو 21 رنز سے شکست دے دی۔
Published : September 20, 2025 at 7:19 AM IST
عمان نے ایشیا کپ 2025 کے فائنل گروپ میچ میں موجودہ عالمی چیمپئن بھارت کے خلاف ابوظہبی میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ 21 رنز سے میچ ضرور ہارے، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر عالمی کرکٹ کی اس مضبوط ٹیم کے خلاف کڑی ٹکر دی۔
189 کے ہدف کے تعاقب میں اومان کے اوپنرز نے پاور پلے میں 56 رنز کی شراکت داری کی۔ جتندر سنگھ نے 32 اور عامل کلیم نے 64 رنز بنائے۔ اس کے بعد عامر کلیم اور حماد مرزا نے دوسری وکٹ کے لیے 93 رنز کی شراکت دای کی لیکن عمان 20 اوورز میں چار وکٹوں پر 167 رنز ہی بنا سکا، جس سے بھارت یہ میچ 21 رنوں سے جیت گیا۔ عمان کی جانب سے حماد مرزا نے 33 گیندوں پر 52 رنز اور عامر نے 46 گیندوں پر 64 رنوں کی شاندار اننگ کھیلی۔
India pick up their third win in as many games! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 19, 2025
🇮🇳 put up a score that was a mountain that was just too high for Oman to scale, eventually getting home by a margin of 21 runs.#INDvOMAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/FFLhay9noF
بھارت نے اس میچ میں کل آٹھ گیند بازوں کا استعمال کیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایک سے زیادہ وکٹ حاصل نہیں کی۔ ہاردک، ارشدیپ، ہرشیت اور کلدیپ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ ارشدیپ نے ٹی 20 انٹرنیشنل میں بھارت کے لیے 100 وکٹ لینے والے پہلے گیند باز بن کر تاریخ رقم کی۔ جاری ٹورنامنٹ میں ہندوستان کی یہ مسلسل تیسری جیت ہے۔ وہ اس سے قبل پاکستان اور یو اے ای کو شکست دے چکا ہے۔
انڈیا کی بیٹنگ
اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کے بعد بھارت نے سنجو سیمسن (45 گیندوں پر 56 رنز) کی شاندار نصف سنچری کی بدولت 20 اوورز میں 188/8 رنز بنائے، جو T20I کرکٹ میں کسی ایسوسی ایٹ ملک کے خلاف ان کا تیسرا سب سے بڑا اسکور تھا۔ ایسوسی ایٹس کے خلاف ہندوستان کا آج تک کا واحد دوسرا اعلی اسکور سنہ 2023 میں ہانگزو میں نیپال کے خلاف 4 وکٹ پر 202 اور سنہ 2022 میں دبئی میں ہانگ کانگ کے خلاف 2 وکٹ پر 192رن ہے۔
بھارت کا میچ کا آغاز خراب رہا، کیونکہ نائب کپتان شبمن گل دوسرے اوور میں فیصل شاہ کے ہاتھوں صرف پانچ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ بھارت کی طرف سے آؤٹ ہونے سے قبل ابھیشیک شرما نے اپنے معمول کے انداز میں جوابی وار کرتے ہوئے صرف 15 گیندوں پر 38 رنز بنائے۔ بھارت نے اس کے بعد ہاردک پانڈیا کو چوتھے نمبر پر بھیج کر ایک حیران کن اقدام کیا، لیکن وہ بدقسمتی سے آؤٹ ہو گئے جب سیمسن نے سٹریٹ ڈرائیو ماری، تو رامانندی کے فالو تھرو میں گیند پر انگلی لگ گئی، اور پانڈیا صرف 1 رن پر نان اسٹرائیکر اینڈ پر رن آؤٹ ہو گئے۔
کپتان بلے بازی کرنے نہیں آیا
اس کے بعد اکشر پٹیل نے 13 گیندوں پر 26 رنز بنائے اور شیوم دوبے بھی پانچ رنز بنانے کے بعد سستے میں آؤٹ ہوگئے۔ سیمسن نے 41 گیندوں پر سخت جدوجہد کے بعد نصف سنچری مکمل کی، جو ایشیا کپ T20 کی تاریخ میں کسی بھارتی کی طرف سے تیسری سب سے دھیمی نصف سنچری ہے۔ اس کے بعد تلک نے 18 گیندوں پر 29 رنز کی قیمتی اننگز کھیل کر اسکور کو مزید آگے بڑھایا۔ آخر میں ہرشیت رانا نے ایک شاندار اننگز کھیلی اور شاندار چھکے کے ساتھ اننگز کو سنبھالا، جس سے بھارت کو 20 اوورز میں 188/8 تک پہنچانے میں مدد ملی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کپتان سوریہ کمار یادیو کریز پر نہیں آئے، انہوں نے خود کو روکے رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بلے بازی میں آگے آنے دیا۔
عمان کی جانب سے فیصل شاہ نے 23 رنز کے عوض 2، جیتن رامانندی نے 33 رنز کے عوض 2 وکٹیں اور عامر کلیم نے 31 رنز کے عوض 2 وکٹیں حاصل کیں۔ تینوں اسپنروں نے مل کر چھ وکٹیں حاصل کیں اور بھارت کو بڑا اسکور بنانے سے روک دیا۔
قابل ذکر ہے کہ سپر فور میں بھارت کا اگلا میچ پاکستان کے خلاف ہے جو 21 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔
مزید پڑھیں:
ایشیا کپ 2025: پاکستان پر لگے گی پابندی یا فنڈز روکے جائیں گے؟ آئی سی سی قوانین کی خلاف ورزی پر ایکشن کی تیاری
6,6,6,6,6۔۔۔! افغان بلے باز نے تباہی مچا دی، تاریخ رقم کرتے ہوئے کئی بڑے ریکارڈ توڑ ڈالے
پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو دی شکست، سپر فور میں پھر ٹکرائیں گے بھارت اور پاکستان، جانیے کب ہوگا بڑا میچ، دیکھیں ہائی لائٹس