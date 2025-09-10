یہ ہے ہانگ کانگ کا بڑا بلے باز، جس نے روہت شرما کو پیچھے چھوڑ کر رقم کر دی تاریخ، وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑنے کو ہے تیار
ہانگ کانگ کے بلے باز بابر حیات روہت شرما کو پیچھے چھوڑ کر ایشیا کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے تیسرے کھلاڑی بنے۔
Published : September 10, 2025 at 4:01 PM IST
نئی دہلی: ایشیا کپ 2025 کا پہلا میچ 9 ستمبر (منگل) کو افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 188 رنز بنائے۔ جواب میں ہانگ کانگ کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 94 رنز بنا سکی اور 94 رنز سے میچ ہار گئی۔
اس شکست کے باوجود ہانگ کانگ کے ایک بلے باز نے بھارتی کپتان روہت شرما کو پیچھے چھوڑ کر تاریخ رقم کردی۔ یہ بلے باز کوئی اور نہیں بلکہ ہانگ کانگ کے دائیں ہاتھ کے بلے باز بابر حیات ہیں۔ وہ ہانگ کانگ ٹیم کے نائب کپتان بھی ہیں۔ افغانستان کے خلاف میچ میں انہوں نے بلے سے 43 گیندوں پر 3 چھکوں کی مدد سے 39 رنز کی اننگز کھیلی۔
𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐰𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞 ☺️#AFGvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/zlPQMQh9rM— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 9, 2025
بابر حیات نے روہت شرما کو پیچھے چھوڑ دیا
بابر حیات نے 39 رنز کی اننگز سے ایک خاص کارنامہ انجام دیا ہے۔ بابر اب روہت شرما کو پیچھے چھوڑ کر ایشیا کپ T20 فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے تیسرے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ کامیابی روہت شرما کے نام درج تھی۔ وہ اب ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں کی فہرست میں ایک مقام کھسک کر چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں۔
بابر حیات نے ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی میں 6 میچوں میں 1 سنچری اور 1 نصف سنچری کی مدد سے 274 رنز بنائے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ روہت شرما سے آگے نکل گئے ہیں۔ روہت شرما نے ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی میں 9 میچوں میں 2 نصف سنچریوں کی مدد سے 271 رنز بنائے ہیں۔ اس میچ سے قبل بابر نے 235 رنز بنائے تھے اور انہیں روہت کو پیچھے چھوڑنے کے لیے 36 رنز درکار تھے۔
بابر کو رضوان کوہلی کو پیچھے چھوڑنے کا موقع ملے گا
اب ہانگ کانگ کے اس بلے باز کے پاس ہندوستان کے اسٹار بلے باز ویرات کوہلی اور پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کو پیچھے چھوڑنے کا موقع ملے گا۔ جو ایشیا کپ T20 میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بالترتیب پہلے اور دوسرے بلے باز بنے ہوئے ہیں۔
ویرات کوہلی نے ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی میں 429 رنز بنائے ہیں۔ وہ فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں۔ ان کے بعد پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے 281 رنز بنائے ہیں۔ اب بابر حیات کو ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑنے کے لیے 155 رنز بنانے ہوں گے۔ جب کہ رضوان کو پیچھے چھوڑنے کے لیے انہیں 7 رنز بنانے ہوں گے۔