ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کی تاریخ کا سب سے زیادہ اور کم ترین اسکور کیا ہے؟ جانیں یہ ریکارڈ کس ٹیم کے پاس ہے؟
ایشیا کپ 2025 منگل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ جانتے ہیں ٹورنامنٹ کے سب سے زیادہ اور سب سے کم ٹوٹل کے بارے میں...
Published : September 8, 2025 at 5:03 PM IST
نئی دہلی: ایشیا کپ 2025 کے آغاز میں صرف ایک دن باقی ہے۔ 9 ستمبر (منگل 2025) سے ٹی 20 فارمیٹ میں کھیلا جانے والا یہ ٹورنامنٹ یو اے ای میں اپنا رنگ بکھیرے گا۔ ایشیا کپ آج تک صرف دو بار T20 فارمیٹ میں منعقد ہوا ہے۔ سال 2016 اور 2022 میں ایشیا کپ T20 فارمیٹ میں کھیلا گیا۔ اس بار ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ میں کل 19 میچ کھیلے جائیں گے۔ اس سے پہلے آج ہم آپ کو ایشیا کپ T20 میں سب سے زیادہ اور سب سے کم اسکور بنانے والی ٹیموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔
ایشیا کپ T20 کا سب سے زیادہ ٹوٹل
ایشیا کپ T20 کا سب سے زیادہ ٹوٹل بھارتی کرکٹ ٹیم کے نام درج ہے۔ ہندوستان نے 8 ستمبر 2022 کو دبئی میں افغانستان کے خلاف 212/2 کا اسکور کیا۔ جو ایشیا کپ T20 کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور ہے۔
اس کے بعد پاکستان 193/2 رنز کے ساتھ ٹورنامنٹ کا دوسرا سب سے زیادہ مجموعی اسکور بنانے والی ٹیم ہے۔ پاکستان نے 2 ستمبر 2022 کو شارجہ میں ہانگ کانگ کے خلاف اسکور کیا تھا۔ ہندوستانی ٹیم ایک بار پھر 192/2 رنز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ہندوستان نے 31 اگست 2022 کو ہانگ کانگ کے خلاف یہ ٹوٹل طے کیا تھا۔
ایشیا کپ T20 میں سب سے زیادہ اسکور کرنے والی چوتھی ٹیم سری لنکا ہے جس نے 1 ستمبر 2022 کو بنگلہ دیش کے خلاف 184/8 رنز بنائے۔ اس میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم 183 رنز بنا کر ایشیا کپ T20 کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسکور کرنے والی پانچویں ٹیم بن گئی ہے۔
|ٹیم
|اسکور
|مخالف ٹیم
|بھارت
|212/2
|افغانستان
|پاکستان
|193/2
|ہانگ کانگ
|بھارت
|192/2
|ہانگ کانگ
|سری لنکا
|184/8
|بنگلہ دیش
|بنگلہ دیش
|183/7
|سری لنکا
ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کا کم ترین اسکور
ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کا سب سے کم ٹوٹل ہانگ کانگ کرکٹ ٹیم کے نام درج ہے۔ ہانگ کانگ 2 ستمبر 2022 کو پاکستان کے خلاف 38 رنز پر آل آؤٹ ہو گیا تھا، جو ایشیا کپ T20 کا سب سے کم مجموعی اسکور ہے۔ اس میچ میں ہانگ کانگ کی ٹیم 10.4 اوورز میں آؤٹ ہو گئی۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات کا بالترتیب 81/9، 82 دوسرا اور تیسرا ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کی تاریخ کا سب سے کم مجموعی اسکور ہے۔
پاکستان کی ٹیم کم ترین ٹوٹل کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان کی ٹیم 27 فروری 2016 کو ہندوستانی ٹیم کے خلاف 17.3 اوورز میں 83 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی تھی، جو کہ ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی میں اس کا سب سے کم اسکور بھی ہے۔
ایشیا کپ T20 میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سب سے کم اسکور کے بارے میں بات کریں تو یہ 166/6 ہے۔ جو 24 فروری 2016 کو بنگلہ دیش کے خلاف آیا تھا۔ یہ میچ ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے جیتا تھا۔ بنگلہ دیش کی ٹیم یہ میچ 45 رنز سے ہار گئی تھی۔
|ٹیم
|اسکور
|مخالف ٹیم
|ہانگ کانگ
|38
|پاکستان
|متحدہ عرب امارات
|81/1
|بھارت
|متحدہ عرب امارات
|82
|بنگلہ دیش
|پاکستان
|83
|بھارت
میچز رات 8 بجے سے ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے
ایشیا کپ 2025 میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم 10 ستمبر سے سوریہ کمار یادو کی کپتانی میں اپنے سفر کا آغاز کرنے جارہی ہے۔ ہندوستان کا پہلا میچ یو اے ای کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ جب کہ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ تمام میچز ہندوستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے سے ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے۔